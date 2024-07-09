https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/bir-gunu-sorunsuz-gecmiyor-boeing-yolcu-ucaginin-kalkis-sirasinda-tekerlegi-koptu-1085705479.html

Bir günü sorunsuz geçmiyor: Boeing yolcu uçağının kalkış sırasında tekerleği koptu

Bir günü sorunsuz geçmiyor: Boeing yolcu uçağının kalkış sırasında tekerleği koptu

Sputnik Türkiye

ABD’de United Airlines'a ait bir yolcu uçağının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada tekerleklerinden biri koptu. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T19:08+0300

2024-07-09T19:08+0300

2024-07-09T19:08+0300

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uçak

tekerlek

arıza

uçak arızası

abd

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ABD’de güvenlik incelemesine tabi tutulan Boeing’e ait yolcu uçakları bir kazaya daha karıştı. United Airlines'a ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada tekerleklerinden biri koptu. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, uçak seferini tamamlayarak Denver’e güvenli şekilde iniş yaptı.United Airlines tarafından yapılan açıklamada, uçakta 174 yolcu ve 7 mürettebat olduğu ifade edilerek, “Bu olaya neyin sebep olduğunu araştırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi, olayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan geçtiğimiz mart ayında United Airlines'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya'ya gitmek üzere havalandığı sırada tekerleği kopmuş ve park yerindeki birkaç araca zarar vermişti.

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boeing, boeing 757, uçak, tekerlek, arıza, uçak arızası, abd