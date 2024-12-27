https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/guney-korede-tartismali-karar-gecici-cumhurbaskani-azledildi-1092100343.html

Güney Kore'de 'tartışmalı' karar: Geçici Cumhurbaşkanı azledildi

Güney Kore'de 'tartışmalı' karar: Geçici Cumhurbaşkanı azledildi

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de devlet başkanı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol yerine getirilen geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun azil önergesi Ulusal Meclis tarafından... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T15:12+0300

2024-12-27T15:12+0300

2024-12-27T15:12+0300

dünya

asya & pasifik

maliye bakanı

ulusal meclis

güney kore

han duck soo

yoon suk-yeol

güney kore devlet başkanlığı

choi sang-mok

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Güney Kore'de Ulusal Meclis Cuma günü, 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmesinin ardından görevden alınan Yoon Suk Yeol yerine devlet başkanlığı görevine getirilen Başbakan Han Duck-soo'nun görevden alınması için oy kullanıldı. Han'ın görevden alınmasına yönelik önerge, 192-0 oyla oy birliğiyle kabul edilmiş oldu.İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) Ulusal meclisin oybirliğiyle aldığı azil kararına itiraz etti. Ulusal Meclis'te milletvekillerinin en az üçte ikisinin oyunun sağlanmadığını belirten PPP üyeleri, oylamanın geçersiz olduğunu savundu. 300 sandalyeli mecliste en az 200 milletvekilinin cumhurbaşkanına karşı oy kullanması gerekiyor.Önergenin kabulü, parlamento tarafından görevden alınan ilk geçici devlet başkanı örneği oldu. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı görevini yapan Choi Sang-mok, ülkenin hem geçici cumhurbaşkanı hem de geçici başbakanı olarak görevlendirilecek. Başbakan Han'ın karar sonrası yaptığı açıklamada, "Ulusal Meclis'in kararına saygı duyuyorum ve karışıklığa ve belirsizliğe katkıda bulunmamak için ilgili yasalara uygun olarak görevimi askıya alacağım ve Anayasa Mahkemesi'nin hızlı ve akıllıca kararını bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/guney-kore-gecici-devlet-baskani-icin-azil-sureci-baslatildi-1092062492.html

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asya & pasifik, maliye bakanı, ulusal meclis, güney kore, han duck soo, yoon suk-yeol, güney kore devlet başkanlığı, choi sang-mok