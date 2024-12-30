https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/etiyopyada-yolcu-tasiyan-kamyon-nehre-dustu-onlarca-kisi-hayatini-kaybetti-1092168578.html

Etiyopya’da yolcu taşıyan kamyon nehre düştü: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Etiyopya’da yolcu taşıyan kamyon nehre düştü: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Etiyopya'nın Sidama bölgesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yolcu hayatını kaybetti. Kesin rakam henüz belli olmazken yolcu taşıyan kamyonun... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T11:23+0300

2024-12-30T11:23+0300

2024-12-30T11:23+0300

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Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da yolcu dolu kamyonun nehre düşmesiyle çok sayıda yolcu hayatını kaybetti. Pazar günü geç saatlerde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın yaklaşık 300 kilometre güneyinde bulunan Sidama eyaletinde meydan gelen kazada bir kamyonun nehre düştüğü bildirildi.Sidama Polis Komisyonu Trafik Önleme ve Kontrol Müdürlüğü'nün sosyal medya üzerinden paylaştığına göre, Baş Müfettiş Daniel Sankura'nın ifadesine dayanarak, "Şu ana kadar kazada 68 erkek ve üç kadının öldüğü biliniyor" dedi. Sidama bölgesel hükümetinin sözcüsü Wosenyeleh Simion'ın Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada 71 kişinin öldüğünü doğruladı.Bölgesel iletişim bürosunun pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada ölü sayısını 60 olarak vermişti, ayrıca kurtulanların Bona Genel Hastanesi'nde tedavi edildiğini eklemişti.Sidama Sağlık Bürosu tarafından paylaşılan görüntülerde, kısmen suya batmış bir aracın etrafını sararak sudan çıkarmaya çalışan bir insan kalabalığı görülüyor. Sağlık bürosu, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve daha sonra daha fazla bilgi paylaşacaklarını söyledi.Yetkililer, pazar günü yerel saatle 17.30 civarında kamyonun nehre düştüğünü belirtiyor. Bölgenin oldukça virajlı yollara sahip olduğunu söyleyen yetkililer, kamyon şoförünün virajı kaçırıp dönüşte sorun yaşamış olabileceğine işaret ediyor.

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