https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/bir-gunu-sorunsuz-gecmiyor-boeing-yolcu-ucaginin-kalkis-sirasinda-tekerlegi-koptu-1085705479.html
Bir günü sorunsuz geçmiyor: Boeing yolcu uçağının kalkış sırasında tekerleği koptu
Bir günü sorunsuz geçmiyor: Boeing yolcu uçağının kalkış sırasında tekerleği koptu
Sputnik Türkiye
ABD’de United Airlines'a ait bir yolcu uçağının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada tekerleklerinden biri koptu. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T19:08+0300
2024-07-09T19:08+0300
2024-07-09T19:08+0300
dünya
boeing
boeing 757
uçak
tekerlek
arıza
uçak arızası
abd
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ABD’de güvenlik incelemesine tabi tutulan Boeing’e ait yolcu uçakları bir kazaya daha karıştı. United Airlines'a ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada tekerleklerinden biri koptu. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, uçak seferini tamamlayarak Denver’e güvenli şekilde iniş yaptı.United Airlines tarafından yapılan açıklamada, uçakta 174 yolcu ve 7 mürettebat olduğu ifade edilerek, “Bu olaya neyin sebep olduğunu araştırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi, olayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan geçtiğimiz mart ayında United Airlines'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya'ya gitmek üzere havalandığı sırada tekerleği kopmuş ve park yerindeki birkaç araca zarar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/boeing-dolandiricilik-suclamalarini-kabul-edecek-1085635378.html
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boeing, boeing 757, uçak, tekerlek, arıza, uçak arızası, abd
boeing, boeing 757, uçak, tekerlek, arıza, uçak arızası, abd
Bir günü sorunsuz geçmiyor: Boeing yolcu uçağının kalkış sırasında tekerleği koptu
ABD’de United Airlines'a ait bir yolcu uçağının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada tekerleklerinden biri koptu.
ABD’de güvenlik incelemesine tabi tutulan Boeing’e ait yolcu uçakları bir kazaya daha karıştı. United Airlines'a ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada tekerleklerinden biri koptu. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, uçak seferini tamamlayarak Denver’e güvenli şekilde iniş yaptı.
United Airlines tarafından yapılan açıklamada, uçakta 174 yolcu ve 7 mürettebat olduğu ifade edilerek, “Bu olaya neyin sebep olduğunu araştırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan geçtiğimiz mart ayında United Airlines'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya'ya gitmek üzere havalandığı sırada tekerleği kopmuş ve park yerindeki birkaç araca zarar vermişti.