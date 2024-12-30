https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/guney-korede-sikiyonetim-sorusturmasinda-devlet-baskani-yoon-icin-tutuklama-talep-edildi-1092164794.html
Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında Devlet Başkanı Yoon için tutuklama talep edildi
Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında Devlet Başkanı Yoon için tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildiği bildirildi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T10:01+0300
2024-12-30T10:01+0300
2024-12-30T10:01+0300
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Güney Kore'de üst düzey yetkililer için polis ve savunma bakanlığının soruşturma biriminden oluşan Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (CIO) yetkilileri, 3 Aralık'ta kısa süren sıkıyönetim ilanıyla ilgili görevinden azledilen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama talebinde bulundu. Bu, görevdeki bir başkanın tutuklama kararıyla karşı karşıya kaldığı ilk durum olarak ülke tarihine geçti.Yetkililer, Yoon'un üç kez ifade vermeye çağrılmasına rağmen gitmemesi üzerine, 'ayaklanma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla Seoul Batı Bölge Mahkemesi'ne pazar gecesi tutuklama talebinde bulundu. Soruşturmacılar, Yoon'un 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan ederek, meclis üyelerinin kararnameleri reddetmesini engellemek için askerlere meclise gitmeleri talimatını verdiğini iddia ediyor. Yoon, suçlamaları reddederek sıkıyönetim ilanını, muhalefet partisine karşı yasama yetkisini kötüye kullanmasını engellemek amacıyla bir 'yönetim eylemi' olarak savundu.Yoon yerine geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Başbakan Han Duck-Soo'nun da azli istenmiştiDevlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden azledilmesinin ardından yerine getirilen Başbakan Han Duck-soo, muhalefet partinin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık'ta yapılan oylamada azline karar verilmişti. Muhalefet milletvekilleri, Han'ın Yoon'un görevden alınma sürecinin tamamlanması taleplerini reddettiğini savunmuştu.Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/guney-korede-tartismali-karar-gecici-cumhurbaskani-azledildi-1092100343.html
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asya, asya & pasifik, güney kore, ulusal meclis, azil, tutuklama, talep, yoon suk-yeol, han duck soo, choi sang-mok
asya, asya & pasifik, güney kore, ulusal meclis, azil, tutuklama, talep, yoon suk-yeol, han duck soo, choi sang-mok
Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında Devlet Başkanı Yoon için tutuklama talep edildi
Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildiği bildirildi.
Güney Kore'de üst düzey yetkililer için polis ve savunma bakanlığının soruşturma biriminden oluşan Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (CIO) yetkilileri, 3 Aralık'ta kısa süren sıkıyönetim ilanıyla ilgili görevinden azledilen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama talebinde bulundu. Bu, görevdeki bir başkanın tutuklama kararıyla karşı karşıya kaldığı ilk durum olarak ülke tarihine geçti.
Yetkililer, Yoon'un üç kez ifade vermeye çağrılmasına rağmen gitmemesi üzerine, 'ayaklanma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla Seoul Batı Bölge Mahkemesi'ne pazar gecesi tutuklama talebinde bulundu.
Soruşturmacılar, Yoon'un 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan ederek, meclis üyelerinin kararnameleri reddetmesini engellemek için askerlere meclise gitmeleri talimatını verdiğini iddia ediyor. Yoon, suçlamaları reddederek sıkıyönetim ilanını, muhalefet partisine karşı yasama yetkisini kötüye kullanmasını engellemek amacıyla bir 'yönetim eylemi' olarak savundu.
Yoon yerine geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Başbakan Han Duck-Soo'nun da azli istenmişti
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden azledilmesinin ardından yerine getirilen Başbakan Han Duck-soo, muhalefet partinin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık'ta yapılan oylamada azline karar verilmişti. Muhalefet milletvekilleri, Han'ın Yoon'un görevden alınma sürecinin tamamlanması taleplerini reddettiğini savunmuştu.
Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.