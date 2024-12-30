https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/galatasaraydan-dunya-yildizina-kanca-virgil-van-dijk-icin-surpriz-gelisme-1092161869.html
Galatasaray’dan dünya yıldızına kanca: Virgil van Dijk için sürpriz gelişme
Galatasaray’dan dünya yıldızına kanca: Virgil van Dijk için sürpriz gelişme
Sputnik Türkiye
Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Liverpool’un yıldız stoperi Virgil van Dijk’ı listesine aldığı... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T07:22+0300
2024-12-30T07:22+0300
2024-12-30T07:22+0300
spor
liverpool
virgil van dijk
victor nelsson
galatasaray
groningen
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Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Liverpool’un yıldız oyuncusu Virgil van Dijk için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcuyu transfer listesine aldı.Nelsson’un yerine yeni i̇sim arayışıGalatasaray yönetimi, savunmadaki temel oyuncularından Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda stoper transferine öncelik veren sarı-kırmızılılar, daha önce Milan Skriniar için girişimlerde bulunmuş ancak yüksek maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Virgil van Dijk, güçlü savunma yetenekleri ve deneyimiyle Galatasaray’ın radarındaki en dikkat çekici isimlerden biri oldu.Van Dijk’ın kariyerinden öne çıkanlarLiverpool’un savunma hattında lider isimlerden biri olan Virgil van Dijk, bu sezon İngiliz ekibiyle 23 maçta forma giydi. 33 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 asist yaptı. Hollandalı yıldız, hava toplarındaki üstünlüğü ve oyun kurma becerileriyle öne çıkıyor.Van Dijk, kariyerine Willem II altyapısında başladı. Daha sonra Groningen, Celtic, Southampton ve Liverpool’da forma giydi. Liverpool, 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde Van Dijk için tam 84 milyon 650 bin euro bonservis ödemişti.Milli takım performansıHollanda Milli Takımı’nda da kritik bir role sahip olan Van Dijk, toplam 78 kez milli formayı giydi ve 9 gol kaydetti. Milli takım kaptanlığı da yapan deneyimli savunmacı, futbol otoriteleri tarafından "savunma hattının lideri" olarak değerlendiriliyor.Transfer detayları ve piyasa değeriVirgil van Dijk’ın Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan yıldız futbolcunun, bonservis maliyetinin düşük olması Galatasaray için transfer ihtimalini artırıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu hamleyle hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da savunma gücünü artırmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/simge-sagindan-mauro-icardi-aciklamasi-kismetimi-kapatiyor-1092161699.html
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Galatasaray’dan dünya yıldızına kanca: Virgil van Dijk için sürpriz gelişme
Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Liverpool’un yıldız stoperi Virgil van Dijk’ı listesine aldığı iddia edildi. 33 yaşındaki Hollandalı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi, transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında yer alıyor.
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Liverpool’un yıldız oyuncusu Virgil van Dijk için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcuyu transfer listesine aldı.
Nelsson’un yerine yeni i̇sim arayışı
Galatasaray yönetimi, savunmadaki temel oyuncularından Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda stoper transferine öncelik veren sarı-kırmızılılar, daha önce Milan Skriniar için girişimlerde bulunmuş ancak yüksek maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Virgil van Dijk, güçlü savunma yetenekleri ve deneyimiyle Galatasaray’ın radarındaki en dikkat çekici isimlerden biri oldu.
Van Dijk’ın kariyerinden öne çıkanlar
Liverpool’un savunma hattında lider isimlerden biri olan Virgil van Dijk, bu sezon İngiliz ekibiyle 23 maçta forma giydi. 33 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 asist yaptı. Hollandalı yıldız, hava toplarındaki üstünlüğü ve oyun kurma becerileriyle öne çıkıyor.
Van Dijk, kariyerine Willem II altyapısında başladı. Daha sonra Groningen, Celtic, Southampton ve Liverpool’da forma giydi. Liverpool, 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde Van Dijk için tam 84 milyon 650 bin euro bonservis ödemişti.
Hollanda Milli Takımı’nda da kritik bir role sahip olan Van Dijk, toplam 78 kez milli formayı giydi ve 9 gol kaydetti. Milli takım kaptanlığı da yapan deneyimli savunmacı, futbol otoriteleri tarafından "savunma hattının lideri" olarak değerlendiriliyor.
Transfer detayları ve piyasa değeri
Virgil van Dijk’ın Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan yıldız futbolcunun, bonservis maliyetinin düşük olması Galatasaray için transfer ihtimalini artırıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu hamleyle hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da savunma gücünü artırmayı hedefliyor.