https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/suriyenin-yeni-yonetiminden-rusya-aciklamasi-ortak-stratejik-cikarlarimiz-var-1092152734.html
Suriye’nin yeni yönetiminden Rusya açıklaması: Ortak stratejik çıkarlarımız var
Suriye’nin yeni yönetiminden Rusya açıklaması: Ortak stratejik çıkarlarımız var
Sputnik Türkiye
Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara, Suriye’nin Rusya ile ortak stratejik çıkarları olduğunu belirtti. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T17:08+0300
2024-12-29T17:08+0300
2024-12-29T17:08+0300
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suriye
ahmed hüseyin el-şara
rusya
açıklama
şam
moskova
sergey lavrov
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Ahmed el-Şara, Al Arabiya televizyonuna demecinde Suriye ve Rusya’nın stratejik çıkarlarla birbirilerine bağlı olduğunu ifade etti.“Rusya, dünyanın en güçlü ikinci devletidir. Onun önemi çok büyük” diye konuşan El-Şara, yeni yönetimin Rusya’nın Suriye ile ilişkileriyle bağdaşmayan bir şekilde oradan ayrılmasını istemediğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce Sputnik’e verdiği röportajda Moskova’nın Suriye’deki askeri üslerine ilişkin anlaşmaların gözden geçirildiği konusunda bilgisi olmadığını açıklamıştı. Lavrov, Şam’dan bu konuda herhangi bir talep gelmediğine dikkat çekerek, ayrıca Suriye’deki Rus askeri üsleri ile ilgili işletme, bakım ve destek koşullarının yeni yetkilileriyle müzakere konusu olabileceğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-suriye-aciklamasi-turkiyenin-guvenlik-kaygilari-mesru-1092065412.html
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suriye, ahmed hüseyin el-şara, rusya, açıklama, şam, moskova, sergey lavrov
suriye, ahmed hüseyin el-şara, rusya, açıklama, şam, moskova, sergey lavrov
Suriye’nin yeni yönetiminden Rusya açıklaması: Ortak stratejik çıkarlarımız var
Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara, Suriye’nin Rusya ile ortak stratejik çıkarları olduğunu belirtti.
Ahmed el-Şara, Al Arabiya televizyonuna demecinde Suriye ve Rusya’nın stratejik çıkarlarla birbirilerine bağlı olduğunu ifade etti.
“Rusya, dünyanın en güçlü ikinci devletidir. Onun önemi çok büyük” diye konuşan El-Şara, yeni yönetimin Rusya’nın Suriye ile ilişkileriyle bağdaşmayan bir şekilde oradan ayrılmasını istemediğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce Sputnik’e verdiği röportajda Moskova’nın Suriye’deki askeri üslerine ilişkin anlaşmaların gözden geçirildiği konusunda bilgisi olmadığını açıklamıştı. Lavrov, Şam’dan bu konuda herhangi bir talep gelmediğine dikkat çekerek, ayrıca Suriye’deki Rus askeri üsleri ile ilgili işletme, bakım ve destek koşullarının yeni yetkilileriyle müzakere konusu olabileceğini kaydetmişti.