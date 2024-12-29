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Putin ve Aliyev bir telefon görüşmesi daha yaptı: Aktau yakınlarındaki uçak kazası ele alındı
Putin ve Aliyev bir telefon görüşmesi daha yaptı: Aktau yakınlarındaki uçak kazası ele alındı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin’in Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile dünkü telefon görüşmesinden sonra bugün bir kez daha görüştüğü, liderlerin Azerbaycan Havayolları’na... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T15:37+0300
2024-12-29T15:55+0300
dünya
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dmitriy peskov
vladimir putin
azerbaycan
ilham aliyev
telefon görüşmesi
aktau
uçak kazası
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in pazar günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, liderlerin Azerbaycan Havayolları’na ait Embraer E190 tipi yolcu uçağının Aktau yakınlarında geçirdiği kaza ile ilgili konuları değerlendirmeye devam ettiğini belirtti.Peskov, "Putin ve Aliyev, bugünkü telefon görüşmesinde Azerbaycan Havayolları uçağının geçirdiği kaza ile ilgili çeşitli konuları görüşmeye devam etti" açıklamasında bulundu.Rus lider Putin dün Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev’i telefonda arayarak uçağın düşmesine neden olan olayın Rusya hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemiş ve kaza kurbanlarının ailelerine derin ve içten taziyelerini iletmişti, yaralılara da acil şifalar dilemişti.Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düşmüştü.Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamış, Kazakistan Sağlık Bakanlığı ise 29 kişinin hayatta kaldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/putinden-aliyeve-ucak-telefonu-trajik-olay-rus-hava-sahasinda-gerceklestigi-icin-ozur-diledi-1092134935.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, azerbaycan, ilham aliyev, telefon görüşmesi, aktau, uçak kazası
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, azerbaycan, ilham aliyev, telefon görüşmesi, aktau, uçak kazası

Putin ve Aliyev bir telefon görüşmesi daha yaptı: Aktau yakınlarındaki uçak kazası ele alındı

15:37 29.12.2024 (güncellendi: 15:55 29.12.2024)
© AA / Issa TazhenbayevKazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağı
Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© AA / Issa Tazhenbayev
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Rusya lideri Putin’in Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile dünkü telefon görüşmesinden sonra bugün bir kez daha görüştüğü, liderlerin Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının Aktau yakınlarında geçirdiği kaza ile ilgili konuları ele aldığı bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in pazar günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, liderlerin Azerbaycan Havayolları’na ait Embraer E190 tipi yolcu uçağının Aktau yakınlarında geçirdiği kaza ile ilgili konuları değerlendirmeye devam ettiğini belirtti.
Peskov, "Putin ve Aliyev, bugünkü telefon görüşmesinde Azerbaycan Havayolları uçağının geçirdiği kaza ile ilgili çeşitli konuları görüşmeye devam etti" açıklamasında bulundu.
Rus lider Putin dün Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev’i telefonda arayarak uçağın düşmesine neden olan olayın Rusya hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemiş ve kaza kurbanlarının ailelerine derin ve içten taziyelerini iletmişti, yaralılara da acil şifalar dilemişti.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düşmüştü.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamış, Kazakistan Sağlık Bakanlığı ise 29 kişinin hayatta kaldığını duyurmuştu.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
DÜNYA
Putin’den Aliyev’e ‘uçak’ telefonu: Trajik olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi
Dün, 15:56
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