https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ankarada-yilbasi-gecesi-ankaray-ve-metro-saat-kaca-kadar-calisacak-1092184291.html

Ankara'da yılbaşı gecesi Ankaray ve metro saat kaça kadar çalışacak?

Ankara'da yılbaşı gecesi Ankaray ve metro saat kaça kadar çalışacak?

Sputnik Türkiye

Ankara'da yılbaşında Ankaray, metro ve EGO otobüsleri saat kaça kadar çalışacak? 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T16:22+0300

2024-12-30T16:22+0300

2024-12-30T16:22+0300

türkiye

ankara

abb

yılbaşı

ego genel müdürlüğü

metro

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşında Ankaray ve metro 02.30'a kadar, raylı sistemlerle entegre çalışan ring hatları 03.00'e kadar ve EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar hizmet verecek31 Aralık'ta Ankara'da 153, Ankara İtfaiyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarını 24 saat esasına göre yürütecek.Ek otobüs ve tren servisleri konulacakToplu taşıma hizmetlerinde de yılbaşına yönelik düzenlemeler yapıldı. Buna göre, metro ve Ankaray, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, saat 02.30'a kadar hizmet sunacak, raylı sistemlerle entegre ring hatları ise saat 03.00'a kadar ek seferler yapacak.EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar 29 güzergah boyunca 109 gece servisi ile çalışacak. Ayrıca yolcu yoğunluğuna göre ek otobüs ve tren servisleri sağlanacak.ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi, 350 personel ve 120 araçla görev yapacak. Vatandaşlar, şikayet ve taleplerini "0312 616 10 00" numarası üzerinden iletebilecek. Ayrıca, ASKİ, resmi tatil olan 1 Ocak Çarşamba günü, 08.00-16.30 saatleri arasında kartlı su satışı ve fatura ödeme hizmeti sunacak.ABB zabıta ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmeleri ve eğlence mekanlarında denetim yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/istanbul-yilbasi-gecesine-hazir-otobus-metro--ve-vapurlar-saat-kaca-kadar-calisacak-toplu-tasima-1092129277.html

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