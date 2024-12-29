https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/eskisehirde-yilbasi-pazarina-saldiri-1092153020.html

Eskişehir’de Yeni Yıl Pazarı'na saldırı: Işıklandırma, çadır ve masalara zarar verildi

Eskişehir’de Yeni Yıl Pazarı'na saldırı: Işıklandırma, çadır ve masalara zarar verildi

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de pazara saldırı düzenlendi. Odunpazarı'ndaki Yeni Yıl Pazarı'na "Burası şeriat ülkesi" diyerek saldıran şahıs stantlara, süslemelere zarar verdi... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T17:14+0300

2024-12-29T17:14+0300

2024-12-29T17:16+0300

türkiye

eskişehir

yılbaşı

saldırı

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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde ilçe belediyenin kurduğu ‘Yeni Yıl Pazarına’ sabaha doğru bir kişi saldırdı. Stantları, asılan süsleri ve çadırları dağıtan şahıs “Burası şeriat ülkesi” şeklinde bağırdı.Stantlara zarar verildiGerçekleşen saldırıyı X hesabından duyuran Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Belediye başkanından provokasyon uyarısıŞahsın alandaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü anıtları üzerindeki ışıklandırmaları da dağıttığını öne süren Kurt, “Halkımızın huzurunu, birliğini ve beraberliğini hedef alan bu tür saldırılara karşı hukuki sürecin takipçisi olacağız. Odunpazarı’nın barışçıl, çağdaş ve aydınlık yüzünü karartmaya çalışan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Tüm hemşerilerimizi, bu tür provokasyonlara karşı duyarlı olmaya ve ilçemizin değerlerine hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/istanbulda-ormanlarda-yilbasi-agaci-nobeti-basladi-1092132053.html

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