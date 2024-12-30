Bangkok'un turistik bölgesindeki otelde yangın: 3 turist öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ahmet Güzel: '0-6 aylık bebeklerde ailelerin burun tıkanıklarını önemsemesi gerekiyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Online eğitimlerin değişen dünyası
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/bangkokun-turistik-bolgesindeki-otelde-yangin-3-turist-oldu-1092178391.html
Bangkok'un turistik bölgesindeki otelde yangın: 3 turist öldü
Bangkok'un turistik bölgesindeki otelde yangın: 3 turist öldü
Sputnik Türkiye
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta popüler gece hayatıyla ünlü Khao San Yolu yakınlarında bir otelin 5. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tayland... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T13:49+0300
2024-12-30T13:49+0300
dünya
asya
bangkok
tayland
otel
yangın
otel yangını
turist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092176493_0:32:2988:1713_1920x0_80_0_0_62a3a94b9c68429f8e8d38712d357320.jpg
Bangkok'un popüler turistik yerlerinden bir olan Khao San Yolu yakınlarında bulunan bir otelde çıkan yangında bazı turistler yaralanırken 3 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.Tayland polisinin yaptığı açıklamaya göre, pazar gecesi çıkan yangında ölen üç kişinin ülkeyi ziyaret eden turistler olduğu belirtildi. 3 kişiden biri olay yerinde ölürken diğer ikisinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettikleri açıklandı. Polis, yangının altı katlı Ember Oteli'nin 5. katında meydana geldiğini duyurdu. Khao San Yolu, Tayland başkentinde hareketli gece hayatıyla bilinen popüler bir turist noktası, yakınlarında bulunan oteldeki yangının neden çıktığı hakkında henüz bilgisi olmayan yetkililer, konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangın sırasında otelde 75 kişinin kaldığı, tanıklardan birine göre itfaiye ekiplerinin insanları binadan çıkarmak için camı kırdığı belirtildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.Yılbaşı kutlamalarında bölgede 20 bin kişi olması bekleniyorBangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yangında hayatını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini iletti ve yangından sonra bölgedeki güvenliğin önemini vurguladı. Yılbaşı kutlamaları sırasında şehir genelinde havai fişek ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımı hakkında daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Güvenlik için ekiplerin bölgede hazır bekletildiğini belirten yetkililer, Khao San Yolu'nda 20 binden fazla katılımcının yılbaşı kutlamaları sırasında toplanacağını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/cinde-sinif-arkadasini-olduren-13-yasindaki-cocuga-muebbet-hapis-1092175580.html
asya
bangkok
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092176493_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_e3fbecb33e78d6c7e96a83e92488567c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya, bangkok, tayland, otel, yangın, otel yangını, turist
asya, bangkok, tayland, otel, yangın, otel yangını, turist

Bangkok'un turistik bölgesindeki otelde yangın: 3 turist öldü

13:49 30.12.2024
© İHA / NARONG SANGNAKBangkok'da otel yangınında 3 turist hayatını kaybetti
Bangkok'da otel yangınında 3 turist hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© İHA / NARONG SANGNAK
Abone ol
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta popüler gece hayatıyla ünlü Khao San Yolu yakınlarında bir otelin 5. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tayland polisi, yangının söndürüldüğünü ancak 3 turistin ölü bulunduğunu bildirdi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavi gördüklerini belirten yetkililer olay hakkında soruşturma başlattı.
Bangkok'un popüler turistik yerlerinden bir olan Khao San Yolu yakınlarında bulunan bir otelde çıkan yangında bazı turistler yaralanırken 3 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tayland polisinin yaptığı açıklamaya göre, pazar gecesi çıkan yangında ölen üç kişinin ülkeyi ziyaret eden turistler olduğu belirtildi. 3 kişiden biri olay yerinde ölürken diğer ikisinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettikleri açıklandı.
Polis, yangının altı katlı Ember Oteli'nin 5. katında meydana geldiğini duyurdu. Khao San Yolu, Tayland başkentinde hareketli gece hayatıyla bilinen popüler bir turist noktası, yakınlarında bulunan oteldeki yangının neden çıktığı hakkında henüz bilgisi olmayan yetkililer, konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangın sırasında otelde 75 kişinin kaldığı, tanıklardan birine göre itfaiye ekiplerinin insanları binadan çıkarmak için camı kırdığı belirtildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yılbaşı kutlamalarında bölgede 20 bin kişi olması bekleniyor

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yangında hayatını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini iletti ve yangından sonra bölgedeki güvenliğin önemini vurguladı. Yılbaşı kutlamaları sırasında şehir genelinde havai fişek ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımı hakkında daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Güvenlik için ekiplerin bölgede hazır bekletildiğini belirten yetkililer, Khao San Yolu'nda 20 binden fazla katılımcının yılbaşı kutlamaları sırasında toplanacağını öngörüyor.
Çin-koronavirüs-okul-salgın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
DÜNYA
Çin'de sınıf arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuğa müebbet hapis
12:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала