https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-suriye-aciklamasi-turkiyenin-guvenlik-kaygilari-mesru-1092065412.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması: 'Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması: 'Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rus ve yabancı medya mensuplarına verdiği demeçte, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliğine ilişkin meşru kaygılarını... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T16:41+0300
2024-12-26T16:41+0300
2024-12-26T16:41+0300
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libya
israil
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliğine ilişkin meşru kaygılarını anladıklarını belirtti.Ankara'nın çıkarlarının gerçekleştirilmesinde Suriye'nin egemenliğinin korunmasını da dikkate alması gerektiğini belirten Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Lavrov, Türk liderliğinin yukarıda sayılanların hepsinden yana olduğunu ve Moskova'nın da bunu desteklediğini vurguladı.'ABD, Suriye'nin doğusunda ayrılıkçıları destekliyor'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'bazılarının hoşuna gitse de Suriye'nin parçalanmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.ABD'nin Suriye'nin doğusundaki toprakları işgal ettiğini söyleyen Lavrov, bu sorunun da çözülmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu bölgede petrol yatakları ve verimli topraklar bulunuyor. Tüm bu kaynaklar ihraç ediliyor. Bu kaynaklardan elde edilen paralar, ayrılıkçı grupların desteklenmesi için harcanıyor. Amerikalılar, bu grupları Suriye'nin doğusunda oluşturdu" ifadelerini kullandı.Lavrov, tüm bunların dikkate alınması, Suriye'nin bölünmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.Lavrov, Rus ve yabancı medya mensuplarının sorularını yanıtladığı mülakatında, "Suriye'nin parçalara ayrılmasına izin verilmemeli. Bazıları bunu istiyor" diyerek İsrail'in sorumluluğunu anlaması gerektiğini belirttiği konuşmasına, “Başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini sağlamaya çalışmamalı” cümlesi ile devam etti.Bakan Lavrov konuşmasında ayrıca ABD'nin Suriye'nin doğusundaki ayrılıkçıları desteklediğini vurguladı.‘Batı, Suriye’nin yeni yetkilerine baskı yapıyor’Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından Rus ve yabancı medyaya verdiği bir röportajda, “Batı, Suriye'nin yeni yetkilileri üzerinde muazzam bir baskı uyguluyor ve cumhuriyete karşı kaba davranılmasına izin veriyor” dedi.Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Lavrov konuşmasında, “Batı'nın egoizmine gelince, AB diplomasisinin yeni başkanı Kaja Kallas, Suriye'nin Rusya ile işbirliğini durdurmasını talep eden çok anlamlı bir açıklama yaparken, Estonya gibi büyük bir güç, dışişleri bakanının ağzından, maalesef adını hatırlayamıyorum, Estonya'nın Rus askeri üslerini Suriye'den atmadıkları sürece Şam'daki yeni yetkilileri desteklemeyeceğini söyledi. Bunun ne kadar korkutucu olduğunu hayal edebiliyor musunuz?” cümlelerinin altını çizdi.'Suriye Libya'nın kaderini tekrarlamamalı'Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Suriye'de iktidarın değişmesinden sonra Libya'nın kaderinin tekrarlanmamasını umduğunu söyledi.Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya Suriye'deki siyasi süreci kolaylaştırmaya hazır'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki seçimlere tüm siyasi ve etnik-dini grupların katılması gerektiğini, Rusya'nın siyasi süreci kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi.Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Lavrov konuşmasında ayrıca Rusya'nın Türkiye ve İran ile birlikte bazı Arap ülkelerinin de katılımıyla Suriye'deki tüm süreçlerin pekiştirilmesinde ve seçimlerin herkes tarafından tanınacak ve 'herhangi bir soru işareti yaratmayacak' şekilde düzenlenmesinde destekleyici bir rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.'Rusya yeni Suriyeli yetkililerle diyaloga ilgi duyuyor'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın yeni Suriye yetkilileriyle temaslarını sürdürdüğünü ve bölgesel konularda da diyaloğa ilgi duyduğunu söyledi.Lavrov konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Bakan Lavrov konuşmasında ayrıca, “İkili ilişkilerimiz ve bölgesel gündemle ilgili diğer konularda da diyaloğa ilgi duyuyoruz ve hazırız” diyerek Rusya'nın Suriye'deki yeni yönetimle ekonomik işbirliğinin yeniden başlamasını beklediğini söyledi.Lavrov konuşmasını, “Geçtiğimiz yıllarda belirli başarılar elde ettiğimiz ekonomik ve yatırım işbirliği konularında, yeni iktidar yapısı nihayet oturduğunda yeni liderlerle çalışmaya devam edebileceğimizi umuyorum” cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/lavrov-paris-kievi-yan-gecerek-diyalog-kurmayi-teklif-etti-1092059555.html
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rusya, türkiye, suriye, libya, israil, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, avrupa birliği, kaja kallas, ahmed hüseyin el-şara
rusya, türkiye, suriye, libya, israil, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, avrupa birliği, kaja kallas, ahmed hüseyin el-şara
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması: 'Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rus ve yabancı medya mensuplarına verdiği demeçte, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliğine ilişkin meşru kaygılarını anladıklarını belirterek mevzu bahis bu meşru çıkarların Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve birliğini koruyacak şekilde sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliğine ilişkin meşru kaygılarını anladıklarını belirtti.
Ankara'nın çıkarlarının gerçekleştirilmesinde Suriye'nin egemenliğinin korunmasını da dikkate alması gerektiğini belirten Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Türk halkının Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili meşru kaygılarını anlıyoruz; burada isyan eden terörist yapılarla ilgili tekrarlanan hadiseler var. Bu meşru çıkarlar, Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve birliğini koruyacak şekilde sağlanmalıdır.
