https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-70-yillik-ruyayi-akkuyuda-hayata-geciriyoruz-1092140267.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 70 yıllık rüyayı Akkuyu'da hayata geçiriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 70 yıllık rüyayı Akkuyu'da hayata geçiriyoruz

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Nevşehir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T19:42+0300

2024-12-28T19:42+0300

2024-12-28T19:42+0300

türkiye

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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akkuyu

alparslan bayraktar

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke yapacağız. Hedefimiz, nihayet gideceğimiz yol, bizim Kızıl Elmamız inşallah budur" dedi.Bayraktar, enerjinin, AK Parti iktidarında, son 22 yılda sessiz devrim gerçekleştirdikleri bir alan olduğunu söyledi.Türkiye'nin AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında, sadece 31 bin megavatlık kurulu gücü bulunan, elektriğini dışarıdan ithal eden bir ülke olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye bugün gelinen noktada, AK Parti iktidarlarında 22 yılda o 31 bin megavatı 115 bin megavata götürdü. Yani adeta üç tane yeni Türkiye'yi biz yaptık. Türkiye'nin sadece 5 ilinde doğal gaz vardı. Bugün Türkiye'de 81 ilde hamdolsun doğal gaz var" dedi.Bayraktar, Türkiye'nin ekonomik durumunun enerjiyle de bağlantısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:'70 yıllık rüyayı Akkuyu'da hayata geçiriyoruz'Bayraktar, Türkiye'nin ekonomisinin, enerjide bağımsız oldukça çok daha kuvvetli, bölgesinde ve dünyada etki alanı çok daha büyük olacağını, buna en önemli katkıyı nükleer enerjinin sunacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyada 415 nükleer reaktör olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:'Gabar her yıl bu haliyle ülkemizin ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağlıyor'Bayraktar, kendilerini enerjide bağımsızlığa götürecek iki alan daha bulunduğunu, bunlardan birinin petrol, diğerinin ise doğal gaz olduğunu söyledi.Türkiye'nin kendi doğal gazını, petrolünü bulan, üreten bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:Bayraktar, bir başka başarı hikayesinin Gabar'da yazıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:'Somali halkı büyük bir heyecanla bizi karşıladı'Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 7-8 yıl içerisinde sadece Karadeniz'de, Akdeniz'de değil, artık farklı kıtalarda, farklı coğrafyalarda petrol, doğal gaz arar hale geldiğini anlattı.Türk mühendislerinin Somali'de petrol, doğal gaz aradığına işaret eden Bayraktar, yerli ve milli sismik gemisi Oruç Reis'in bu ülkeye gittiğini söyledi.Bayraktar, "Somali halkı tabii çok büyük bir heyecan içerisinde bizi karşıladı. İşte bunun için Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve liderlik önemli. Somali'deki insanlara umut olan, yaşadıkları şartları daha iyiye götürecek olan işte bizim Türkiye olarak gösterdiğimiz kardeşlik ve elbette ki yaptığımız faaliyetler" diye konuştu.'Enerji Bakanlığı olarak bir ekibimiz şu anda Şam yolunda'Suriye konusuna da değinen Bayraktar, Suriye'yi ayağa kaldırmanın önemini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/akkuyu-nukleer-guc-santralinde-tarihi-gun-birinci-reaktorun-turbin-safti-basariyla-donduruldu-1091458675.html

türkiye

rusya

gabar dağı

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