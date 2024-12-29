https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/saglik-kabinine-av-tufegiyle-ates-etti-ifadesinde-tabeladaki-ismi-bahane-etti-1092155025.html
Sağlık kabinine av tüfeğiyle ateş etti: İfadesinde tabeladaki ismi bahane etti
Sağlık kabinine av tüfeğiyle ateş etti: İfadesinde tabeladaki ismi bahane etti
Sputnik Türkiye
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık kabinine silahlı saldırıda bulunan şahıs yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T20:17+0300
2024-12-29T20:17+0300
2024-12-29T20:17+0300
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Mersin'de sağlık kabinine saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın polise verdiği ifadede kabindeki tabelada yazılı ismi bahane olarak sunduğu, "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim" dediği iddia edildi.Av tüfeği ile ateş ettiİddiaya göre, kar maskeli bir kişi sağlık kabinine elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri çalışma başlattı. Polis, silahlı saldırıda bulunan kar maskeli İ.D.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi daha da şaşırttıŞüphelinin ifadesinde "Sağlık kabininin tabelasında ayrıldığım kız arkadaşımın ismini görünce ona ait sandım. Ateş ettim" dediği öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/eskisehirde-yilbasi-pazarina-saldiri-1092153020.html
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mersin, türkiye, sağlık
Sağlık kabinine av tüfeğiyle ateş etti: İfadesinde tabeladaki ismi bahane etti
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık kabinine silahlı saldırıda bulunan şahıs yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim" dediği öne sürüldü.
Mersin'de sağlık kabinine saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın polise verdiği ifadede kabindeki tabelada yazılı ismi bahane olarak sunduğu, "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim" dediği iddia edildi.
İddiaya göre, kar maskeli bir kişi sağlık kabinine elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri çalışma başlattı.
Polis, silahlı saldırıda bulunan kar maskeli İ.D.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadesinde "Sağlık kabininin tabelasında ayrıldığım kız arkadaşımın ismini görünce ona ait sandım. Ateş ettim" dediği öne sürüldü.