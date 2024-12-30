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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/calisma-bakani-isikhan-acikladi-sgk-borcu-olan-belediyelere-haciz-islemleri-baslatildi-1092180354.html
Çalışma Bakanı Işıkhan açıkladı: SGK borcu olan belediyelere haciz işlemleri başlatıldı
Çalışma Bakanı Işıkhan açıkladı: SGK borcu olan belediyelere haciz işlemleri başlatıldı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borcu olan belediyelere yönelik haciz işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T14:52+0300
2024-12-30T14:52+0300
ekonomi
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
sgk
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat ışıkhan
belediye
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SGK borcu olan belediyelere yönelik haciz işlemleriyle ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm beledilere eşit şekilde yaklaştıklarını belirtirken haciz işlemlerinin de başladığını söyledi. Bakan Işıkhan, "Küçükçekmece Belediyesinin 1 milyar 65 milyon liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini biz kabul ettik ve tahsilatımızı gerçekleştirdik. Burada o belediye, şu belediye diye biz bakmıyoruz" dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, , belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçlarına ilişkin soru üzerine, 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar, 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçlarının şu an 160 milyara ulaştığını dile getirdi.Küçükçekmece Belediyesi'nin borcuna karşılık gayrimenkul teklifini kabul ettikÖdenmeyen sigorta primleri için her gün faiz işlediğine dikkati çeken Işıkhan, şu bilgileri verdi:Prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğizBakan Işıkhan konuşmasını şöyle sürdürdü; "İletişime geçtik, ödeme emirlerini verdik ve 81 ildeki SGK il müdürlerimiz bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerimiz söz konusuydu. Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı bildiğiniz gibi. Artık belediyelerin prim borçlarını, iştiraklerinin, ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim."​​​​​​​
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-en-borclu-belediyelerin-chpli-olmasi-bizim-kabahatimiz-mi-1092136124.html
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ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), sgk, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, belediye
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), sgk, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, belediye

Çalışma Bakanı Işıkhan açıkladı: SGK borcu olan belediyelere haciz işlemleri başlatıldı

14:52 30.12.2024
© AA / Fatih KurtÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA / Fatih Kurt
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borcu olan belediyelere yönelik haciz işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
SGK borcu olan belediyelere yönelik haciz işlemleriyle ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm beledilere eşit şekilde yaklaştıklarını belirtirken haciz işlemlerinin de başladığını söyledi. Bakan Işıkhan, "Küçükçekmece Belediyesinin 1 milyar 65 milyon liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini biz kabul ettik ve tahsilatımızı gerçekleştirdik. Burada o belediye, şu belediye diye biz bakmıyoruz" dedi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, , belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçlarına ilişkin soru üzerine, 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar, 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçlarının şu an 160 milyara ulaştığını dile getirdi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin borcuna karşılık gayrimenkul teklifini kabul ettik

Ödenmeyen sigorta primleri için her gün faiz işlediğine dikkati çeken Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde yaklaşıyoruz, hiçbir şekilde parti ayrımı gözetmeksizin SGK'nın prim tahsilatını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Küçükçekmece Belediyesinin 1 milyar 65 milyon liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini biz kabul ettik ve tahsilatımızı gerçekleştirdik. Burada o belediye, şu belediye diye biz bakmıyoruz. Ben 85 milyonun bakanıyım. Benim en önemli amaçlarımdan bir tanesi belediyelerimizin SGK'ya olan prim borçlarının ödenmesidir. İlk 10 belediyeyi, 1 milyar küsur borcu olan belediyeleri açıklamıştık. Tabii ki burada haciz getirme sürecini de gerçekleştirdik. Ancak daha önce attığımız adımları da değerlendirmemiz gerekiyor.

Prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz

Bakan Işıkhan konuşmasını şöyle sürdürdü;
"İletişime geçtik, ödeme emirlerini verdik ve 81 ildeki SGK il müdürlerimiz bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerimiz söz konusuydu. Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı bildiğiniz gibi. Artık belediyelerin prim borçlarını, iştiraklerinin, ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim."​​​​​​​
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
POLİTİKA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi?
28 Aralık, 16:30
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