https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/calisma-bakani-isikhan-acikladi-sgk-borcu-olan-belediyelere-haciz-islemleri-baslatildi-1092180354.html

Çalışma Bakanı Işıkhan açıkladı: SGK borcu olan belediyelere haciz işlemleri başlatıldı

Çalışma Bakanı Işıkhan açıkladı: SGK borcu olan belediyelere haciz işlemleri başlatıldı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borcu olan belediyelere yönelik haciz işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T14:52+0300

2024-12-30T14:52+0300

2024-12-30T14:52+0300

ekonomi

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

sgk

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat ışıkhan

belediye

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SGK borcu olan belediyelere yönelik haciz işlemleriyle ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm beledilere eşit şekilde yaklaştıklarını belirtirken haciz işlemlerinin de başladığını söyledi. Bakan Işıkhan, "Küçükçekmece Belediyesinin 1 milyar 65 milyon liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini biz kabul ettik ve tahsilatımızı gerçekleştirdik. Burada o belediye, şu belediye diye biz bakmıyoruz" dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, , belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçlarına ilişkin soru üzerine, 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar, 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçlarının şu an 160 milyara ulaştığını dile getirdi.Küçükçekmece Belediyesi'nin borcuna karşılık gayrimenkul teklifini kabul ettikÖdenmeyen sigorta primleri için her gün faiz işlediğine dikkati çeken Işıkhan, şu bilgileri verdi:Prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğizBakan Işıkhan konuşmasını şöyle sürdürdü; "İletişime geçtik, ödeme emirlerini verdik ve 81 ildeki SGK il müdürlerimiz bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerimiz söz konusuydu. Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı bildiğiniz gibi. Artık belediyelerin prim borçlarını, iştiraklerinin, ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim."​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-en-borclu-belediyelerin-chpli-olmasi-bizim-kabahatimiz-mi-1092136124.html

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ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), sgk, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, belediye