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AFAD duyurdu: Datça'da deprem
AFAD duyurdu: Datça'da deprem
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Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD Deprem, saat 11.02'de Ege Denizi'nde özellikle Datça'dan hissedilen 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-don-uyarisi-bugun-hava-nasil--1092144283.html
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deprem, datça, ege denizi, afad
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AFAD duyurdu: Datça'da deprem

11:17 29.12.2024
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© AA
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Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD Deprem, saat 11.02'de Ege Denizi'nde özellikle Datça'dan hissedilen 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
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