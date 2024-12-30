https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ibb-sosyal-tesisleri-ve-belturda-bir-donem-kapaniyor-artik-nakit-odeme-yapilamayacak-1092188764.html

İBB sosyal tesisleri ve BELTUR'da bir dönem kapanıyor: Artık nakit ödeme yapılamayacak

İBB sosyal tesisleri ve BELTUR'da bir dönem kapanıyor: Artık nakit ödeme yapılamayacak

Sputnik Türkiye

İBB'nin sosyal tesisleri ve iştiraki BELTUR'da 1 Ocak itibariyle nakit ödeme dönemi bitiyor. Artık ödemeler kredi kartı, banka kartı ya da İstanbulkart ile... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T17:27+0300

2024-12-30T17:27+0300

2024-12-30T17:27+0300

türkiye

beltur

ibb

istanbulkart

nakit para

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal tesisleri ve iştiraki BELTUR'da, 1 Ocak 2025 itibarıyla nakit ödeme dönemi sona eriyor. Bu tarihten itibaren tüm BELTUR işletmeleri ve sosyal tesislerde nakit ödeme yerine kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart kullanılacak.İstanbulkart ile yapılan ödemelerde herhangi bir hizmet bedeli veya kart kullanım ücreti talep edilmeyecek. Yeni uygulamayla, vatandaşların ödeme işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor. Ayrıca, BELTUR işletmelerinde İstanbulkart ile yapılan ödemelerde yüzde 10 nakit iade kampanyası uygulanacak.

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