https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/putinden-aliyeve-ucak-telefonu-trajik-olay-rus-hava-sahasinda-gerceklestigi-icin-ozur-diledi-1092134935.html

Putin’den Aliyev’e ‘uçak’ telefonu: Trajik olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi

Putin’den Aliyev’e ‘uçak’ telefonu: Trajik olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev’i telefonla arayarak Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağının... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T15:56+0300

2024-12-28T15:56+0300

2024-12-28T16:04+0300

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ilham aliyev

uçak kazası

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Kremlin’den yapılan açıklamada, bugün Rusya lideri Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağının düşmesiyle ilgili konunun tüm ayrıntılarıyla ele alındığı bildirildi.Açıklamada, “Putin, trajik olayın Rus hava sahasında meydana gelmiş olmasından dolayı özür diledi ve bir kez daha kurbanların ailelerine derin ve içten taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Azerbaycan yolcu uçağının net saate göre hareket ettiği ve defalarca Groznıy havalimanına inmeye çalıştığı kaydedilirken bu sırada Groznıy, Mozdok ve Vladikavkaz’ın Ukraynalı militanların İHA saldırılarına maruz kaldığı ve Rus hava savunma güçlerinin bu saldırıları püskürtmeye çalıştığı belirtildi.Rusya Soruşturma Komitesi’nin, hava taşımacılığı güvenlik kurallarının ihlaliyle ilgili Ceza Kanunu maddesi uyarınca dava dosyası açtığı bildirilen açıklamada, başlatılan soruşturma kapsamında sivil ve askeri uzmanların ifadelerini alma sürecinin devam ettiği aktarıldı.Halihazırda Azerbaycan Başsavcılığı’nın iki çalışanı Groznıy’da bulunuyor ve Rus meslektaşlarıyla birlikte ilgili çalışmalara katılıyor.Kremlin’in açıklamasında, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan’ın ilgili makamlarının, Aktau kenti yakınında uçağın düştüğü yerde de yakın işbirliği içinde olduğu kaydedildi.

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rusya, azerbaycan, vladimir putin, ilham aliyev, uçak kazası