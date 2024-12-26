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CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim tarihi: '2025 Kasım'da yapalım'
CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim tarihi: '2025 Kasım'da yapalım'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, Kasım 2025'de erken seçim yapılması çağrısında bulundu. Seçimlerin zamanında yapılması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T02:18+0300
2024-12-26T02:32+0300
politika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Gündemin en öne çıkan konusu asgari ücretle değerlendirme yapması istenen Özel, kendilerinin asgari ücretin en az 30 bin lira olmasına yönelik kampanya yürüttüklerini hatırlatarak şunları söyledi: TÜRK-İŞ'in, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısına katılmamasının ve komisyonun yapısı değişmemesi halinde bundan sonra da katılmayacağını açıklamasının kıymetli olduğunu dile getiren Özel şunları ifade etti:Yeni asgari ücret karşısında öfkelenmemenin mümkün olmadığını ifade eden Özel, "Yarından itibaren bütün örgütlerimiz 973 ilçede sokağa çıkacaklar. Milletvekillerimiz cumartesi gününden sonra hem seçim bölgelerinde hem bütün Türkiye'ye yayılacaklar, çalışacaklar" şeklinde konuştu.'2025'in bir geçim yılı olmayacağı belli'Özel, miting yapacak sendikalara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarına dikkati çekerek, "Aldığımız en önemli karar şudur, 2025'in bir geçim yılı olmayacağı belli. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, onu bir seçim yılı olarak tanımlıyoruz. (Seçimi) zorlayacağız" diye konuştu.CHP lideri, parti olarak, normal bütçenin yanında bir de seçim bütçesi hazırladıklarını ve bunu 27 Aralık Cuma günü Parti Meclisi (PM) toplantısında oylayacaklarını belirtti. Özel, şunları söyledi:CHP'li belediyelere, "Toplu iş sözleşmelerinde işçiye 30 bin liranın altında teklifle gitmeyin" talimatı verdiklerini vurgulayan Özel, CHP'li belediyeler açısından net asgari ücreti 30 bin lira olarak belirlediklerini açıkladı. 'Seçimler erken yapılacaksa 2025 Kasım'da yapalım'AK Parti'nin 2027'de erken seçim planları yaptığı iddiasını sorulması üzerine ise Özel, "(Biz orada yokuz) diyoruz ama o hesapların muhataplarına sormak lazım. Şu anda Erdoğan AK Parti'nin adayı değil, çok net. AK Parti net bir cümle söylüyor, ne diyor? 'Seçimler zamanında yapılacak.' Bu ne demek? Erdoğan aday değil. O zaman AK Parti'nin adayı kim?" yanıtını verdi.Özel, AK Parti'de farklı bir ismin aday olabileceği ihtimalinin olup olmadığına yönelik soru üzerine ise şunları söyledi:
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özgür özel, erken seçim, asgari ücret
özgür özel, erken seçim, asgari ücret

CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim tarihi: '2025 Kasım'da yapalım'

