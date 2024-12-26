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Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek hayatını kaybetti
Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın gazeteci kardeşi Işık İpek hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı'nın ekip arkadaşı olan Işık İpek, birçok habere imza atmıştı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın kardeşi muhabir Işın İpek, hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Işık İpek'in hayatını kalp krizi nedeniyle kaybettiği düşünülüyor.Işık İpek neden öldü?Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.İpek Ailesi tarafından yayımlanan yazıda ''Acı kaybımız, Işık İpek... Canımız Işık'ımızı ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 26 Aralık 2024 Perşembe günü Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecektir.'' cümleleri yer aldı.Eylem İpek Şafak kardeşinin vefatı ardından yaptığı paylaşımda; "Ciğerim gitti, canım gitti. Beni paramparça ettin gittin. Ben artık sen yoksun nasıl yaşarım... Ah benim kalbim, iyi niyetlim, benim biricik abim, babam dert ortağım, arkadaşım, sırdaşım. Bıraktın beni böyle sensiz, nefes alamıyorum." dedi.Şarkıcı Derya Uluğ "Melek gibi biriydi Işık. Şimdi gerçekten melek oldu... Mekânın cennet olsun kardeşim. Seni hep çok güzel hatırlayacağız" şeklinde dile getirdi.Mahsun Kırmızıgül ise "Ah Işık ah... Sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim. Senin ölüm haberinle derinden sarsıldım. Sevgili Yaşar İpek kardeşimin can kardeşi olan Işık'ın kederli ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/eskisehirde-kalp-krizi-geciren-akademisyen-hayatini-kaybetti-1092024408.html
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Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek hayatını kaybetti

12:29 26.12.2024
© Fotoğraf : Instagram/Derya UluğIşık İpek
Işık İpek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Fotoğraf : Instagram/Derya Uluğ
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Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın gazeteci kardeşi Işık İpek hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı'nın ekip arkadaşı olan Işık İpek, birçok habere imza atmıştı.
Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın kardeşi muhabir Işın İpek, hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Işık İpek'in hayatını kalp krizi nedeniyle kaybettiği düşünülüyor.

Işık İpek neden öldü?

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.
İpek Ailesi tarafından yayımlanan yazıda ''Acı kaybımız, Işık İpek... Canımız Işık'ımızı ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 26 Aralık 2024 Perşembe günü Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecektir.'' cümleleri yer aldı.
Eylem İpek Şafak kardeşinin vefatı ardından yaptığı paylaşımda; "Ciğerim gitti, canım gitti. Beni paramparça ettin gittin. Ben artık sen yoksun nasıl yaşarım... Ah benim kalbim, iyi niyetlim, benim biricik abim, babam dert ortağım, arkadaşım, sırdaşım. Bıraktın beni böyle sensiz, nefes alamıyorum." dedi.
Şarkıcı Derya Uluğ "Melek gibi biriydi Işık. Şimdi gerçekten melek oldu... Mekânın cennet olsun kardeşim. Seni hep çok güzel hatırlayacağız" şeklinde dile getirdi.
Mahsun Kırmızıgül ise "Ah Işık ah... Sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim. Senin ölüm haberinle derinden sarsıldım. Sevgili Yaşar İpek kardeşimin can kardeşi olan Işık'ın kederli ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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