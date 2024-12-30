https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/biz-ucak-kazasi-daha-son-anda-engellendi-kuleden-art-arda-kritik-uyari--1092174329.html

Biz uçak kazası daha son anda engellendi: Kuleden art arda kritik uyarı

Biz uçak kazası daha son anda engellendi: Kuleden art arda kritik uyarı

Sputnik Türkiye

ABD’de Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda Delta Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kalkış yaptığı sırada piste giren özel jeti son anda durduran kule... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T12:36+0300

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Son bir haftada art arda yaşanan uçak kazalarının sonu gelmiyor. Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının Aktau’da inişi sırasında düşmesi, Güney Kore’de pistten çıkan yolcu uçağının duvara çarpması sonucu son günlerde uçak kazaları yaşanırken ABD’de bir faciadan dönüldü. Özel jet uçakla çarpışacaktıLos Angeles Uluslararası Havalimanı’nda cuma günü yaşanan olayda Delta Hava Yolları’na ait Airbus A321 yolcu uçağının kalkış yaptığı sırada Gonzaga Üniversitesi Erkek Basketbol takımını taşıyan Key Lime Air'e ait bir jet de piste girdi. Kuleden kritik uyarı: 'Dur dur dur'İniş yapan ve kapıya doğru taksi durumunda olan jetin ilerleyişini fark eden kule olaya müdahale etti. Jetin pilotu ile iletişime geçen kule, “dur, dur, dur. Bu kritik bir uyarı” diyerek kazayı son anda önledi.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olaya ilişkin soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/guney-koredeki-kaza-ardindan-gozler-havacilikta-hem-almanya-hem-avustralyada-kucuk-ucak-dustu-olu-1092172540.html

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