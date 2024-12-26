https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/israil-lubnan-ile-bir-ayini-doldurmayan-ateskese-yonelik-300u-askin-ihlalde-bulundu-1092052290.html

İsrail, Lübnan ile bir ayını doldurmayan ateşkese yönelik 300'ü aşkın ihlalde bulundu

İsrail, Lübnan ile bir ayını doldurmayan ateşkese yönelik 300'ü aşkın ihlalde bulundu

Sputnik Türkiye

Lübnan yerel medyası Lübnan'ın İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının 27 Kasım'dan itibaren başlatılmasının ardından kısa bir sürede İsrail ordusunun kararı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T14:21+0300

2024-12-26T14:21+0300

2024-12-26T14:21+0300

ortadoğu

lübnan

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lübnan resmi haber ajansı (nna)

hizbullah

lübnan sağlık bakanlığı

israil- filistin çatışması

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İsrail ordusunun Lübnan ile yaptığı ateşkes anlaşmasının 29. gününde 6 ihlalde bulundu. 27 Kasım'dan itibaren ise toplamda 300'den fazla ihlalde bulunulduğu bildirildi. İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 301'e yükselirken, bu saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan belirli bölgelerine bombardıman, evleri ateşe verme, savaş uçağı ve dron uçurma, ateş açma gibi ihlallerde bulunduğu aktarıldı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de İsrail dronlarının alçak uçuş yaptığı gözlemlendiği öne sürüldü.Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı. Lübnan ve İsrail arasında ateşkes anlaşması 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın maddelerinden bir tanesinde, 'Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek, İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak' ifadesi bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/israil-basini-lubnandaki-cagri-cihazi-saldirisi-10-yil-once-planlanmaya-baslandi-1091942874.html

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ortadoğu, lübnan, israil, beyrut, lübnan resmi haber ajansı (nna), hizbullah, lübnan sağlık bakanlığı