https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/brics-latin-amerikanin-krizden-cikmasina-yardimci-olacak-1092172271.html

'BRICS, Latin Amerika'nın krizden çıkmasına yardımcı olacak'

'BRICS, Latin Amerika'nın krizden çıkmasına yardımcı olacak'

Sputnik Türkiye

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin dış ilişkilerini güçlendirerek sistemsel krizden çıkabileceğine dikkat çeken Yakovenko, BRICS'in bu süreçte önemli bir rol... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T11:59+0300

2024-12-30T11:59+0300

2024-12-30T11:59+0300

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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Yakovenko, BRICS'in Latin Amerika'nın krizden çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdür YardımcısıYakovenko, '2024 Yılının Jeopolitik Özeti' adlı bir rapor hazırladı. Raporunda Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin dış ilişkilerini çeşitlendirmesinin söz konusu ülkelerin sistemsel krizden çıkmasına katkı sunabileceğini kaydeden Yakovenko, BRICS'in bu süreçte önemli bir kaynak olabileceğinin altını çizdi.Yakovenko, Afrika örneğinde de görüldüğü üzere, Latin Amerika ve Karayipler'in BRICS'teki süreçlere dahil edilmesinin önemli bir siyasi ve fikri faktör olduğunu söyleyerek "Bolivya ve Küba, Kazan'daki zirvede ortak ülke statüsü aldı. Honduras, Nikaragua ve Kolombiya da BRICS'le işbirliği yapmak istediklerini açıkladı. Brezilya'nın dönem başkanlığında grubun Latin Amerika'daki rolü artabilir" ifadelerini kullandı.Genel olarak bakıldığında bölgenin kendi kendine yetecek kapasitede olduğunu ancak kendi kendine yeterliliğin yalnızca ortak bölgesel entegrasyon ve kolektif kalkınma stratejisi kapsamında hayata geçirilebileceğini belirten Yakovenko, pan-Amerikan formatlarda kendi ideolojik ve askeri-siyasi önceliklerini dayatan ABD'nin buna engel olduğunun altını çizdi.

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abd, latin amerika, karayipler, honduras, brics, kazan, rusya, sputnik, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, aleksandr yakovenko, bolivya, küba, afrika, nikaragua