https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/dunya-nufusu-2024-yilinda-82-milyon-artti-1092182162.html
Dünya nüfusu, 2024 yılında 82 milyon arttı
Dünya nüfusu, 2024 yılında 82 milyon arttı
Sputnik Türkiye
Dünya nüfusu, bir önceki yıla göre 2024 yılında 82 milyon arttı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T15:29+0300
2024-12-30T15:29+0300
2024-12-30T15:29+0300
yaşam
dünya
nüfus
nüfus sayımı
genç nüfus
nüfus artışı
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Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon artış gösterdiğini açıkladı. Yeni yıl itibariyle dünyada 8 milyar 56 milyon insanın hayatta olacağı tahmin ediliyor. Dünya nüfusunun 2080'de ise 10 milyarı bulması bekleniyor. En fazla nüfus artışı Afrika'daAlman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), 2024 yılı dünya nüfusunu açıkladı. DSW açıklamasında, 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon artış gösterdiğini duyurdu. Nüfus artışının daha çok Afrika'da gözlendiğini kaydedilirken önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika’da yaşayan insan sayısının 2 kattan daha fazla artış gösterebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu yüzyılın sonunda Afrika’nın nüfusunun 1.2 milyardan 3.4 milyara yükselebileceği üzerinde duruyor.Yeni yıl itibariyle dünyada 8 milyar 56 milyon insanın hayatta olacağı tahmin edilirken DSW’ye göre nüfus artışı devam etse de artışın yavaşladığı bildirilirken dünya genelindeki kadınların ortalama 2.2 çocuğu olduğu ifade edildi.Dünya nüfusu 2080’lerde 10 milyarı bulacakDünya nüfusu Kasım 2022'de 8 milyarı aşmıştı. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada ise, dünya nüfusunun 9 milyar sınırını 2037 yılında aşılabileceğini kaydedildi. DSW ise, dünya nüfusunun 2080’lerde 10 milyarı bulabileceğini bildirdi. Almanya'nın nüfusunun yıl boyunca aynı seviyede kaldığı yaklaşık 84 milyon olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/japonyadaki-kedi-adasi-zor-durumda-kedilerin-sayisi-duserken-insanlar-adadan-ayriliyor-1092133117.html
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dünya, nüfus, nüfus sayımı, genç nüfus, nüfus artışı
dünya, nüfus, nüfus sayımı, genç nüfus, nüfus artışı
Dünya nüfusu, 2024 yılında 82 milyon arttı
Dünya nüfusu, bir önceki yıla göre 2024 yılında 82 milyon arttı.
Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon artış gösterdiğini açıkladı. Yeni yıl itibariyle dünyada 8 milyar 56 milyon insanın hayatta olacağı tahmin ediliyor. Dünya nüfusunun 2080'de ise 10 milyarı bulması bekleniyor.
En fazla nüfus artışı Afrika'da
Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), 2024 yılı dünya nüfusunu açıkladı. DSW açıklamasında, 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon artış gösterdiğini duyurdu. Nüfus artışının daha çok Afrika'da gözlendiğini kaydedilirken önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika’da yaşayan insan sayısının 2 kattan daha fazla artış gösterebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu yüzyılın sonunda Afrika’nın nüfusunun 1.2 milyardan 3.4 milyara yükselebileceği üzerinde duruyor.
Yeni yıl itibariyle dünyada 8 milyar 56 milyon insanın hayatta olacağı tahmin edilirken DSW’ye göre nüfus artışı devam etse de artışın yavaşladığı bildirilirken dünya genelindeki kadınların ortalama 2.2 çocuğu olduğu ifade edildi.
Dünya nüfusu 2080’lerde 10 milyarı bulacak
Dünya nüfusu Kasım 2022'de 8 milyarı aşmıştı. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada ise, dünya nüfusunun 9 milyar sınırını 2037 yılında aşılabileceğini kaydedildi. DSW ise, dünya nüfusunun 2080’lerde 10 milyarı bulabileceğini bildirdi. Almanya'nın nüfusunun yıl boyunca aynı seviyede kaldığı yaklaşık 84 milyon olduğu kaydedildi.