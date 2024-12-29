Suriye’nin yeni yönetiminden Rusya açıklaması: Ortak stratejik çıkarlarımız var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
07:22
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
08:28
5 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:05
3 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
09:50
2 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
10:04
2 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
10:24
3 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
12:22
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
16:11
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” ifadesi
22:33
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/suriyenin-yeni-yonetiminden-rusya-aciklamasi-ortak-stratejik-cikarlarimiz-var-1092152734.html
Suriye’nin yeni yönetiminden Rusya açıklaması: Ortak stratejik çıkarlarımız var
Suriye’nin yeni yönetiminden Rusya açıklaması: Ortak stratejik çıkarlarımız var
Sputnik Türkiye
Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara, Suriye’nin Rusya ile ortak stratejik çıkarları olduğunu belirtti. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T17:08+0300
2024-12-29T17:08+0300
dünya
suriye
ahmed hüseyin el-şara
rusya
açıklama
şam
moskova
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092152005_0:27:747:447_1920x0_80_0_0_efb27e868ba9cbd3344d8720ccd0b931.png
Ahmed el-Şara, Al Arabiya televizyonuna demecinde Suriye ve Rusya’nın stratejik çıkarlarla birbirilerine bağlı olduğunu ifade etti.“Rusya, dünyanın en güçlü ikinci devletidir. Onun önemi çok büyük” diye konuşan El-Şara, yeni yönetimin Rusya’nın Suriye ile ilişkileriyle bağdaşmayan bir şekilde oradan ayrılmasını istemediğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce Sputnik’e verdiği röportajda Moskova’nın Suriye’deki askeri üslerine ilişkin anlaşmaların gözden geçirildiği konusunda bilgisi olmadığını açıklamıştı. Lavrov, Şam’dan bu konuda herhangi bir talep gelmediğine dikkat çekerek, ayrıca Suriye’deki Rus askeri üsleri ile ilgili işletme, bakım ve destek koşullarının yeni yetkilileriyle müzakere konusu olabileceğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-suriye-aciklamasi-turkiyenin-guvenlik-kaygilari-mesru-1092065412.html
suriye
rusya
şam
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092152005_60:0:689:472_1920x0_80_0_0_9ff188a5250c1a2f7f4af63771fff515.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, ahmed hüseyin el-şara, rusya, açıklama, şam, moskova, sergey lavrov
suriye, ahmed hüseyin el-şara, rusya, açıklama, şam, moskova, sergey lavrov

Suriye’nin yeni yönetiminden Rusya açıklaması: Ortak stratejik çıkarlarımız var

17:08 29.12.2024
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаSuriye bayrağı
Suriye bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Abone ol
Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara, Suriye’nin Rusya ile ortak stratejik çıkarları olduğunu belirtti.
Ahmed el-Şara, Al Arabiya televizyonuna demecinde Suriye ve Rusya’nın stratejik çıkarlarla birbirilerine bağlı olduğunu ifade etti.
“Rusya, dünyanın en güçlü ikinci devletidir. Onun önemi çok büyük” diye konuşan El-Şara, yeni yönetimin Rusya’nın Suriye ile ilişkileriyle bağdaşmayan bir şekilde oradan ayrılmasını istemediğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce Sputnik’e verdiği röportajda Moskova’nın Suriye’deki askeri üslerine ilişkin anlaşmaların gözden geçirildiği konusunda bilgisi olmadığını açıklamıştı. Lavrov, Şam’dan bu konuda herhangi bir talep gelmediğine dikkat çekerek, ayrıca Suriye’deki Rus askeri üsleri ile ilgili işletme, bakım ve destek koşullarının yeni yetkilileriyle müzakere konusu olabileceğini kaydetmişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması: 'Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru'
26 Aralık, 16:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала