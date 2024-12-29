https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/saglik-kabinine-av-tufegiyle-ates-etti-ifadesinde-tabeladaki-ismi-bahane-etti-1092155025.html

Sağlık kabinine av tüfeğiyle ateş etti: İfadesinde tabeladaki ismi bahane etti

Sağlık kabinine av tüfeğiyle ateş etti: İfadesinde tabeladaki ismi bahane etti

Sputnik Türkiye

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık kabinine silahlı saldırıda bulunan şahıs yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T20:17+0300

2024-12-29T20:17+0300

2024-12-29T20:17+0300

türkiye

mersin

türkiye

sağlık

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Mersin'de sağlık kabinine saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın polise verdiği ifadede kabindeki tabelada yazılı ismi bahane olarak sunduğu, "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim" dediği iddia edildi.Av tüfeği ile ateş ettiİddiaya göre, kar maskeli bir kişi sağlık kabinine elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri çalışma başlattı. Polis, silahlı saldırıda bulunan kar maskeli İ.D.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi daha da şaşırttıŞüphelinin ifadesinde "Sağlık kabininin tabelasında ayrıldığım kız arkadaşımın ismini görünce ona ait sandım. Ateş ettim" dediği öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/eskisehirde-yilbasi-pazarina-saldiri-1092153020.html

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