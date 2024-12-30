https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/biden-giderayak-ukraynaya-25-milyar-dolar-daha-tahsis-etti-1092183793.html

Biden, giderayak Ukrayna'ya 2.5 milyar dolar daha tahsis etti

Biden, giderayak Ukrayna'ya 2.5 milyar dolar daha tahsis etti

Sputnik Türkiye

Görev süresi 20 Ocak'ta sona erecek Biden, giderayak Kiev'e önemli tutarda bir yardım paketini daha onayladı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T16:09+0300

2024-12-30T16:09+0300

2024-12-30T16:09+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

ukrayna

kiev

donald trump

askeri yardım

mali yardım

rusya

beyaz saray

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir yardım paketi daha tahsis edileceğini açıkladı.20 Ocak'ta görevi Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'a devredecek olan Başkan Biden, Ukrayna’ya yeni yardım paketini duyurdu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada sözlerine yer verilen Biden, "Bugün, Ukrayna halkı Rus saldırganlığına karşı bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmaya devam ederken, Ukrayna için yaklaşık 2.5 milyar dolarlık güvenlik yardımını duyurmaktan onur duyuyorum" ifadesini kullandı.ABD’nin Ukrayna'daki çatışmaların başından beri tüm dünyayı Kiev'e destek vermeye çağırdığını anımsatan Biden, “Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak en önemli önceliklerimden biri oldu. Bugünkü duyuru, bu çabayı güçlendirecek ve Ukrayna'ya hem savaş alanında kullanmaya devam ettiği acil teçhizat akışını sağlayacak hem de hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadeli tedarikini sağlayacak” dedi.Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) kapsamında taahhüt ettikleri tüm yardımı tahsis ettiklerini kaydeden Biden, görev süresinin geri kalan bölümünde Ukrayna'yı güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

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abd, joe biden, ukrayna, kiev, donald trump, askeri yardım, mali yardım, rusya, beyaz saray