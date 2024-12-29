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Mısır’da köpek balığı saldırısı: Bir turist hayatını kaybetti, bir turist yaralı
Mısır’da köpek balığı saldırısı: Bir turist hayatını kaybetti, bir turist yaralı
Sputnik Türkiye
Mısır’da köpek balığı saldırısında bir turist hayatını kaybederken bir turist yaralandı. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T19:02+0300
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Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin tatil beldesi Marsa Alam’da köpek balığı saldırısında bir turistin hayatını kaybettiği bir turistin de yaralandığı kaydedildi. Deniz girmek yasaklandıTuristlerin uyruklarına ilişkin açıklama yapılmazken, iskeleden denize girmenin yarından itibaren 2 günlüğüne yasaklandığı aktarıldı.Derin bölgede meydana geldiBakanlık, saldırının Marsa Alam'ın kuzeyindeki iskelelerin yakınında belirlenen yüzme bölgesinin dışındaki derin sularda meydana geldiğini belirterek, iskelelerden denize girmenin yasak olduğunu ve iskelelerin Pazartesi gününden itibaren iki gün süreyle kapatılacağını açıkladı.2023 yılının Haziran ayında kaplan köpek balığı saldırısında Rus bir turist hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ay aynı bölgede bir turist teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de kaybolmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/jamaikada-kopekbaligi-alarmi-16-yasindaki-gence-saldirarak-olumune-neden-oldugu-iddia-edildi-1087428143.html
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mısır, mısırda tatil, mısırda denize girmek, mısır köpek balığı
mısır, mısırda tatil, mısırda denize girmek, mısır köpek balığı

Mısır’da köpek balığı saldırısı: Bir turist hayatını kaybetti, bir turist yaralı

19:02 29.12.2024
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Antalyalı balıkçının oltasına dev bir köpek balığı takıldı: 'Bize saldırmasın' - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - GAZİ TAŞ - İSA AKAR
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Mısır’da köpek balığı saldırısında bir turist hayatını kaybederken bir turist yaralandı.
Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin tatil beldesi Marsa Alam’da köpek balığı saldırısında bir turistin hayatını kaybettiği bir turistin de yaralandığı kaydedildi.

Deniz girmek yasaklandı

Turistlerin uyruklarına ilişkin açıklama yapılmazken, iskeleden denize girmenin yarından itibaren 2 günlüğüne yasaklandığı aktarıldı.

Derin bölgede meydana geldi

Bakanlık, saldırının Marsa Alam'ın kuzeyindeki iskelelerin yakınında belirlenen yüzme bölgesinin dışındaki derin sularda meydana geldiğini belirterek, iskelelerden denize girmenin yasak olduğunu ve iskelelerin Pazartesi gününden itibaren iki gün süreyle kapatılacağını açıkladı.
2023 yılının Haziran ayında kaplan köpek balığı saldırısında Rus bir turist hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ay aynı bölgede bir turist teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de kaybolmuştu.
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