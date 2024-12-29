https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/suriyenin-yeni-yonetiminden-rusya-aciklamasi-ortak-stratejik-cikarlarimiz-var-1092152734.html

Suriye’nin yeni yönetiminden Rusya açıklaması: Ortak stratejik çıkarlarımız var

Suriye’nin yeni yönetiminden Rusya açıklaması: Ortak stratejik çıkarlarımız var

Sputnik Türkiye

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara, Suriye’nin Rusya ile ortak stratejik çıkarları olduğunu belirtti. 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T17:08+0300

2024-12-29T17:08+0300

2024-12-29T17:08+0300

dünya

suriye

ahmed hüseyin el-şara

rusya

açıklama

şam

moskova

sergey lavrov

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Ahmed el-Şara, Al Arabiya televizyonuna demecinde Suriye ve Rusya’nın stratejik çıkarlarla birbirilerine bağlı olduğunu ifade etti.“Rusya, dünyanın en güçlü ikinci devletidir. Onun önemi çok büyük” diye konuşan El-Şara, yeni yönetimin Rusya’nın Suriye ile ilişkileriyle bağdaşmayan bir şekilde oradan ayrılmasını istemediğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce Sputnik’e verdiği röportajda Moskova’nın Suriye’deki askeri üslerine ilişkin anlaşmaların gözden geçirildiği konusunda bilgisi olmadığını açıklamıştı. Lavrov, Şam’dan bu konuda herhangi bir talep gelmediğine dikkat çekerek, ayrıca Suriye’deki Rus askeri üsleri ile ilgili işletme, bakım ve destek koşullarının yeni yetkilileriyle müzakere konusu olabileceğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-suriye-aciklamasi-turkiyenin-guvenlik-kaygilari-mesru-1092065412.html

suriye

rusya

şam

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suriye, ahmed hüseyin el-şara, rusya, açıklama, şam, moskova, sergey lavrov