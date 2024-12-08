https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/yuzlerce-kisiyi-bungalov-kiralama-ilaniyla-385-milyon-dolandiran-cete-cokertildi-1091295941.html
Yüzlerce kişiyi bungalov kiralama ilanıyla 385 milyon dolandıran çete çökertildi
Yüzlerce kişiyi bungalov kiralama ilanıyla 385 milyon dolandıran çete çökertildi
Sputnik Türkiye
Bilecik'te sosyal medya üzerinden bungalov kiralama ilanı ile 1200 kişiyi 385 milyon lira dolandıran bir çete çökertildi. 7 ilde faaliyet gösteren çetenin 19... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T15:34+0300
2024-12-08T15:34+0300
2024-12-08T15:34+0300
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masak
bilecik
nitelikli dolandırıcılık
sosyal medya
sosyal medya ilan dolandırıcılığı
dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden bungalov kiraladıklarını belirterek nitelikli dolandırıcılık yapan bir çeteyi çökertti. Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mersin, Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul eş zamanlı olarak operasyonda bin 200 kişiden 385 milyon lira dolandıran 19 kişi yakalandı.Yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin bungalov kiralama adı altında her türlü beyaz eşya, mobilya, elektronik cihaz, otomobil, evcil hayvan, tatil rezervasyonu, sahte profille cinsel içerikli sohbet sonrası şantaj vb. gibi yollarla vatandaşları dolandırarak mağdur ettikleri tespit edildi.MASAK üzerinden banka hesapları incelenerek birbirleri ile olan bağlantıları ve faaliyetleri ortaya çıkartılan 32 kişiden 19 şüpheli yakalanırken, 9 şüphelinin cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi, 4 şüpheli adreslerinde bulunamadı. Kalan şahısların ise arama çalışmaları devam ediyor. Sevk edilen 19 kişiden 14'ü tutuklandı, 4 kadın 1 erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sosyal-medya-fenomenleri-kivanc-ve-beril-talunun-nitelikli-dolandiriciliktan-195er-yil-hapsi-1087593778.html
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masak, bilecik, nitelikli dolandırıcılık, sosyal medya, sosyal medya ilan dolandırıcılığı, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
masak, bilecik, nitelikli dolandırıcılık, sosyal medya, sosyal medya ilan dolandırıcılığı, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
Yüzlerce kişiyi bungalov kiralama ilanıyla 385 milyon dolandıran çete çökertildi
Bilecik'te sosyal medya üzerinden bungalov kiralama ilanı ile 1200 kişiyi 385 milyon lira dolandıran bir çete çökertildi. 7 ilde faaliyet gösteren çetenin 19 üyesi operasyonla yakalandı. Operasyon yapılan diğer çete üyelerinden 9'unun ise halihazırda tutuklu olduğu tespit edildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden bungalov kiraladıklarını belirterek nitelikli dolandırıcılık yapan bir çeteyi çökertti. Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mersin, Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul eş zamanlı olarak operasyonda bin 200 kişiden 385 milyon lira dolandıran 19 kişi yakalandı.
Yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin bungalov kiralama adı altında her türlü beyaz eşya, mobilya, elektronik cihaz, otomobil, evcil hayvan, tatil rezervasyonu, sahte profille cinsel içerikli sohbet sonrası şantaj vb. gibi yollarla vatandaşları dolandırarak mağdur ettikleri tespit edildi.
MASAK üzerinden banka hesapları incelenerek birbirleri ile olan bağlantıları ve faaliyetleri ortaya çıkartılan 32 kişiden 19 şüpheli yakalanırken, 9 şüphelinin cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi, 4 şüpheli adreslerinde bulunamadı. Kalan şahısların ise arama çalışmaları devam ediyor. Sevk edilen 19 kişiden 14'ü tutuklandı, 4 kadın 1 erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.