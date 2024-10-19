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Bilim insanları mantarların beyni olmamasına rağmen 'zeki davranışlar' sergilediğini gözlemledi
Bilim insanları mantarların beyni olmamasına rağmen 'zeki davranışlar' sergilediğini gözlemledi
Sputnik Türkiye
Japon bilim insanları, mantarlar üzerinde yaptıkları deneylerde, mantarların beyni olmamasına rağmen miselyum ağlarını kullanarak hafıza, öğrenme ve karar... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T10:56+0300
2024-10-19T10:56+0300
yaşam
araştırma
bilim insanları
mantar
miselyum ağı
karar verme süreci
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Bilim insanları, mantarların beyinleri olmamasına rağmen hafıza, öğrenme ve karar verme gibi bir tür 'zeki davranışlar' sergilediklerini keşfetti.Mantarlar üzerinde yapılan deneylerde, farklı fiziksel düzenlemelere maruz kaldıklarında stratejik büyüme kalıpları kullandıkları fark edildi. Araştırmacılar bunun, miselyum ağı olarak bilinen mantar tarafından besin maddelerini sindirmek için kullanılan nöral ağ içerisinde bir iletişim biçimi olduğu kanısına vardı.Tohoku Üniversitesi ve Nagaoka Koleji'ndeki araştırmacılar, şu soruya yanıt arıyor: Beyni olmayan organizmalar zeka belirtileri gösterebilir mi?Mantarların karar verme süreçlerini ölçmek için başlatılan araştırmada, deneyler sırasında 'karmaşık ve zeki davranışlar' gözlemlenmesi, bu zamana kadar basit organizmalar hakkında bilinen bütün bilgileri tekrardan gözden geçirmeye itiyor.Mantarların karar alma süreci gözlemlendiAraştırmacılar, miselyum ağının iki farklı duruma nasıl tepki vereceklerini ölçmek istediler. Bir tarafa daire şeklinde zaten çürümekte olan odun bloklarını ve başka bir tarafa da çürüyen blokları çaprazlama bir şekilde yerleştirdiler. Bu durumda mantarlar eğer 'karar alma becerisi' göstermiyorsa, odun blokların nerede olduğuna bakmadan merkezden yayılmaya başlayacakları öngörüldü. Ancak bilim insanlarını şaşırtan sonuçlar gözlemlendi.Çapraz düzenlemede, mantarlar miselyum ağlarını dış bloklarda yoğunlaştırdı, çünkü bu şekilde 'yiyecek arayışı' kolaylaşacaktı. Daire düzenlemede ise bağlantılar, ölü nokta hariç, düzgün bir şekilde yayıldı. Araştırmacılar odunun merkezindeki ölü noktasında halihazırda var olan mantarların kendini tekrardan aynı noktalara uzatmanın bir faydasını görmediklerini öne sürdü.Mantarların gizemli dünyasına doğru yapılan bu çalışmada sonuçlar, Fungal Ecology'de yayınladı.
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araştırma, bilim insanları, mantar, miselyum ağı, karar verme süreci
araştırma, bilim insanları, mantar, miselyum ağı, karar verme süreci

Bilim insanları mantarların beyni olmamasına rağmen 'zeki davranışlar' sergilediğini gözlemledi

10:56 19.10.2024
© Fotoğraf : Hanen Khabou/Nikon Small World 20182018 Nikon Makro Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
2018 Nikon Makro Fotoğraf Yarışması'nın kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© Fotoğraf : Hanen Khabou/Nikon Small World 2018
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Japon bilim insanları, mantarlar üzerinde yaptıkları deneylerde, mantarların beyni olmamasına rağmen miselyum ağlarını kullanarak hafıza, öğrenme ve karar verme gibi zeki davranışlar sergileyebildiğini keşfetti.
Bilim insanları, mantarların beyinleri olmamasına rağmen hafıza, öğrenme ve karar verme gibi bir tür 'zeki davranışlar' sergilediklerini keşfetti.
Mantarlar üzerinde yapılan deneylerde, farklı fiziksel düzenlemelere maruz kaldıklarında stratejik büyüme kalıpları kullandıkları fark edildi.
Araştırmacılar bunun, miselyum ağı olarak bilinen mantar tarafından besin maddelerini sindirmek için kullanılan nöral ağ içerisinde bir iletişim biçimi olduğu kanısına vardı.
Tohoku Üniversitesi ve Nagaoka Koleji'ndeki araştırmacılar, şu soruya yanıt arıyor: Beyni olmayan organizmalar zeka belirtileri gösterebilir mi?
Mantarların karar verme süreçlerini ölçmek için başlatılan araştırmada, deneyler sırasında 'karmaşık ve zeki davranışlar' gözlemlenmesi, bu zamana kadar basit organizmalar hakkında bilinen bütün bilgileri tekrardan gözden geçirmeye itiyor.

Mantarların karar alma süreci gözlemlendi

Araştırmacılar, miselyum ağının iki farklı duruma nasıl tepki vereceklerini ölçmek istediler. Bir tarafa daire şeklinde zaten çürümekte olan odun bloklarını ve başka bir tarafa da çürüyen blokları çaprazlama bir şekilde yerleştirdiler.
Bu durumda mantarlar eğer 'karar alma becerisi' göstermiyorsa, odun blokların nerede olduğuna bakmadan merkezden yayılmaya başlayacakları öngörüldü. Ancak bilim insanlarını şaşırtan sonuçlar gözlemlendi.
Çapraz düzenlemede, mantarlar miselyum ağlarını dış bloklarda yoğunlaştırdı, çünkü bu şekilde 'yiyecek arayışı' kolaylaşacaktı. Daire düzenlemede ise bağlantılar, ölü nokta hariç, düzgün bir şekilde yayıldı.
Araştırmacılar odunun merkezindeki ölü noktasında halihazırda var olan mantarların kendini tekrardan aynı noktalara uzatmanın bir faydasını görmediklerini öne sürdü.
Mantarların gizemli dünyasına doğru yapılan bu çalışmada sonuçlar, Fungal Ecology'de yayınladı.
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