https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/guney-koredeki-kaza-ardindan-gozler-havacilikta-hem-almanya-hem-avustralyada-kucuk-ucak-dustu-olu-1092172540.html

Güney Kore'deki kaza ardından gözler havacılıkta: Hem Almanya hem Avustralya'da küçük uçak düştü, ölü ve yaralılar var

Güney Kore'deki kaza ardından gözler havacılıkta: Hem Almanya hem Avustralya'da küçük uçak düştü, ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Almanya’da küçük bir uçak iniş sırasında düştü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı; Avustralya’da ise başka bir uçak kazasında pilot hayatını kaybetti, yolcu ağır... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T12:06+0300

2024-12-30T12:06+0300

2024-12-30T12:06+0300

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Almanya’nın Stuttgart kentinde Cessna C-172 tipi dört koltuklu küçük bir uçak, iniş sırasında düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra meydana gelen kazasının ardından havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi.Kazada pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yolcunun tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Yetkililer, iniş sırasında havanın sisli ve kapalı olduğunu ifade ederek, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.Avustralya’da da uçak düştü: 1 kişi öldü Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde ise küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Avustralya Yayın Kurumu’nun (ABC) haberine göre, iki kişiyi taşıyan uçak eyaletin kuzey kıyılarında düştü.Polis, kimliği henüz belirlenemeyen pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ağır yaralanan yolcunun ise hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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