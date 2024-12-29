https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/zam-icin-son-viraja-girildi-en-dusuk-memur-ve-memur-emeklisi-maasi-ne-kadar-olacak-1092148603.html

Zam için son viraja girildi: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Zam için son viraja girildi: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Önümüzdeki hafta enflasyon rakamları için gözler TÜİK’e çevrilecek. 3 Ocak’ta 2024 yılının son enflasyon rakamları açıklanacak. Peki memur ve emeklilerin... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T14:49+0300

2024-12-29T14:49+0300

2024-12-29T14:51+0300

ekonomi

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

emeklilik maaşı

memur

memur zammı

memur maaşı

enflasyon

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Milyonarca memur ve emekliyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. 3 Ocak’ta TÜİK kritik veriyi açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam farkı da netleşmiş olacak. Peki beklentiler ne yönde? Memur ve emeklilere ne kadar zam olacak?Aralık enflasyonu ne kadar olacak?Milliyet'in haberine göre piyasa katılımcıları aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1.72 olacağını öngörüyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14.57 olarak hesaplandı. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon yüzde 16.86’ya çıkıyor. Enflasyonun yüzde 2.5 olması halinde 6 aylık enflasyon yüzde 17.43’e yükselecek.6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?Memur emekli maaşı enflasyon farkı Aralık ayı enflasyon oranları, TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Peki en düşük memur ve memur emeklisinin maaşının ne kadar olması bekleniyor? Zam oranının yüzde 12.62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığının 44 bin 121 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur aylığının 44 bin 270 TL’ye çıkması öngörülüyor.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Bir diğer tarafta da memur emeklileri var. Memur emeklilerinin en düşük maaşı yüzde 12’lik zam halinde 19 bin 697 TL’ye çıkması beklentiler arasında.Önemli toplantı cuma günü açıklanacak. Saat 10.00’u gösterdiğinde memurun alacağı zam da netlik kazanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/2025-engelli-maas-zammi-evde-bakim-maasi-ne-kadar-olacak--1092148303.html

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