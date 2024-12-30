https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/bangkokun-turistik-bolgesindeki-otelde-yangin-3-turist-oldu-1092178391.html

Bangkok'un turistik bölgesindeki otelde yangın: 3 turist öldü

Bangkok'un turistik bölgesindeki otelde yangın: 3 turist öldü

Sputnik Türkiye

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta popüler gece hayatıyla ünlü Khao San Yolu yakınlarında bir otelin 5. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tayland... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T13:49+0300

2024-12-30T13:49+0300

2024-12-30T13:49+0300

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Bangkok'un popüler turistik yerlerinden bir olan Khao San Yolu yakınlarında bulunan bir otelde çıkan yangında bazı turistler yaralanırken 3 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.Tayland polisinin yaptığı açıklamaya göre, pazar gecesi çıkan yangında ölen üç kişinin ülkeyi ziyaret eden turistler olduğu belirtildi. 3 kişiden biri olay yerinde ölürken diğer ikisinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettikleri açıklandı. Polis, yangının altı katlı Ember Oteli'nin 5. katında meydana geldiğini duyurdu. Khao San Yolu, Tayland başkentinde hareketli gece hayatıyla bilinen popüler bir turist noktası, yakınlarında bulunan oteldeki yangının neden çıktığı hakkında henüz bilgisi olmayan yetkililer, konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangın sırasında otelde 75 kişinin kaldığı, tanıklardan birine göre itfaiye ekiplerinin insanları binadan çıkarmak için camı kırdığı belirtildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.Yılbaşı kutlamalarında bölgede 20 bin kişi olması bekleniyorBangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yangında hayatını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini iletti ve yangından sonra bölgedeki güvenliğin önemini vurguladı. Yılbaşı kutlamaları sırasında şehir genelinde havai fişek ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımı hakkında daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Güvenlik için ekiplerin bölgede hazır bekletildiğini belirten yetkililer, Khao San Yolu'nda 20 binden fazla katılımcının yılbaşı kutlamaları sırasında toplanacağını öngörüyor.

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