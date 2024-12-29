https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/misirda-kopek-baligi-saldirisi-bir-turist-hayatini-kaybetti-bir-turist-yarali-1092154175.html

Mısır’da köpek balığı saldırısı: Bir turist hayatını kaybetti, bir turist yaralı

Mısır’da köpek balığı saldırısı: Bir turist hayatını kaybetti, bir turist yaralı

Sputnik Türkiye

Mısır’da köpek balığı saldırısında bir turist hayatını kaybederken bir turist yaralandı. 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T19:02+0300

2024-12-29T19:02+0300

2024-12-29T19:02+0300

dünya

mısır

köpek balığı

turist

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Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin tatil beldesi Marsa Alam’da köpek balığı saldırısında bir turistin hayatını kaybettiği bir turistin de yaralandığı kaydedildi. Deniz girmek yasaklandıTuristlerin uyruklarına ilişkin açıklama yapılmazken, iskeleden denize girmenin yarından itibaren 2 günlüğüne yasaklandığı aktarıldı.Derin bölgede meydana geldiBakanlık, saldırının Marsa Alam'ın kuzeyindeki iskelelerin yakınında belirlenen yüzme bölgesinin dışındaki derin sularda meydana geldiğini belirterek, iskelelerden denize girmenin yasak olduğunu ve iskelelerin Pazartesi gününden itibaren iki gün süreyle kapatılacağını açıkladı.2023 yılının Haziran ayında kaplan köpek balığı saldırısında Rus bir turist hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ay aynı bölgede bir turist teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de kaybolmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/jamaikada-kopekbaligi-alarmi-16-yasindaki-gence-saldirarak-olumune-neden-oldugu-iddia-edildi-1087428143.html

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mısır, mısırda tatil, mısırda denize girmek, mısır köpek balığı