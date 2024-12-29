Zam için son viraja girildi: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
07:22
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
08:28
5 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:05
3 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
09:50
2 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
10:04
2 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
10:24
3 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
12:22
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
16:11
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” ifadesi
22:33
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/zam-icin-son-viraja-girildi-en-dusuk-memur-ve-memur-emeklisi-maasi-ne-kadar-olacak-1092148603.html
Zam için son viraja girildi: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Zam için son viraja girildi: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Önümüzdeki hafta enflasyon rakamları için gözler TÜİK’e çevrilecek. 3 Ocak’ta 2024 yılının son enflasyon rakamları açıklanacak. Peki memur ve emeklilerin... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T14:49+0300
2024-12-29T14:51+0300
ekonomi
emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
emeklilik maaşı
memur
memur zammı
memur maaşı
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Milyonarca memur ve emekliyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. 3 Ocak’ta TÜİK kritik veriyi açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam farkı da netleşmiş olacak. Peki beklentiler ne yönde? Memur ve emeklilere ne kadar zam olacak?Aralık enflasyonu ne kadar olacak?Milliyet'in haberine göre piyasa katılımcıları aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1.72 olacağını öngörüyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14.57 olarak hesaplandı. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon yüzde 16.86’ya çıkıyor. Enflasyonun yüzde 2.5 olması halinde 6 aylık enflasyon yüzde 17.43’e yükselecek.6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?Memur emekli maaşı enflasyon farkı Aralık ayı enflasyon oranları, TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Peki en düşük memur ve memur emeklisinin maaşının ne kadar olması bekleniyor? Zam oranının yüzde 12.62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığının 44 bin 121 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur aylığının 44 bin 270 TL’ye çıkması öngörülüyor.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Bir diğer tarafta da memur emeklileri var. Memur emeklilerinin en düşük maaşı yüzde 12’lik zam halinde 19 bin 697 TL’ye çıkması beklentiler arasında.Önemli toplantı cuma günü açıklanacak. Saat 10.00’u gösterdiğinde memurun alacağı zam da netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/2025-engelli-maas-zammi-evde-bakim-maasi-ne-kadar-olacak--1092148303.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli maaşı, emekli maaşı zammı, 2025 zam oranı, en düşük emekli maaşı, memur maaşı zammı, bağ-kur maaşı, ssk emeklisi, refah payı, enflasyon farkı, memur zammı, emeklilik başvurusu, sgk uzmanı, maaş artışı, emekliye zam, seyyanen zam, 2025 emekli maaşı, 2025 emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç lira, emekliye ne kadar zam yapılacak, bağ-kur ve ssk emeklisi maaş farkı, memur maaşı zammı ocak 2025, emeklilik başvurusu son gün ne zaman, refah payı emekliye ne kadar, enflasyon farkı maaşa nasıl yansıyacak, emekliye seyyanen zam var mı, 2025 yılında maaşlar nasıl olacak, sgk uzmanı maaş hesaplaması, emekli maaşına %30 artış gelir mi
emekli maaşı, emekli maaşı zammı, 2025 zam oranı, en düşük emekli maaşı, memur maaşı zammı, bağ-kur maaşı, ssk emeklisi, refah payı, enflasyon farkı, memur zammı, emeklilik başvurusu, sgk uzmanı, maaş artışı, emekliye zam, seyyanen zam, 2025 emekli maaşı, 2025 emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç lira, emekliye ne kadar zam yapılacak, bağ-kur ve ssk emeklisi maaş farkı, memur maaşı zammı ocak 2025, emeklilik başvurusu son gün ne zaman, refah payı emekliye ne kadar, enflasyon farkı maaşa nasıl yansıyacak, emekliye seyyanen zam var mı, 2025 yılında maaşlar nasıl olacak, sgk uzmanı maaş hesaplaması, emekli maaşına %30 artış gelir mi

Zam için son viraja girildi: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

14:49 29.12.2024 (güncellendi: 14:51 29.12.2024)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© AA
Abone ol
Önümüzdeki hafta enflasyon rakamları için gözler TÜİK’e çevrilecek. 3 Ocak’ta 2024 yılının son enflasyon rakamları açıklanacak. Peki memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar enflasyon farkı yansıyacak, beklentiler ne yönde?
Milyonarca memur ve emekliyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. 3 Ocak’ta TÜİK kritik veriyi açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam farkı da netleşmiş olacak. Peki beklentiler ne yönde? Memur ve emeklilere ne kadar zam olacak?

Aralık enflasyonu ne kadar olacak?

Milliyet'in haberine göre piyasa katılımcıları aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1.72 olacağını öngörüyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14.57 olarak hesaplandı. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon yüzde 16.86’ya çıkıyor. Enflasyonun yüzde 2.5 olması halinde 6 aylık enflasyon yüzde 17.43’e yükselecek.

6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Memur emekli maaşı enflasyon farkı Aralık ayı enflasyon oranları, TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Peki en düşük memur ve memur emeklisinin maaşının ne kadar olması bekleniyor? Zam oranının yüzde 12.62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığının 44 bin 121 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur aylığının 44 bin 270 TL’ye çıkması öngörülüyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bir diğer tarafta da memur emeklileri var. Memur emeklilerinin en düşük maaşı yüzde 12’lik zam halinde 19 bin 697 TL’ye çıkması beklentiler arasında.
Önemli toplantı cuma günü açıklanacak. Saat 10.00’u gösterdiğinde memurun alacağı zam da netlik kazanacak.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
EKONOMİ
2025 engelli maaş zammı: Evde bakım maaşı ne kadar olacak?
14:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала