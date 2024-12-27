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Güney Kore'de 'tartışmalı' karar: Geçici Cumhurbaşkanı azledildi
Güney Kore'de 'tartışmalı' karar: Geçici Cumhurbaşkanı azledildi
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de devlet başkanı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol yerine getirilen geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun azil önergesi Ulusal Meclis tarafından... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T15:12+0300
2024-12-27T15:12+0300
dünya
asya & pasifik
maliye bakanı
ulusal meclis
güney kore
han duck soo
yoon suk-yeol
güney kore devlet başkanlığı
choi sang-mok
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Güney Kore'de Ulusal Meclis Cuma günü, 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmesinin ardından görevden alınan Yoon Suk Yeol yerine devlet başkanlığı görevine getirilen Başbakan Han Duck-soo'nun görevden alınması için oy kullanıldı. Han'ın görevden alınmasına yönelik önerge, 192-0 oyla oy birliğiyle kabul edilmiş oldu.İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) Ulusal meclisin oybirliğiyle aldığı azil kararına itiraz etti. Ulusal Meclis'te milletvekillerinin en az üçte ikisinin oyunun sağlanmadığını belirten PPP üyeleri, oylamanın geçersiz olduğunu savundu. 300 sandalyeli mecliste en az 200 milletvekilinin cumhurbaşkanına karşı oy kullanması gerekiyor.Önergenin kabulü, parlamento tarafından görevden alınan ilk geçici devlet başkanı örneği oldu. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı görevini yapan Choi Sang-mok, ülkenin hem geçici cumhurbaşkanı hem de geçici başbakanı olarak görevlendirilecek. Başbakan Han'ın karar sonrası yaptığı açıklamada, "Ulusal Meclis'in kararına saygı duyuyorum ve karışıklığa ve belirsizliğe katkıda bulunmamak için ilgili yasalara uygun olarak görevimi askıya alacağım ve Anayasa Mahkemesi'nin hızlı ve akıllıca kararını bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/guney-kore-gecici-devlet-baskani-icin-azil-sureci-baslatildi-1092062492.html
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asya & pasifik, maliye bakanı, ulusal meclis, güney kore, han duck soo, yoon suk-yeol, güney kore devlet başkanlığı, choi sang-mok
asya & pasifik, maliye bakanı, ulusal meclis, güney kore, han duck soo, yoon suk-yeol, güney kore devlet başkanlığı, choi sang-mok

Güney Kore'de 'tartışmalı' karar: Geçici Cumhurbaşkanı azledildi

15:12 27.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore'de geçici Cumhurbaşkanı Han Duck-soo azledildi
Güney Kore'de geçici Cumhurbaşkanı Han Duck-soo azledildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore'de devlet başkanı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol yerine getirilen geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun azil önergesi Ulusal Meclis tarafından oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi. Geçici devlet başkanı ve geçici başbakan görevine Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok getirilecek.
Güney Kore'de Ulusal Meclis Cuma günü, 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmesinin ardından görevden alınan Yoon Suk Yeol yerine devlet başkanlığı görevine getirilen Başbakan Han Duck-soo'nun görevden alınması için oy kullanıldı. Han'ın görevden alınmasına yönelik önerge, 192-0 oyla oy birliğiyle kabul edilmiş oldu.
İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) Ulusal meclisin oybirliğiyle aldığı azil kararına itiraz etti. Ulusal Meclis'te milletvekillerinin en az üçte ikisinin oyunun sağlanmadığını belirten PPP üyeleri, oylamanın geçersiz olduğunu savundu. 300 sandalyeli mecliste en az 200 milletvekilinin cumhurbaşkanına karşı oy kullanması gerekiyor.
Önergenin kabulü, parlamento tarafından görevden alınan ilk geçici devlet başkanı örneği oldu. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı görevini yapan Choi Sang-mok, ülkenin hem geçici cumhurbaşkanı hem de geçici başbakanı olarak görevlendirilecek.
Başbakan Han'ın karar sonrası yaptığı açıklamada, "Ulusal Meclis'in kararına saygı duyuyorum ve karışıklığa ve belirsizliğe katkıda bulunmamak için ilgili yasalara uygun olarak görevimi askıya alacağım ve Anayasa Mahkemesi'nin hızlı ve akıllıca kararını bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Güney Kore'de polis, Cumhurbaşkanı Yoon'un ofisine baskın düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
DÜNYA
Güney Kore geçici Devlet Başkanı Han için azil önergesi sunuldu
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