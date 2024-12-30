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Güney Kore'deki kaza ardından gözler havacılıkta: Hem Almanya hem Avustralya'da küçük uçak düştü, ölü ve yaralılar var
Güney Kore'deki kaza ardından gözler havacılıkta: Hem Almanya hem Avustralya'da küçük uçak düştü, ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Almanya’da küçük bir uçak iniş sırasında düştü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı; Avustralya’da ise başka bir uçak kazasında pilot hayatını kaybetti, yolcu ağır... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T12:06+0300
2024-12-30T12:06+0300
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Almanya’nın Stuttgart kentinde Cessna C-172 tipi dört koltuklu küçük bir uçak, iniş sırasında düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra meydana gelen kazasının ardından havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi.Kazada pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yolcunun tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Yetkililer, iniş sırasında havanın sisli ve kapalı olduğunu ifade ederek, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.Avustralya’da da uçak düştü: 1 kişi öldü Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde ise küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Avustralya Yayın Kurumu’nun (ABC) haberine göre, iki kişiyi taşıyan uçak eyaletin kuzey kıyılarında düştü.Polis, kimliği henüz belirlenemeyen pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ağır yaralanan yolcunun ise hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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almanya, avusturalya, uçak, uçak kazası, uçak seferi, uçak seferleri, yolcu, yolcu uçağı, avustralya, güney kore, güney kore

Güney Kore'deki kaza ardından gözler havacılıkta: Hem Almanya hem Avustralya'da küçük uçak düştü, ölü ve yaralılar var

12:06 30.12.2024
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY Cessna uçak, küçük uçak, jet
 Cessna uçak, küçük uçak, jet - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY
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Almanya’da küçük bir uçak iniş sırasında düştü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı; Avustralya’da ise başka bir uçak kazasında pilot hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Almanya’nın Stuttgart kentinde Cessna C-172 tipi dört koltuklu küçük bir uçak, iniş sırasında düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra meydana gelen kazasının ardından havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi.
Kazada pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yolcunun tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Yetkililer, iniş sırasında havanın sisli ve kapalı olduğunu ifade ederek, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Avustralya’da da uçak düştü: 1 kişi öldü
Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde ise küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Avustralya Yayın Kurumu’nun (ABC) haberine göre, iki kişiyi taşıyan uçak eyaletin kuzey kıyılarında düştü.
Polis, kimliği henüz belirlenemeyen pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ağır yaralanan yolcunun ise hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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