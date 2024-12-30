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Ankara'da yılbaşı gecesi Ankaray ve metro saat kaça kadar çalışacak?
Ankara'da yılbaşı gecesi Ankaray ve metro saat kaça kadar çalışacak?
Sputnik Türkiye
Ankara'da yılbaşında Ankaray, metro ve EGO otobüsleri saat kaça kadar çalışacak? 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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ego genel müdürlüğü
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşında Ankaray ve metro 02.30'a kadar, raylı sistemlerle entegre çalışan ring hatları 03.00'e kadar ve EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar hizmet verecek31 Aralık'ta Ankara'da 153, Ankara İtfaiyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarını 24 saat esasına göre yürütecek.Ek otobüs ve tren servisleri konulacakToplu taşıma hizmetlerinde de yılbaşına yönelik düzenlemeler yapıldı. Buna göre, metro ve Ankaray, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, saat 02.30'a kadar hizmet sunacak, raylı sistemlerle entegre ring hatları ise saat 03.00'a kadar ek seferler yapacak.EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar 29 güzergah boyunca 109 gece servisi ile çalışacak. Ayrıca yolcu yoğunluğuna göre ek otobüs ve tren servisleri sağlanacak.ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi, 350 personel ve 120 araçla görev yapacak. Vatandaşlar, şikayet ve taleplerini "0312 616 10 00" numarası üzerinden iletebilecek. Ayrıca, ASKİ, resmi tatil olan 1 Ocak Çarşamba günü, 08.00-16.30 saatleri arasında kartlı su satışı ve fatura ödeme hizmeti sunacak.ABB zabıta ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmeleri ve eğlence mekanlarında denetim yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/istanbul-yilbasi-gecesine-hazir-otobus-metro--ve-vapurlar-saat-kaca-kadar-calisacak-toplu-tasima-1092129277.html
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ankara yılbaşı, ankarada yılbaşında metro saat kaça kadar çalışacak, yılbaşı ankara ulaşım, yılbaşı ankara ankaray, yılbaşı ankara yılbaşı tren
ankara yılbaşı, ankarada yılbaşında metro saat kaça kadar çalışacak, yılbaşı ankara ulaşım, yılbaşı ankara ankaray, yılbaşı ankara yılbaşı tren

Ankara'da yılbaşı gecesi Ankaray ve metro saat kaça kadar çalışacak?

16:22 30.12.2024
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA
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Ankara'da yılbaşında Ankaray, metro ve EGO otobüsleri saat kaça kadar çalışacak?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşında Ankaray ve metro 02.30'a kadar, raylı sistemlerle entegre çalışan ring hatları 03.00'e kadar ve EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar hizmet verecek
31 Aralık'ta Ankara'da 153, Ankara İtfaiyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarını 24 saat esasına göre yürütecek.

Ek otobüs ve tren servisleri konulacak

Toplu taşıma hizmetlerinde de yılbaşına yönelik düzenlemeler yapıldı. Buna göre, metro ve Ankaray, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, saat 02.30'a kadar hizmet sunacak, raylı sistemlerle entegre ring hatları ise saat 03.00'a kadar ek seferler yapacak.
EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar 29 güzergah boyunca 109 gece servisi ile çalışacak. Ayrıca yolcu yoğunluğuna göre ek otobüs ve tren servisleri sağlanacak.
ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi, 350 personel ve 120 araçla görev yapacak. Vatandaşlar, şikayet ve taleplerini "0312 616 10 00" numarası üzerinden iletebilecek. Ayrıca, ASKİ, resmi tatil olan 1 Ocak Çarşamba günü, 08.00-16.30 saatleri arasında kartlı su satışı ve fatura ödeme hizmeti sunacak.
ABB zabıta ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmeleri ve eğlence mekanlarında denetim yapacak.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
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İstanbul yılbaşı gecesine hazır: Otobüs, metro ve vapurlar saat kaça kadar çalışacak? Toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
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