Lavrov, Türk liderliğinin yukarıda sayılanların hepsinden yana olduğunu ve Moskova'nın da bunu desteklediğini vurguladı.
'ABD, Suriye'nin doğusunda ayrılıkçıları destekliyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'bazılarının hoşuna gitse de Suriye'nin parçalanmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
ABD'nin Suriye'nin doğusundaki toprakları işgal ettiğini söyleyen Lavrov, bu sorunun da çözülmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu bölgede petrol yatakları ve verimli topraklar bulunuyor. Tüm bu kaynaklar ihraç ediliyor. Bu kaynaklardan elde edilen paralar, ayrılıkçı grupların desteklenmesi için harcanıyor. Amerikalılar, bu grupları Suriye'nin doğusunda oluşturdu" ifadelerini kullandı.
Lavrov, tüm bunların dikkate alınması, Suriye'nin bölünmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Lavrov, Rus ve yabancı medya mensuplarının sorularını yanıtladığı mülakatında, "Suriye'nin parçalara ayrılmasına izin verilmemeli. Bazıları bunu istiyor" diyerek İsrail'in sorumluluğunu anlaması gerektiğini belirttiği konuşmasına, “Başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini sağlamaya çalışmamalı” cümlesi ile devam etti.
Bakan Lavrov konuşmasında ayrıca ABD'nin Suriye'nin doğusundaki ayrılıkçıları desteklediğini vurguladı.
‘Batı, Suriye’nin yeni yetkilerine baskı yapıyor’
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından Rus ve yabancı medyaya verdiği bir röportajda, “Batı, Suriye'nin yeni yetkilileri üzerinde muazzam bir baskı uyguluyor ve cumhuriyete karşı kaba davranılmasına izin veriyor” dedi.
Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Yeni Suriye yönetiminin lideri Ahmet el-Şara ve arkadaşlarının şu anda Batı'nın muazzam baskısı altında olduğu açık, Amerikalılar aktif hale geldi. Avrupalılar Suriye'deki tüm etno-politik güçlerin birliğini korumak için değil, kendileri için daha fazla nüfuz ve hatta toprak elde etmek için çalışmak istiyor.
Lavrov konuşmasında, “Batı'nın egoizmine gelince, AB diplomasisinin yeni başkanı Kaja Kallas, Suriye'nin Rusya ile işbirliğini durdurmasını talep eden çok anlamlı bir açıklama yaparken, Estonya gibi büyük bir güç, dışişleri bakanının ağzından, maalesef adını hatırlayamıyorum, Estonya'nın Rus askeri üslerini Suriye'den atmadıkları sürece Şam'daki yeni yetkilileri desteklemeyeceğini söyledi. Bunun ne kadar korkutucu olduğunu hayal edebiliyor musunuz?” cümlelerinin altını çizdi.
'Suriye Libya'nın kaderini tekrarlamamalı'
Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Suriye'de iktidarın değişmesinden sonra Libya'nın kaderinin tekrarlanmamasını umduğunu söyledi.
Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bu konuda Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Lübnan ile temaslarımız var. Hepsi de Suriye'nin, NATO'nun Libya devletini yerle bir ettikten sonra izlediği ve hala parça parça yeniden bir araya getirilmesi gereken yolu tekrarlamamasını sağlamakla ilgileniyor. Şimdiye kadar da pek başarılı olamadık.
'Rusya Suriye'deki siyasi süreci kolaylaştırmaya hazır'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki seçimlere tüm siyasi ve etnik-dini grupların katılması gerektiğini, Rusya'nın siyasi süreci kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi.
Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Önde gelen tüm ülkeler sürecin kapsayıcı olması, Suriye halkının tüm siyasi ve etnik-dinsel gruplarının seçim kampanyasına ve seçimlere katılması gerektiğini vurguluyor. Bu kolay bir süreç değil, bir kez daha tekrarlıyorum ancak BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde, Astana formatı dahil olmak üzere bu sürece yardımcı olmaya hazırız.
Lavrov konuşmasında ayrıca Rusya'nın Türkiye ve İran ile birlikte bazı Arap ülkelerinin de katılımıyla Suriye'deki tüm süreçlerin pekiştirilmesinde ve seçimlerin herkes tarafından tanınacak ve 'herhangi bir soru işareti yaratmayacak' şekilde düzenlenmesinde destekleyici bir rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.
'Rusya yeni Suriyeli yetkililerle diyaloga ilgi duyuyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın yeni Suriye yetkilileriyle temaslarını sürdürdüğünü ve bölgesel konularda da diyaloğa ilgi duyduğunu söyledi.
Lavrov konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:
Diplomatik misyonumuz aracılığıyla yeni Suriye makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve büyükelçiliğimizin güvenli bir şekilde faaliyet göstermesiyle ilgili konuları görüşüyoruz.
Bakan Lavrov konuşmasında ayrıca, “İkili ilişkilerimiz ve bölgesel gündemle ilgili diğer konularda da diyaloğa ilgi duyuyoruz ve hazırız” diyerek Rusya'nın Suriye'deki yeni yönetimle ekonomik işbirliğinin yeniden başlamasını beklediğini söyledi.
Lavrov konuşmasını, “Geçtiğimiz yıllarda belirli başarılar elde ettiğimiz ekonomik ve yatırım işbirliği konularında, yeni iktidar yapısı nihayet oturduğunda yeni liderlerle çalışmaya devam edebileceğimizi umuyorum” cümleleriyle sonlandırdı.