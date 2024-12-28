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İstanbul yılbaşı gecesine hazır: Otobüs, metro ve vapurlar saat kaça kadar çalışacak? Toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
İstanbul yılbaşı gecesine hazır: Otobüs, metro ve vapurlar saat kaça kadar çalışacak? Toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yılbaşı gecesi yoğunluğunu karşılamak için toplu taşımada önlemler alındı. Metro ve otobüs seferleri çalışma saatleri açıklandı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T12:47+0300
2024-12-28T12:47+0300
türkiye
ibb
istanbul
iett
yılbaşı
metro
vapur
metrobüs
ücretsiz ulaşım
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 31 Aralık gecesi için aldığı önlemleri açıkladı. İstanbul'da otobüslerde ek seferler konulurken, metro 24 saat çalışacak. Ek vapur seferleri ve ek metrobüs seferleri uygulamaya alınacak. İstanbulkart sahipleri 1 Ocak'ta toplu taşıma araçlarını ücretsiz faydalanabilecek. İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı gecesi için şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacak ekipler görevlendirildi, ihtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemeler yapıldı.İETT ve metrobüste ek seferler konulduYılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı. İETT, 31 Aralık'ta 832 farklı hatta 64 bin seferini sürdürürken yılbaşı gecesi buna ek olarak, 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenlendi. Geceleri kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer konuldu.İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.Metro hatları 24 saat hizmet verecekMetro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.Şehir hatlarında da ek seferler hizmet verecekŞehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.Yine, yılbaşı gecesinde tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/1-ocakta-istanbul-ankara-ve-izmirde-bazi-toplu-tasimalar-ucretsiz-1092120109.html
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ibb, istanbul, iett, yılbaşı, metro, vapur, metrobüs, ücretsiz ulaşım
ibb, istanbul, iett, yılbaşı, metro, vapur, metrobüs, ücretsiz ulaşım

İstanbul yılbaşı gecesine hazır: Otobüs, metro ve vapurlar saat kaça kadar çalışacak? Toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

12:47 28.12.2024
© İBBİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© İBB
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İstanbul'da yılbaşı gecesi yoğunluğunu karşılamak için toplu taşımada önlemler alındı. Metro ve otobüs seferleri çalışma saatleri açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 31 Aralık gecesi için aldığı önlemleri açıkladı. İstanbul'da otobüslerde ek seferler konulurken, metro 24 saat çalışacak. Ek vapur seferleri ve ek metrobüs seferleri uygulamaya alınacak. İstanbulkart sahipleri 1 Ocak'ta toplu taşıma araçlarını ücretsiz faydalanabilecek.
İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı gecesi için şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacak ekipler görevlendirildi, ihtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemeler yapıldı.

İETT ve metrobüste ek seferler konuldu

Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı. İETT, 31 Aralık'ta 832 farklı hatta 64 bin seferini sürdürürken yılbaşı gecesi buna ek olarak, 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenlendi. Geceleri kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer konuldu.
İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.

Metro hatları 24 saat hizmet verecek

Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.
T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.

Şehir hatlarında da ek seferler hizmet verecek

Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.
Yine, yılbaşı gecesinde tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak.
marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
TÜRKİYE
1 Ocak'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşımalar ücretsiz
01:57
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