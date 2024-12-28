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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin yaptığı açıklamasında hacizlerin gönderilmeye başlanması ile belediyelerin... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim" dedi.AK Parti'nin her konuda diğer partilere rol model olduğunu, bunlardan birinin de belediyecilik anlayışı olduğunu anlatan Işıkhan, şöyle konuştu:Ülkenin yarınlarını inşa edecek gençler ve millet için bugün en büyük tehditlerden birinin popülizm bataklığı olduğunun altını çizen Işıkhan, "Ekonomide, istihdamda, sosyal güvenlikte ve sosyal politikalarda, temelsiz ve içi boş vaatlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. Uzun vadede sizlerin omzuna büyük yük bindireceğini bildikleri halde kalkınmamıza ve istikrarımıza zarar vereceğini bile bile popülizm yapmaya devam ediyorlar. Bugün onların dedikleriyle Allah korusun, ekonomi de çöker, sosyal güvenlik sistemi de çöker, sağlık sistemi de çöker, dış politikamız da çöker, terörle mücadelemiz de çöker. Türkiye 1990'ların karanlığına geri döner Allah korusun. Gerçekten popülizmle mücadele kolay değildir. Bu yüzden gençlerimiz, kendi gelecekleri üzerinden bu şekilde ucuz muhalefet yapılmasına izin vermemelidir. AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini inşa ederken kısa vadeli kazançlar peşinde değil, kalıcı refahın ve kalkınmanın peşindeyiz" ifadelerini kullandı.
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türkiye, sgk, ak parti, chp, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat işıkhan, küçükçekmece belediyesi, eskişehir büyükşehir belediyesi, bolu belediyesi
türkiye, sgk, ak parti, chp, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat işıkhan, küçükçekmece belediyesi, eskişehir büyükşehir belediyesi, bolu belediyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi?

16:30 28.12.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin yaptığı açıklamasında hacizlerin gönderilmeye başlanması ile belediyelerin yavaş yavaş başvurmaya başladığını belirterek bunun güzel bir gelişme olduğunu vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim" dedi.
AK Parti'nin her konuda diğer partilere rol model olduğunu, bunlardan birinin de belediyecilik anlayışı olduğunu anlatan Işıkhan, şöyle konuştu:

CHP'li belediyelerin borç batağının en büyük sebeplerinden birinin konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü. Bunların SGK borçları meselesini de biliyorsunuz. CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz. Mesela SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? Yine en son Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, Bolu Belediyesinin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim.

Ülkenin yarınlarını inşa edecek gençler ve millet için bugün en büyük tehditlerden birinin popülizm bataklığı olduğunun altını çizen Işıkhan, "Ekonomide, istihdamda, sosyal güvenlikte ve sosyal politikalarda, temelsiz ve içi boş vaatlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. Uzun vadede sizlerin omzuna büyük yük bindireceğini bildikleri halde kalkınmamıza ve istikrarımıza zarar vereceğini bile bile popülizm yapmaya devam ediyorlar. Bugün onların dedikleriyle Allah korusun, ekonomi de çöker, sosyal güvenlik sistemi de çöker, sağlık sistemi de çöker, dış politikamız da çöker, terörle mücadelemiz de çöker. Türkiye 1990'ların karanlığına geri döner Allah korusun. Gerçekten popülizmle mücadele kolay değildir. Bu yüzden gençlerimiz, kendi gelecekleri üzerinden bu şekilde ucuz muhalefet yapılmasına izin vermemelidir. AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini inşa ederken kısa vadeli kazançlar peşinde değil, kalıcı refahın ve kalkınmanın peşindeyiz" ifadelerini kullandı.
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