02:18 26.12.2024 (güncellendi: 02:32 26.12.2024)
© AA / Metin AktaşCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA / Metin Aktaş
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CHP Genel Başkanı Özel, Kasım 2025'de erken seçim yapılması çağrısında bulundu. Seçimlerin zamanında yapılması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağını dile getiren Özel "Gelsinler 2025 Kasım'da yapalım'" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Gündemin en öne çıkan konusu asgari ücretle değerlendirme yapması istenen Özel, kendilerinin asgari ücretin en az 30 bin lira olmasına yönelik kampanya yürüttüklerini hatırlatarak şunları söyledi:
"Ben Erdoğan'ın sahayı okuyacağına, anketlere bakacağına ve bu yanlışı yapmayacağına inanıyordum artık. Yani ben 25-30 bin lira arası bir şey belirleneceğini, bizim önerimizdekine benzer bir şekilde biraz daha işverene SGK'li başına bir destekleme yapmak suretiyle bu işi çözeceklerini, bir noktaya getireceklerini düşünüyordum. Çünkü gerçekten çok kötü durumda insanlar."
TÜRK-İŞ'in, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısına katılmamasının ve komisyonun yapısı değişmemesi halinde bundan sonra da katılmayacağını açıklamasının kıymetli olduğunu dile getiren Özel şunları ifade etti:
"Yeni bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu kanun teklifini sendikalarla, bütün muhalefet partileriyle birlikte olgunlaştırıp iktidarın önüne koymak lazım. Gelecek sene iktidar kim olur bilinmez, ama iktidarın kim olduğundan bağımsız işçinin hakkını, hukukunu gözeten bir teklifi mutlaka koymak lazım. Biz kendi adımıza verdiğimiz kararlardan bir tanesi, genel merkezler düzeyinde sendikalarla ve yerelde bütün sendikalar ve STK'lerle hızlı bir teması bugün başlattık."
Yeni asgari ücret karşısında öfkelenmemenin mümkün olmadığını ifade eden Özel, "Yarından itibaren bütün örgütlerimiz 973 ilçede sokağa çıkacaklar. Milletvekillerimiz cumartesi gününden sonra hem seçim bölgelerinde hem bütün Türkiye'ye yayılacaklar, çalışacaklar" şeklinde konuştu.

'2025'in bir geçim yılı olmayacağı belli'

Özel, miting yapacak sendikalara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarına dikkati çekerek, "Aldığımız en önemli karar şudur, 2025'in bir geçim yılı olmayacağı belli. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, onu bir seçim yılı olarak tanımlıyoruz. (Seçimi) zorlayacağız" diye konuştu.
CHP lideri, parti olarak, normal bütçenin yanında bir de seçim bütçesi hazırladıklarını ve bunu 27 Aralık Cuma günü Parti Meclisi (PM) toplantısında oylayacaklarını belirtti. Özel, şunları söyledi:

"Ocak ayının ilk yarısında sendikalarla yüz yüze birtakım görüşmeleri yaptıktan sonra kendimiz emek şehirlerinden başlayarak, bu sıralama açısından değil ama işte Kocaeli, Gaziantep, Denizli, Bursa, Manisa, elbette İstanbul, Ankara ama böyle emeğin yoğun olduğu kentlerden başlayarak asgari ücrete tepki ve emekçilerle ve elbette emeklilerle birlikte 'Geçinemiyoruz, geçim yoksa seçim var' sloganıyla bu çerçeve üzerinde yoğun bir kampanyayı başlatacağız."

CHP'li belediyelere, "Toplu iş sözleşmelerinde işçiye 30 bin liranın altında teklifle gitmeyin" talimatı verdiklerini vurgulayan Özel, CHP'li belediyeler açısından net asgari ücreti 30 bin lira olarak belirlediklerini açıkladı.

'Seçimler erken yapılacaksa 2025 Kasım'da yapalım'

AK Parti'nin 2027'de erken seçim planları yaptığı iddiasını sorulması üzerine ise Özel, "(Biz orada yokuz) diyoruz ama o hesapların muhataplarına sormak lazım. Şu anda Erdoğan AK Parti'nin adayı değil, çok net. AK Parti net bir cümle söylüyor, ne diyor? 'Seçimler zamanında yapılacak.' Bu ne demek? Erdoğan aday değil. O zaman AK Parti'nin adayı kim?" yanıtını verdi.
Özel, AK Parti'de farklı bir ismin aday olabileceği ihtimalinin olup olmadığına yönelik soru üzerine ise şunları söyledi:

"Seçimler zamanında yapılacaksa Erdoğan aday olamıyor, Erdoğan dışında hepsi olabilir. Yok seçimler erken yapılacaksa, bizden bir destek istiyorlarsa gelsinler 2025 Kasım'da yapalım. Mesele bu."

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