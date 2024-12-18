https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abdnin-en-uzun-koprusunde-zincirleme-kaza-33-kisi-yaralandi-1091693733.html

ABD'nin en uzun köprüsünde zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı

ABD'nin en uzun köprüsünde zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

ABD, New Orleans'ta meydana gelen zincirleme kazada en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD'nin en uzun köprüsü olan Lake Pontchartrain Causeaway... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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ABD'nin New Orleans eyaletinin ünlü Lake Pontchartrain Causeaway Köprüsü'nde yoğun sis nedeniyle 40'tan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada yerel medyaya göre en az 11 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Salı sabahı meydana gelen olay ardından kapatılan ABD'nin en uzun köprüsünün bugün trafiğe açıldığı bildirildi.St.Tammany İtfaiyesine göre, üst üste meydana gelen kazalarda en az 11 kişi hastaneye kaldırıldı ve bazı araçların patlamanın ardından alev aldığı aktarıldı.New Orleans'taki Ulusal Hava Durumu Servisi, köprü de dahil olmak üzere Lake Pontchartrain'in bazı kısımlarında görüş mesafesinin bir milden az olduğunu söyledi. Louisiana'da 2023'te meydana gelen bir başka kazada sekiz kişi yaşamını yitirmişti. 160 aracın karıştığı büyük yıkıma neden olan kazada 61 yaşındaki kamyon şoförü, kazaya neden olduğu gerekçesiyle adam öldürme suçlamasıyla yargılandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/new-yorkta-yola-ucak-dustu--1091485136.html

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abd, louisiana, trafik kazası, zincirleme kaza, yaralı