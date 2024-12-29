https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/afad-duyurdu-datcada-deprem--1092145733.html
AFAD duyurdu: Datça'da deprem
AFAD duyurdu: Datça'da deprem
Sputnik Türkiye
Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T11:17+0300
2024-12-29T11:17+0300
2024-12-29T11:17+0300
son depremler
deprem
datça
ege denizi
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_fc91569bd6534e9073225c1842dbd19b.jpg
AFAD Deprem, saat 11.02'de Ege Denizi'nde özellikle Datça'dan hissedilen 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-don-uyarisi-bugun-hava-nasil--1092144283.html
datça
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e4077f0292c280a27f9a660442201ae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, datça, ege denizi, afad
deprem, datça, ege denizi, afad
AFAD duyurdu: Datça'da deprem
Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD Deprem, saat 11.02'de Ege Denizi'nde özellikle Datça'dan hissedilen 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.