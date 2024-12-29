Eskişehir’de Yeni Yıl Pazarı'na saldırı: Işıklandırma, çadır ve masalara zarar verildi
17:14 29.12.2024 (güncellendi: 17:16 29.12.2024)
© Fotoğraf : Kazım Kurt/XEskişehir’de yılbaşı pazarına saldırı
© Fotoğraf : Kazım Kurt/X
Abone ol
Eskişehir'de pazara saldırı düzenlendi. Odunpazarı'ndaki Yeni Yıl Pazarı'na "Burası şeriat ülkesi" diyerek saldıran şahıs stantlara, süslemelere zarar verdi. Belediye hukuki sürecin takipçisi olacağını açıkladı.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde ilçe belediyenin kurduğu ‘Yeni Yıl Pazarına’ sabaha doğru bir kişi saldırdı. Stantları, asılan süsleri ve çadırları dağıtan şahıs “Burası şeriat ülkesi” şeklinde bağırdı.
Stantlara zarar verildi
Gerçekleşen saldırıyı X hesabından duyuran Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, vatandaşlarımıza yeni yıl coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarı, 29 Aralık 2024 tarihinde sabah saat 05.40’ta kabul edilemez bir saldırıya maruz kalmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, ‘Burası şeriat ülkesi’ diyerek stantlara, ışıklandırmalara, çadırlara ve masalara zarar vermiştir.”
Belediye başkanından provokasyon uyarısı
Şahsın alandaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü anıtları üzerindeki ışıklandırmaları da dağıttığını öne süren Kurt, “Halkımızın huzurunu, birliğini ve beraberliğini hedef alan bu tür saldırılara karşı hukuki sürecin takipçisi olacağız. Odunpazarı’nın barışçıl, çağdaş ve aydınlık yüzünü karartmaya çalışan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Tüm hemşerilerimizi, bu tür provokasyonlara karşı duyarlı olmaya ve ilçemizin değerlerine hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.
KAMUOYUNA DUYURU— Kazım KURT (@CHPKAZIMKURT) December 29, 2024
Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, vatandaşlarımıza yeni yıl coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarı, 29 Aralık 2024 tarihinde sabah saat 05:40’da, kabul edilemez bir saldırıya maruz… pic.twitter.com/geS7mfQ6lN