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170'den fazla kişi öldü: Güney Kore'de 7 günlük yas ilan edildi, Türkiye'den taziye mesajı geldi
170'den fazla kişi öldü: Güney Kore'de 7 günlük yas ilan edildi, Türkiye'den taziye mesajı geldi
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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
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uçak
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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’nin Muan Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.Bakanlığın yazılı açıklamasında, kazanın derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Muan Havalimanı’nda yolcu uçağının iniş sırasında kontrolden çıkarak alev alması sonucu 174 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/guney-korede-feci-ucak-kazasi-ucagin-ucus-takimlari-acilmadi-175-kisilik-ucakta-sadece-2-kisi-sag-1092144087.html
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taziye, güney kore, uçak, uçak kazası, türkiye, dışişleri bakanlığı
taziye, güney kore, uçak, uçak kazası, türkiye, dışişleri bakanlığı

170'den fazla kişi öldü: Güney Kore'de 7 günlük yas ilan edildi, Türkiye'den taziye mesajı geldi

16:00 29.12.2024 (güncellendi: 16:12 29.12.2024)
© BURAK ERSOY-AW359970Güney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© BURAK ERSOY-AW359970
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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’nin Muan Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, kazanın derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”
Muan Havalimanı’nda yolcu uçağının iniş sırasında kontrolden çıkarak alev alması sonucu 174 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
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