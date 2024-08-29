https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/jamaikada-kopekbaligi-alarmi-16-yasindaki-gence-saldirarak-olumune-neden-oldugu-iddia-edildi-1087428143.html

Jamaika'da 'köpekbalığı alarmı': 16 yaşındaki gence saldırarak ölümüne neden olduğu iddia edildi

Jamaika'da 'köpekbalığı alarmı': 16 yaşındaki gence saldırarak ölümüne neden olduğu iddia edildi

Sputnik Türkiye

Jamaika'da denizde köpekbalığı saldırısına uğradığı düşünülen 16 yaşında bir gence ait ceset bulundu. Gencin balık avlamak için denize girdiği belirtilirken... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T18:15+0300

2024-08-29T18:15+0300

2024-08-29T18:15+0300

dünya

jamaika

köpek balığı

saldırı

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Jamaika kıyılarında bir balıkçı grubu geçen salı günü 'köpekbalığı saldırısına' uğradığını düşündükleri bir ceset buldu. Yetkililer, bedenin16 yaşındaki Jahmari Reid adlı bir lise öğrencisine ait olduğunu tespit etti. Dev köpekbalığı iddiasıGencin, 'köpekbalığı tarafından ısırıldığını' düşünen yerel halk, Jahmari'nin cesedinin bulunduğu yerin yakınında devasa bir kaplan köpekbalığı gördüklerini iddia ediyor.Jahmari Reid'in, Pazartesi sabahı, Jamaika'nın Trelawny bölgesinde zıpkınla balık avlamak için evden çıktığı belirtilirken, akşam eve dönmemesi üzerine yetkililer, ailesinin de katıldığı bir arama ekibi oluşturdu.Salı günü, bir grup balıkçı suyun içinde bir ceset buldu. Üzerindeki ısırıkların 'köpekbalığı ısırıklarına benzediğini' düşünen balıkçılar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, cesedin 16 yaşındaki Jahmari Reid'e ait olduğunu belirledi.Yaşanılan bu olay, bölgede özellikle zıpkınla avlama ve diğer su aktiviteleriyle uğraşanlar için deniz güvenliği konusunda endişelere yol açtı.Köpek balığı saldırıları bölgede yaygın mı?Florida Doğa Tarihi Müzesi'nin dünyada tüm bilinen köpekbalığı saldırılarının kapsamlı bir şekilde kaydının tutulduğu bir veritaban olan 'The International Shark Attack File' (ISAF)a göre Jamaika'da 1749 yılından beri yalnızca üç adet 'köpekbalığı saldırısı' vakası olduğu doğrulandı. Bu üç vakada da köpekbalıklarının hiç bir şekilde provoke edilmeden saldırıya geçtiği kaydedildi. Fakat ISAF, 2023 yılında dünya genelinde provoke olmadan saldıran köpekbalığı sayısındaki artışın bir önceki yıla kıyasla arttığını kaydetti. Köpekbalığı saldırılarının nadir olduğu vurgulanırken, geçen yıl dünya çapında 69 adet sebepsiz köpekbalığı saldırısı olduğunu ve 14 ölüm bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/brezilya-aciklarindaki-kopekbaliklarin-dokularinda-kokain-tespit-edildi--1086136336.html

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jamaika, köpek balığı, saldırı