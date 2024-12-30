https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/borsa-istanbulda-yilbasi-duzenlemesi-yarin-borsa-tatil-mi-1-ocakta-islem-yapiliyor-mu-1092175740.html

Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi: Yarın borsa tatil mi? 1 Ocak'ta işlem yapılıyor mu?

Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi: Yarın borsa tatil mi? 1 Ocak'ta işlem yapılıyor mu?

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul, yılbaşı tatili sebebiyle takas işlemlerinde tarih değişikliğine gitti. Bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü, yarınki işlemlerin... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T13:08+0300

2024-12-30T13:08+0300

2024-12-30T13:08+0300

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Borsa İstanbul, yılbaşı tatili nedeniyle pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için takas ve teslimat işlemlerinin tarihlerinde düzenleme yaptı.Borsa İstanbul 1 Ocak'ta açık mı/kapalı mı?Resmi tatil olan 1 Ocak Çarşamba günü, Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak.Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), 31 Aralık tarihli vade sonu işlemleri için fiziki teslimat ve takas işlemleri de 3 Ocak’ta gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta ise VİOP kapsamında herhangi bir takas veya teslimat işlemi yapılmayacak.Resmi tatil nedeniyle i̇şlem yapılmayacakYılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak günü Borsa İstanbul'da hiçbir işlem gerçekleştirilmeyecek. Tüm takas ve teslimat işlemleri, 2 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak. Bu düzenlemeler, hem yatırımcıların hem de piyasa katılımcılarının işlemlerini planlamalarına olanak sağlayacak.2 Ocak itibarıyla, Borsa İstanbul’daki işlemler ve takas süreçleri rutin düzenine dönecek. Yatırımcılar, bu değişikliklere dikkat ederek işlemlerini planlayabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/istanbul-valiligi-31-aralik-kararini-duyurdu-okul-saatleri-icin-degisiklik-1092172382.html

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