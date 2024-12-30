https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/galatasaraydan-dunya-yildizina-kanca-virgil-van-dijk-icin-surpriz-gelisme-1092161869.html

Galatasaray’dan dünya yıldızına kanca: Virgil van Dijk için sürpriz gelişme

Galatasaray’dan dünya yıldızına kanca: Virgil van Dijk için sürpriz gelişme

Sputnik Türkiye

Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Liverpool’un yıldız stoperi Virgil van Dijk’ı listesine aldığı... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T07:22+0300

2024-12-30T07:22+0300

2024-12-30T07:22+0300

spor

liverpool

virgil van dijk

victor nelsson

galatasaray

groningen

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Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Liverpool’un yıldız oyuncusu Virgil van Dijk için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcuyu transfer listesine aldı.Nelsson’un yerine yeni i̇sim arayışıGalatasaray yönetimi, savunmadaki temel oyuncularından Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda stoper transferine öncelik veren sarı-kırmızılılar, daha önce Milan Skriniar için girişimlerde bulunmuş ancak yüksek maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Virgil van Dijk, güçlü savunma yetenekleri ve deneyimiyle Galatasaray’ın radarındaki en dikkat çekici isimlerden biri oldu.Van Dijk’ın kariyerinden öne çıkanlarLiverpool’un savunma hattında lider isimlerden biri olan Virgil van Dijk, bu sezon İngiliz ekibiyle 23 maçta forma giydi. 33 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 asist yaptı. Hollandalı yıldız, hava toplarındaki üstünlüğü ve oyun kurma becerileriyle öne çıkıyor.Van Dijk, kariyerine Willem II altyapısında başladı. Daha sonra Groningen, Celtic, Southampton ve Liverpool’da forma giydi. Liverpool, 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde Van Dijk için tam 84 milyon 650 bin euro bonservis ödemişti.Milli takım performansıHollanda Milli Takımı’nda da kritik bir role sahip olan Van Dijk, toplam 78 kez milli formayı giydi ve 9 gol kaydetti. Milli takım kaptanlığı da yapan deneyimli savunmacı, futbol otoriteleri tarafından "savunma hattının lideri" olarak değerlendiriliyor.Transfer detayları ve piyasa değeriVirgil van Dijk’ın Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan yıldız futbolcunun, bonservis maliyetinin düşük olması Galatasaray için transfer ihtimalini artırıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu hamleyle hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da savunma gücünü artırmayı hedefliyor.

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