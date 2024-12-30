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31 Aralık eczaneler açık mı? 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?
31 Aralık eczaneler açık mı? 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?
Sputnik Türkiye
Yeni yıla sayılı günler kala eczanelerin açık olup olmadığı sorusu merak konusu oldu. 31 Aralık Salı günü yılbaşı kutlamalarının başlamasıyla eczanelerde işlem... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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Eczane işlemi olan kişiler 31 Aralık Salı günü sağlık alışverişlerini aksama olmadan gerçekleştirebilecek.2025 takviminde resmi tatil olarak belirlenen 1 Ocak Çarşamba günü eczaneler ve sağlık kurumlarının açık olup olmadığı merak konusu oldu. 31 Aralık Salı günü yurt genelinde başlayacak yılbaşı kutlamalarında eczanelerin açık olacağı açıklandı. Ancak 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olarak kutlanması sebebiyle sadece nöbetçi eczaneler hastalara hizmet verecek.31 Aralık ve 1 Ocak sağlık ocakları açık mı?Eczaneler ile birlikte sağlık ocakları da 31 Aralık Salı günü açık olacak. Ancak 1 Ocak resmi tatil olarak belirlendiği için sağlık ocağı, hastaneler ve eczaneler kapalı olacak. Acil servisler ve nöbetçi eczanelerde işlem yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ankarada-yilbasi-gecesi-ankaray-ve-metro-saat-kaca-kadar-calisacak-1092184291.html
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31 Aralık eczaneler açık mı? 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?

17:27 30.12.2024
© AAeczane
eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA
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Yeni yıla sayılı günler kala eczanelerin açık olup olmadığı sorusu merak konusu oldu. 31 Aralık Salı günü yılbaşı kutlamalarının başlamasıyla eczanelerde işlem yapacak kişilerin ilaç alımında herhangi bir aksama yaşamayacağı açıklandı. Peki, 1 Ocak 2025 eczaneler açık mı?
Eczane işlemi olan kişiler 31 Aralık Salı günü sağlık alışverişlerini aksama olmadan gerçekleştirebilecek.
2025 takviminde resmi tatil olarak belirlenen 1 Ocak Çarşamba günü eczaneler ve sağlık kurumlarının açık olup olmadığı merak konusu oldu. 31 Aralık Salı günü yurt genelinde başlayacak yılbaşı kutlamalarında eczanelerin açık olacağı açıklandı. Ancak 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olarak kutlanması sebebiyle sadece nöbetçi eczaneler hastalara hizmet verecek.

31 Aralık ve 1 Ocak sağlık ocakları açık mı?

Eczaneler ile birlikte sağlık ocakları da 31 Aralık Salı günü açık olacak. Ancak 1 Ocak resmi tatil olarak belirlendiği için sağlık ocağı, hastaneler ve eczaneler kapalı olacak. Acil servisler ve nöbetçi eczanelerde işlem yapılabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
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Ankara'da yılbaşı gecesi Ankaray ve metro saat kaça kadar çalışacak?
16:22
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