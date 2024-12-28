https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-en-borclu-belediyelerin-chpli-olmasi-bizim-kabahatimiz-mi-1092136124.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi?

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin yaptığı açıklamasında hacizlerin gönderilmeye başlanması ile belediyelerin... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T16:30+0300

2024-12-28T16:30+0300

2024-12-28T16:30+0300

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim" dedi.AK Parti'nin her konuda diğer partilere rol model olduğunu, bunlardan birinin de belediyecilik anlayışı olduğunu anlatan Işıkhan, şöyle konuştu:Ülkenin yarınlarını inşa edecek gençler ve millet için bugün en büyük tehditlerden birinin popülizm bataklığı olduğunun altını çizen Işıkhan, "Ekonomide, istihdamda, sosyal güvenlikte ve sosyal politikalarda, temelsiz ve içi boş vaatlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. Uzun vadede sizlerin omzuna büyük yük bindireceğini bildikleri halde kalkınmamıza ve istikrarımıza zarar vereceğini bile bile popülizm yapmaya devam ediyorlar. Bugün onların dedikleriyle Allah korusun, ekonomi de çöker, sosyal güvenlik sistemi de çöker, sağlık sistemi de çöker, dış politikamız da çöker, terörle mücadelemiz de çöker. Türkiye 1990'ların karanlığına geri döner Allah korusun. Gerçekten popülizmle mücadele kolay değildir. Bu yüzden gençlerimiz, kendi gelecekleri üzerinden bu şekilde ucuz muhalefet yapılmasına izin vermemelidir. AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini inşa ederken kısa vadeli kazançlar peşinde değil, kalıcı refahın ve kalkınmanın peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/cumhurbaskani-erdogan-kusenin-kapisini-biz-calacagiz--1092132644.html

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türkiye, sgk, ak parti, chp, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat işıkhan, küçükçekmece belediyesi, eskişehir büyükşehir belediyesi, bolu belediyesi