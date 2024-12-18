ABD'nin en uzun köprüsünde zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su Dostlar Korosu Şefi Refik Köksal: 'İstanbul'daki belediyeler Ruhi Su'nun ismini bir salona bile vermediler'
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret ‘oldu bitti’ye getirilmemeli
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsrail, İran'ın nükleer tesislerini sürpriz şekilde vurabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abdnin-en-uzun-koprusunde-zincirleme-kaza-33-kisi-yaralandi-1091693733.html
ABD'nin en uzun köprüsünde zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı
ABD'nin en uzun köprüsünde zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
ABD, New Orleans'ta meydana gelen zincirleme kazada en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD'nin en uzun köprüsü olan Lake Pontchartrain Causeaway... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T12:34+0300
2024-12-18T12:38+0300
dünya
abd
louisiana
trafik kazası
zincirleme kaza
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091691982_0:32:3063:1754_1920x0_80_0_0_dd6708915c5ca1ade1ccaf4dcf69f1bc.jpg
ABD'nin New Orleans eyaletinin ünlü Lake Pontchartrain Causeaway Köprüsü'nde yoğun sis nedeniyle 40'tan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada yerel medyaya göre en az 11 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Salı sabahı meydana gelen olay ardından kapatılan ABD'nin en uzun köprüsünün bugün trafiğe açıldığı bildirildi.St.Tammany İtfaiyesine göre, üst üste meydana gelen kazalarda en az 11 kişi hastaneye kaldırıldı ve bazı araçların patlamanın ardından alev aldığı aktarıldı.New Orleans'taki Ulusal Hava Durumu Servisi, köprü de dahil olmak üzere Lake Pontchartrain'in bazı kısımlarında görüş mesafesinin bir milden az olduğunu söyledi. Louisiana'da 2023'te meydana gelen bir başka kazada sekiz kişi yaşamını yitirmişti. 160 aracın karıştığı büyük yıkıma neden olan kazada 61 yaşındaki kamyon şoförü, kazaya neden olduğu gerekçesiyle adam öldürme suçlamasıyla yargılandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/new-yorkta-yola-ucak-dustu--1091485136.html
abd
louisiana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091691982_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d86b8fc5f670790d64dab8a7d285d3d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, louisiana, trafik kazası, zincirleme kaza, yaralı
abd, louisiana, trafik kazası, zincirleme kaza, yaralı

ABD'nin en uzun köprüsünde zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı

12:34 18.12.2024 (güncellendi: 12:38 18.12.2024)
© AP Photo / Gerald HerbertLake Pontchartrain Causeway Bridge Accident
Lake Pontchartrain Causeway Bridge Accident - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Abone ol
ABD, New Orleans'ta meydana gelen zincirleme kazada en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD'nin en uzun köprüsü olan Lake Pontchartrain Causeaway Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasının yoğun sisin görüş mesafesini azaltmasından kaynaklandığı bildirildi.
ABD'nin New Orleans eyaletinin ünlü Lake Pontchartrain Causeaway Köprüsü'nde yoğun sis nedeniyle 40'tan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada yerel medyaya göre en az 11 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Salı sabahı meydana gelen olay ardından kapatılan ABD'nin en uzun köprüsünün bugün trafiğe açıldığı bildirildi.
St.Tammany İtfaiyesine göre, üst üste meydana gelen kazalarda en az 11 kişi hastaneye kaldırıldı ve bazı araçların patlamanın ardından alev aldığı aktarıldı.
New Orleans'taki Ulusal Hava Durumu Servisi, köprü de dahil olmak üzere Lake Pontchartrain'in bazı kısımlarında görüş mesafesinin bir milden az olduğunu söyledi. Louisiana'da 2023'te meydana gelen bir başka kazada sekiz kişi yaşamını yitirmişti. 160 aracın karıştığı büyük yıkıma neden olan kazada 61 yaşındaki kamyon şoförü, kazaya neden olduğu gerekçesiyle adam öldürme suçlamasıyla yargılandı.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
DÜNYA
New York'ta yola uçak düştü
13 Aralık, 10:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала