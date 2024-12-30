https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/istanbul-valiligi-31-aralik-kararini-duyurdu-okul-saatleri-icin-degisiklik-1092172382.html

İstanbul Valiliği '31 Aralık' kararını duyurdu: Okul saatleri için değişiklik

İstanbul Valiliği '31 Aralık' kararını duyurdu: Okul saatleri için değişiklik

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, yılbaşı öncesinde şehirde yaşanabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında okul saatleri için bir karar aldı... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul valiliği

yılbaşı

okul

31 aralık

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İstanbul Valiliği, yılbaşı günü şehirde yaşanabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında okullar için bir karar aldı. İstanbul'da yarın trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okullar yarın saat 16.00'da kapanacak.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “31 Aralık Salı günü, ilimizdeki resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim faaliyetlerinin saat 16.00’da sona ermesine karar verilmiştir” denildi.Valiliğin açıkladığı karar, İstanbul genelindeki:Yılbaşında okullar tatil mi, yarım gün mü? Yarın okullar saat kaçta kapanacak?İstanbul Valiliği, okulların saat 16.00'da kapanmasına karar verildiğini açıkladı. 31 Aralık 2024, Türkiye'de resmi tatil değil; bu sebeple okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenine devam edecek. Okullar da 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak.

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