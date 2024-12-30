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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/biden-giderayak-ukraynaya-25-milyar-dolar-daha-tahsis-etti-1092183793.html
Biden, giderayak Ukrayna'ya 2.5 milyar dolar daha tahsis etti
Biden, giderayak Ukrayna'ya 2.5 milyar dolar daha tahsis etti
Sputnik Türkiye
Görev süresi 20 Ocak'ta sona erecek Biden, giderayak Kiev'e önemli tutarda bir yardım paketini daha onayladı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T16:09+0300
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ukrayna krizi
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mali yardım
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir yardım paketi daha tahsis edileceğini açıkladı.20 Ocak'ta görevi Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'a devredecek olan Başkan Biden, Ukrayna’ya yeni yardım paketini duyurdu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada sözlerine yer verilen Biden, "Bugün, Ukrayna halkı Rus saldırganlığına karşı bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmaya devam ederken, Ukrayna için yaklaşık 2.5 milyar dolarlık güvenlik yardımını duyurmaktan onur duyuyorum" ifadesini kullandı.ABD’nin Ukrayna'daki çatışmaların başından beri tüm dünyayı Kiev'e destek vermeye çağırdığını anımsatan Biden, “Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak en önemli önceliklerimden biri oldu. Bugünkü duyuru, bu çabayı güçlendirecek ve Ukrayna'ya hem savaş alanında kullanmaya devam ettiği acil teçhizat akışını sağlayacak hem de hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadeli tedarikini sağlayacak” dedi.Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) kapsamında taahhüt ettikleri tüm yardımı tahsis ettiklerini kaydeden Biden, görev süresinin geri kalan bölümünde Ukrayna'yı güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-koyu-daha-aldi-1560-ukrayna-askeri-olu-ele-gecirildi-1092179375.html
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abd, joe biden, ukrayna, kiev, donald trump, askeri yardım, mali yardım, rusya, beyaz saray
abd, joe biden, ukrayna, kiev, donald trump, askeri yardım, mali yardım, rusya, beyaz saray

Biden, giderayak Ukrayna'ya 2.5 milyar dolar daha tahsis etti

16:09 30.12.2024
© İHA / GRAEME SLOANepa11707709 US President Joe Biden delivers remarks on the results of the 2024 presidential election during an address to the nation in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2024. President Biden stated he accepts the choice the country made, after Republican presidential candidate Donald J. Trump was declared the winner of the 2024 US presidential election over Democratic presidential candidate US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/GRAEME SLOAN
epa11707709 US President Joe Biden delivers remarks on the results of the 2024 presidential election during an address to the nation in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2024. President Biden stated he accepts the choice the country made, after Republican presidential candidate Donald J. Trump was declared the winner of the 2024 US presidential election over Democratic presidential candidate US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/GRAEME SLOAN - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© İHA / GRAEME SLOAN
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Görev süresi 20 Ocak'ta sona erecek Biden, giderayak Kiev'e önemli tutarda bir yardım paketini daha onayladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir yardım paketi daha tahsis edileceğini açıkladı.

20 Ocak'ta görevi Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'a devredecek olan Başkan Biden, Ukrayna’ya yeni yardım paketini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada sözlerine yer verilen Biden, "Bugün, Ukrayna halkı Rus saldırganlığına karşı bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmaya devam ederken, Ukrayna için yaklaşık 2.5 milyar dolarlık güvenlik yardımını duyurmaktan onur duyuyorum" ifadesini kullandı.

ABD’nin Ukrayna'daki çatışmaların başından beri tüm dünyayı Kiev'e destek vermeye çağırdığını anımsatan Biden, “Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak en önemli önceliklerimden biri oldu. Bugünkü duyuru, bu çabayı güçlendirecek ve Ukrayna'ya hem savaş alanında kullanmaya devam ettiği acil teçhizat akışını sağlayacak hem de hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadeli tedarikini sağlayacak” dedi.

Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) kapsamında taahhüt ettikleri tüm yardımı tahsis ettiklerini kaydeden Biden, görev süresinin geri kalan bölümünde Ukrayna'yı güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.
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