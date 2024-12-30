https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/cinde-sinif-arkadasini-olduren-13-yasindaki-cocuga-muebbet-hapis-1092175580.html

Çin'de sınıf arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuğa müebbet hapis

Çin'de sınıf arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuğa müebbet hapis

Sputnik Türkiye

Çin'de 13 yaşındaki bir çocuk, sınıf arkadaşını kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suç işlenirken yardımcı olan diğer bir çocuğa ise... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T12:56+0300

2024-12-30T12:56+0300

2024-12-30T12:56+0300

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mahkeme

ömür boyu hapis

ceza

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Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletinde sınıf arkadaşlarını 13 yaşındaki iki çocuğa hapis cezası verildi. Zhang ve Li adlı iki öğrencinin ortaokuldaki Wang isimli sınıf arkadaşlarını öldürdükleri ortaya çıktı. Sanık Zhang, kasten adam öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve ömür boyu siyasi haklarından mahrum bırakıldı. Sanık Li ise kasten adam öldürme suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Hebei eyaletinde üç şüpheli genç, Zhang, Li, Ma, sınıf arkadaşları Wang ile anlaşmazlık yaşadıkları için mahkeme karşısına çıkarıldı. Zhang tarafından ortaya atılan bir fikir üzerine arkadaş grubunun Wang'ı öldürmek ve parasını bölüşmek için defalarca plan yaptıkları ortaya çıktı. Suç mahali olarak bir serayı seçen Zhang'ın mezar kazmak için önceden bir kürek getirdiği öğrenildi.10 Mart 2024 günü meydana gelen olay sonrası çıkarıldıkları mahkemede Zhang, Wang'ı kürekle öldürdüğü, Li'nin ise Wang'ın kendini savunmasını engellediği ortaya çıktı. Olayı gören Ma isimli öğrencinin olay yerinden uzaklaştığı açıklandı, çıkarıldığı mahkemede cezai yaptırımlardan muaf tutuldu.Suçu itiraf eden Ma sayesinde polis ekipleri kurbanın cesedine ulaştı. Kanuna göre cezai sorumluluk taşıyacak yaşta olan Zhang ve Li'nin Wang'ın telefonunu kullanarak kendilerine para aktardıkları ortaya çıktı.Çin, 2021 yılında ceza ehliyeti yaşını 14'ten 12'ye düşürmüş, ancak çocukların idam cezasından muaf tutulmasına karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/cinde-35-kisiyi-olduren-aracli-saldirida-surucu-olum-cezasina-carptirildi-1092107915.html

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asya, çin, hebei, kasten öldürme, mahkeme, ömür boyu hapis, ceza