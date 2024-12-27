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Çin'de 35 kişiyi öldüren araçlı saldırıda sürücü ölüm cezasına çarptırıldı
Çin'de 35 kişiyi öldüren araçlı saldırıda sürücü ölüm cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Geçen ay Çin'in Zhuhai şehrinde egzersiz yapan insanların üzerine arabasını süren sürücü, çıkarıldığı mahkemede ölüm cezasına çarptırıldı. 35 kişinin öldüğü... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T17:11+0300
2024-12-27T17:11+0300
dünya
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araba çarpması
mahkeme
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Kasım ayında Çin'in güneyindeki Zhuhai şehrinde bir sürücü kalabalığın üzerine arabasını sürmüş ve 35 kişinin ölümüne neden olmuştu. Çin medyası, adamın Cuma günü ölüm cezasına çarptırıldığını bildirdi.11 Kasım'da yaşanan olayda 62 yaşındaki Fan Weiqiu, arabasını bir spor kompleksinin dışında egzersiz yapan insanların üzerine kasten sürdü. Çinli yetkililer, olayın hemen ardından adamın kendini bıçakla yaraladığını ve komaya girdiğini duyurmuştu.Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, kamuoyuna açık görülen davada aynı gün idam cezasının karar verildiği bildirildi. Mahkemede saldırıyı yapan adamın 'evliliğinde sorunlar yaşadığı ve hayatından memnun olmadığı' için saldırıyı gerçekleştirdiği, boşanma sonrası mal paylaşımından mutsuz olduğu belirtildi. Saldırgan suçlamaları kabul etti.Çin bu yıl, bıçaklamalardan araba saldırılarına kadar bir dizi toplu ölüm olayına tanık oldu ve bu olaylar, ülkenin kamu güvenliği konusundaki itibarını sarstı. Çin'de psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleri yaşayan bireylerin, kamuya açık mekanlarda, hastane, market ve okul gibi yerlerde düzenlediği ayrım gözetmeyen saldırılara zaman zaman rastlanıyor.Son yaşanan olayda Hunan eyaletinde bir saldırgan aracıyla bir ilkokulun önünde bekleyenlere çarparak 18'i 30 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırgan ifadesinde 'mali kayıplar ve ailevi sorunlar nedeniyle duygusal sıkıntılar' yaşadığı söylemiş, 24 Aralık'ta iki yıl ertelemeyle idam cezasına mahkum edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cinde-kalabaligin-ustune-aracini-suren-bir-kisi-20den-fazla-kisiyi-yaraladi-1090296632.html
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asya & pasifik, çin, zhuhai, hunan, saldırı, araba çarpması, mahkeme, mahkeme kararı

Çin'de 35 kişiyi öldüren araçlı saldırıda sürücü ölüm cezasına çarptırıldı

17:11 27.12.2024
© AP Photo / Ng Han GuanÇin'de aracını yürüyüş yapanların üzerine sürerek 35 kişiyi öldüren saldırgana idam cezası verildi
Çin'de aracını yürüyüş yapanların üzerine sürerek 35 kişiyi öldüren saldırgana idam cezası verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
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Geçen ay Çin'in Zhuhai şehrinde egzersiz yapan insanların üzerine arabasını süren sürücü, çıkarıldığı mahkemede ölüm cezasına çarptırıldı. 35 kişinin öldüğü olayda saldırgan boşanma aşamasında yaşadığı sorunlar nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Kasım ayında Çin'in güneyindeki Zhuhai şehrinde bir sürücü kalabalığın üzerine arabasını sürmüş ve 35 kişinin ölümüne neden olmuştu. Çin medyası, adamın Cuma günü ölüm cezasına çarptırıldığını bildirdi.
11 Kasım'da yaşanan olayda 62 yaşındaki Fan Weiqiu, arabasını bir spor kompleksinin dışında egzersiz yapan insanların üzerine kasten sürdü. Çinli yetkililer, olayın hemen ardından adamın kendini bıçakla yaraladığını ve komaya girdiğini duyurmuştu.
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, kamuoyuna açık görülen davada aynı gün idam cezasının karar verildiği bildirildi. Mahkemede saldırıyı yapan adamın 'evliliğinde sorunlar yaşadığı ve hayatından memnun olmadığı' için saldırıyı gerçekleştirdiği, boşanma sonrası mal paylaşımından mutsuz olduğu belirtildi. Saldırgan suçlamaları kabul etti.
Çin bu yıl, bıçaklamalardan araba saldırılarına kadar bir dizi toplu ölüm olayına tanık oldu ve bu olaylar, ülkenin kamu güvenliği konusundaki itibarını sarstı. Çin'de psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleri yaşayan bireylerin, kamuya açık mekanlarda, hastane, market ve okul gibi yerlerde düzenlediği ayrım gözetmeyen saldırılara zaman zaman rastlanıyor.
Son yaşanan olayda Hunan eyaletinde bir saldırgan aracıyla bir ilkokulun önünde bekleyenlere çarparak 18'i 30 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırgan ifadesinde 'mali kayıplar ve ailevi sorunlar nedeniyle duygusal sıkıntılar' yaşadığı söylemiş, 24 Aralık'ta iki yıl ertelemeyle idam cezasına mahkum edilmişti.
Çin'de kalabalığın üstüne aracını süren bir kişi, 20'den fazla kişiyi yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
DÜNYA
Çin'de kalabalığın üstüne aracını süren kişi, en az 35 kişiyi öldürdü
12 Kasım, 12:19
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