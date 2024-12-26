https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/chp-lideri-ozgur-ozelden-erken-secim-tarihi-1092034304.html

CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim tarihi: '2025 Kasım'da yapalım'

CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim tarihi: '2025 Kasım'da yapalım'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Kasım 2025'de erken seçim yapılması çağrısında bulundu. Seçimlerin zamanında yapılması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T02:18+0300

2024-12-26T02:18+0300

2024-12-26T02:32+0300

politika

özgür özel

erken seçim

asgari ücret

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Gündemin en öne çıkan konusu asgari ücretle değerlendirme yapması istenen Özel, kendilerinin asgari ücretin en az 30 bin lira olmasına yönelik kampanya yürüttüklerini hatırlatarak şunları söyledi: TÜRK-İŞ'in, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısına katılmamasının ve komisyonun yapısı değişmemesi halinde bundan sonra da katılmayacağını açıklamasının kıymetli olduğunu dile getiren Özel şunları ifade etti:Yeni asgari ücret karşısında öfkelenmemenin mümkün olmadığını ifade eden Özel, "Yarından itibaren bütün örgütlerimiz 973 ilçede sokağa çıkacaklar. Milletvekillerimiz cumartesi gününden sonra hem seçim bölgelerinde hem bütün Türkiye'ye yayılacaklar, çalışacaklar" şeklinde konuştu.'2025'in bir geçim yılı olmayacağı belli'Özel, miting yapacak sendikalara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarına dikkati çekerek, "Aldığımız en önemli karar şudur, 2025'in bir geçim yılı olmayacağı belli. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, onu bir seçim yılı olarak tanımlıyoruz. (Seçimi) zorlayacağız" diye konuştu.CHP lideri, parti olarak, normal bütçenin yanında bir de seçim bütçesi hazırladıklarını ve bunu 27 Aralık Cuma günü Parti Meclisi (PM) toplantısında oylayacaklarını belirtti. Özel, şunları söyledi:CHP'li belediyelere, "Toplu iş sözleşmelerinde işçiye 30 bin liranın altında teklifle gitmeyin" talimatı verdiklerini vurgulayan Özel, CHP'li belediyeler açısından net asgari ücreti 30 bin lira olarak belirlediklerini açıkladı. 'Seçimler erken yapılacaksa 2025 Kasım'da yapalım'AK Parti'nin 2027'de erken seçim planları yaptığı iddiasını sorulması üzerine ise Özel, "(Biz orada yokuz) diyoruz ama o hesapların muhataplarına sormak lazım. Şu anda Erdoğan AK Parti'nin adayı değil, çok net. AK Parti net bir cümle söylüyor, ne diyor? 'Seçimler zamanında yapılacak.' Bu ne demek? Erdoğan aday değil. O zaman AK Parti'nin adayı kim?" yanıtını verdi.Özel, AK Parti'de farklı bir ismin aday olabileceği ihtimalinin olup olmadığına yönelik soru üzerine ise şunları söyledi:

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özgür özel, erken seçim, asgari ücret