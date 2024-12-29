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Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat denetimi: 3 günde 10 milyon lira ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat denetimi: 3 günde 10 milyon lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası yaptığı fahiş fiyat denetimlerinde 10 milyon liranın üzerinde ceza kesti. En fazla ihlal ve ceza İstanbul’da... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T10:57+0300
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fahiş fiyat
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Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının ardından 'fahiş fiyat' uygulamalarını engellemek amacıyla başlattığı denetimlerde, üç gün içinde toplam 10 milyon 19 bin 801 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak adına 81 ilde yürütülen denetimlerin aralıksız devam ettiğini açıkladı.Ticaret il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 4 bin 378 market ve 397 bin 198 ürün incelendi. Denetimlerde 5 bin 125 ürünün fiyat etiketi mevzuatına aykırı olduğu tespit edildi.Geçmişe yönelik araştırma yapılacakDenetimler kapsamında, haksız fiyat artışı şüphesiyle 2 bin 668 firma hakkında işlem başlatıldı. Şüpheli firmalardan savunma ve geçmişe yönelik üç aylık faturaların talep edildiği, fahiş fiyat artışı yaptığına dair somut delil bulunan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edileceği belirtildi.2024 yılı için firmalara 100 bin ila 1 milyon lira arasında, 2025 yılı için ise 143 bin 930 ila 1 milyon 439 bin 300 lira arasında idari para cezası uygulanabileceği açıklandı.Bakanlık, vatandaşların haklarını korumak ve işletmelerin haksız kazanç sağlamasını engellemek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.En Çok Denetim ve Cezalar İstanbul’daDenetimlerin yoğunluğu ve sonuçlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:• En çok market denetimi yapılan iller: İstanbul (605), Antalya (325), Ankara (322).• Ürün sayısı bakımından en fazla denetim yapılan iller: Ankara (100 bin 600), Antalya (75 bin 125), İstanbul (54 bin 881).• En fazla ihlal tespit edilen iller: İstanbul (2 bin 123), Ankara (1377), Elazığ (506).• En fazla ceza uygulanan iller: İstanbul (4 milyon 670 bin 600 lira), Ankara (3 milyon 29 bin 400 lira), Bursa (211 bin 200 lira).
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istanbul, ankara, antalya, ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, asgari ücret, asgari geçim, enflasyon
istanbul, ankara, antalya, ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, asgari ücret, asgari geçim, enflasyon

Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat denetimi: 3 günde 10 milyon lira ceza kesildi

10:57 29.12.2024
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© AA
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Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası yaptığı fahiş fiyat denetimlerinde 10 milyon liranın üzerinde ceza kesti. En fazla ihlal ve ceza İstanbul’da tespit edilirken, haksız fiyat artışı şüphesiyle 2 bin 668 firma hakkında işlem başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının ardından 'fahiş fiyat' uygulamalarını engellemek amacıyla başlattığı denetimlerde, üç gün içinde toplam 10 milyon 19 bin 801 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak adına 81 ilde yürütülen denetimlerin aralıksız devam ettiğini açıkladı.
Ticaret il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 4 bin 378 market ve 397 bin 198 ürün incelendi. Denetimlerde 5 bin 125 ürünün fiyat etiketi mevzuatına aykırı olduğu tespit edildi.

Geçmişe yönelik araştırma yapılacak

Denetimler kapsamında, haksız fiyat artışı şüphesiyle 2 bin 668 firma hakkında işlem başlatıldı. Şüpheli firmalardan savunma ve geçmişe yönelik üç aylık faturaların talep edildiği, fahiş fiyat artışı yaptığına dair somut delil bulunan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edileceği belirtildi.
2024 yılı için firmalara 100 bin ila 1 milyon lira arasında, 2025 yılı için ise 143 bin 930 ila 1 milyon 439 bin 300 lira arasında idari para cezası uygulanabileceği açıklandı.
Bakanlık, vatandaşların haklarını korumak ve işletmelerin haksız kazanç sağlamasını engellemek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

En Çok Denetim ve Cezalar İstanbul’da

Denetimlerin yoğunluğu ve sonuçlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
• En çok market denetimi yapılan iller: İstanbul (605), Antalya (325), Ankara (322).
• Ürün sayısı bakımından en fazla denetim yapılan iller: Ankara (100 bin 600), Antalya (75 bin 125), İstanbul (54 bin 881).
• En fazla ihlal tespit edilen iller: İstanbul (2 bin 123), Ankara (1377), Elazığ (506).
• En fazla ceza uygulanan iller: İstanbul (4 milyon 670 bin 600 lira), Ankara (3 milyon 29 bin 400 lira), Bursa (211 bin 200 lira).
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