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İstanbul Valiliği '31 Aralık' kararını duyurdu: Okul saatleri için değişiklik
İstanbul Valiliği '31 Aralık' kararını duyurdu: Okul saatleri için değişiklik
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, yılbaşı öncesinde şehirde yaşanabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında okul saatleri için bir karar aldı... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T12:01+0300
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türkiye
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okul
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İstanbul Valiliği, yılbaşı günü şehirde yaşanabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında okullar için bir karar aldı. İstanbul'da yarın trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okullar yarın saat 16.00'da kapanacak.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “31 Aralık Salı günü, ilimizdeki resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim faaliyetlerinin saat 16.00’da sona ermesine karar verilmiştir” denildi.Valiliğin açıkladığı karar, İstanbul genelindeki:Yılbaşında okullar tatil mi, yarım gün mü? Yarın okullar saat kaçta kapanacak?İstanbul Valiliği, okulların saat 16.00'da kapanmasına karar verildiğini açıkladı. 31 Aralık 2024, Türkiye'de resmi tatil değil; bu sebeple okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenine devam edecek. Okullar da 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak.
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31 aralık okullar kaçta kapanacak, istanbul okullar yarım gün mü, yılbaşında okullar tatil mi, 31 aralık okullar tatil mi, istanbul valiliği okul kararı, yılbaşı öncesi okulların kapanış saati, okullar 16.00’da kapanacak, istanbul okullar saat kaçta kapanıyor, 31 aralık trafik yoğunluğu, istanbul valiliği resmi açıklama, yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri, 31 aralık okul öncesi tatil, temel eğitim ve ortaöğretim kurumları kararı, okullar 1 ocak tatil mi, istanbul’da okullar yarım gün mü, yılbaşı valilik açıklaması, istanbul okullar tatil açıklaması, yarın okullar saat kaçta bitecek
31 aralık okullar kaçta kapanacak, istanbul okullar yarım gün mü, yılbaşında okullar tatil mi, 31 aralık okullar tatil mi, istanbul valiliği okul kararı, yılbaşı öncesi okulların kapanış saati, okullar 16.00’da kapanacak, istanbul okullar saat kaçta kapanıyor, 31 aralık trafik yoğunluğu, istanbul valiliği resmi açıklama, yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri, 31 aralık okul öncesi tatil, temel eğitim ve ortaöğretim kurumları kararı, okullar 1 ocak tatil mi, istanbul’da okullar yarım gün mü, yılbaşı valilik açıklaması, istanbul okullar tatil açıklaması, yarın okullar saat kaçta bitecek

İstanbul Valiliği '31 Aralık' kararını duyurdu: Okul saatleri için değişiklik

12:01 30.12.2024 (güncellendi: 12:16 30.12.2024)
© AAÖğrenci
Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
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İstanbul Valiliği, yılbaşı öncesinde şehirde yaşanabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında okul saatleri için bir karar aldı. Valilik, 31 Aralık Salı günü tüm okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin saat 16.00'da sona ereceğini duyurdu. Karar, tüm okulları kapsıyor.
İstanbul Valiliği, yılbaşı günü şehirde yaşanabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında okullar için bir karar aldı. İstanbul'da yarın trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okullar yarın saat 16.00'da kapanacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “31 Aralık Salı günü, ilimizdeki resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim faaliyetlerinin saat 16.00’da sona ermesine karar verilmiştir” denildi.
Valiliğin açıkladığı karar, İstanbul genelindeki:
Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarını,
Temel eğitim okullarını,
Ortaöğretim kurumlarını kapsıyor.

Yılbaşında okullar tatil mi, yarım gün mü? Yarın okullar saat kaçta kapanacak?

İstanbul Valiliği, okulların saat 16.00'da kapanmasına karar verildiğini açıkladı. 31 Aralık 2024, Türkiye'de resmi tatil değil; bu sebeple okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenine devam edecek. Okullar da 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak.
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