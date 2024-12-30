https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/1-ocaktan-itibaren-gecerli-2025-imei-kayit-ucreti-ehliyet-pasaport-harci-ne-kadar-zamlandi-1092194240.html

1 Ocaktan itibaren geçerli: 2025 IMEI kayıt ücreti, ehliyet, pasaport harcı ne kadar zamlandı?

1 Ocaktan itibaren geçerli: 2025 IMEI kayıt ücreti, ehliyet, pasaport harcı ne kadar zamlandı?

Sputnik Türkiye

Belirlenen 43.93'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte IMEI kayıt ücreti, pasaport harcı, yurtdışına çıkış harcı, araç muayene, aylık telsiz kullanım ücreti... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T21:59+0300

2024-12-30T21:59+0300

2024-12-30T22:00+0300

türkiye

mtv

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zam

pasaport

beyanname

araç muayene

ehliyet

ehliyet ücreti

b sınıfı ehliyet

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Her yıl yeniden değerleme oranı kadar zamlanan vergi, harç ve ceza tutarları bu yıl da zamlandı. Bu yıl için belirlenen yüzde 43.93 yeniden değerleme oranıyla IMEI kayıt ücreti, pasaport harcı, yurtdışına çıkış harcı gibi birçok vergi, yüzde 43.93 oranında zamlı halleri kesinleşti.2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.Pasaport harcı ne kadar oldu?Psaport harçları, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira olarak güncellendi.Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kesinleşen karara göre, yurt dışı çıkış harcanın pulla ödenmesi dönemi 1 Ocak'ta sona erecek. Karara göre, Yurt dışına çıkış harç tutarı 710 TL olarak belirlendi.Otomobiller için araç muayene ücretleri ne kadar oldu?Otomobiller için araç muayene ücretleri 1821 TL’den 2621 TL’ye yükseldi.Telsiz kullanım ücretleri ne kadar?GSM hat sahiplerinden her ay tahsil edilen Telsiz Kullanım Ücreti aylık 14,94 TL’den 21,50 TL’ye yükseltildi.MTV oranları ne kadar oldu?Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3.359 TL’den 4.835 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL’den 8.421 TL olarak belirlendi.B sınıfı ehliyet harcı 2025 yılında ne kadar?B sınıfı ehliyet harcı 2025 yılında 3 bin 945 TL’den 5 bin 678 TL’ye yükseltildi. A sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 883 lira olarak belirlendi.2025 yılında trafik cezalarına ne kadar zam geldi?Yeniden değerleme oranına göre zamlanmış trafik cezaları şu şekilde:Gelir vergisi dilimleri 2025 ücretleri ne kadar oldu?Gelir vergileri, ilk dilimi 110 bin TL'den 158 bine, ikinci dilimi 230 bin TL'den 330 binee, üçüncü dilimi 580 bin TL'den 800 bine dördüncü dilim ise 3 milyon TL'den 4 milyon 300 bin liraya çıkarıldı.Ücret geliri elde edenlerde ise 870 bin lira olan üçüncü dilim 1 milyon 200 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 158 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.Aylık beyanname damga vergisi ne kadar oldu?Aylık beyanname damga vergisi yeniden değerleme oranına göre yapılan zamla 308 TL’den 443 TL’ye yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/engellilere-otvsiz-aracta-10-yil-sarti-geriye-donuk-isleyecek-1092192227.html

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