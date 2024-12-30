https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/31-aralik-eczaneler-acik-mi-1-ocakta-eczaneler-calisiyor-mu-1092188868.html

31 Aralık eczaneler açık mı? 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?

31 Aralık eczaneler açık mı? 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?

Sputnik Türkiye

Yeni yıla sayılı günler kala eczanelerin açık olup olmadığı sorusu merak konusu oldu. 31 Aralık Salı günü yılbaşı kutlamalarının başlamasıyla eczanelerde işlem... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T17:27+0300

2024-12-30T17:27+0300

2024-12-30T17:27+0300

türkiye

eczane

nöbetçi eczane

yılbaşı

yılbaşı tatili

ilaç

ilaç sektörü

sağlık

sağlık çalışanı

sağlık bakanlığı

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Eczane işlemi olan kişiler 31 Aralık Salı günü sağlık alışverişlerini aksama olmadan gerçekleştirebilecek.2025 takviminde resmi tatil olarak belirlenen 1 Ocak Çarşamba günü eczaneler ve sağlık kurumlarının açık olup olmadığı merak konusu oldu. 31 Aralık Salı günü yurt genelinde başlayacak yılbaşı kutlamalarında eczanelerin açık olacağı açıklandı. Ancak 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olarak kutlanması sebebiyle sadece nöbetçi eczaneler hastalara hizmet verecek.31 Aralık ve 1 Ocak sağlık ocakları açık mı?Eczaneler ile birlikte sağlık ocakları da 31 Aralık Salı günü açık olacak. Ancak 1 Ocak resmi tatil olarak belirlendiği için sağlık ocağı, hastaneler ve eczaneler kapalı olacak. Acil servisler ve nöbetçi eczanelerde işlem yapılabilecek.

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