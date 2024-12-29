https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-don-uyarisi-bugun-hava-nasil--1092144283.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana gibi bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Marmara ve Kuzey Ege’de sert rüzgarlar... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T09:55+0300

2024-12-29T09:55+0300

2024-12-29T10:08+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını, birçok bölgede yağış görüleceğini açıkladı. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Bolu, Düzce, Trabzon’un doğusu, Rize, Artvin’in kıyı kesimleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa’nın batısında yağış bekleniyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi. Özellikle Muğla’nın doğusu, Antalya, Mersin ve Adana’nın batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği belirtildi. Ayrıca ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.'Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi'Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Vatandaşların bu bölgelere dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.Şehir şehir sıcaklıklar• Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinde aralıklı yağışlı. Yağışlar yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.• İstanbul: 9°C, çok bulutlu ve yağmurlu.• Çanakkale: 7°C, doğusu yağmurlu.• Kırklareli: 5°C, gece yağmurlu.• Ege Bölgesi: İzmir ve Manisa hariç bölgede aralıklı yağış bekleniyor. Muğla’nın doğusunda kuvvetli yağış olasılığı var.• İzmir: 12°C, çok bulutlu.• Muğla: 8°C, doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.• Akdeniz Bölgesi: Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Antalya, Mersin ve Adana’nın batısında yağışların kuvvetli olacağı açıklandı.• Antalya: 10°C, kuvvetli sağanak.• Mersin: 14°C, kuvvetli sağanak.• İç Anadolu Bölgesi: Bölgenin güney ve batısı ile Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.• Ankara: 6°C, karla karışık yağmurlu.• Konya: 7°C, yüksekleri kar yağışlı.• Karadeniz Bölgesi: Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don ve çığ riski var.• Trabzon: 12°C, doğusu yağmurlu.• Bolu: 4°C, sabah karla karışık yağmurlu.• Doğu Anadolu: Genel olarak çok bulutlu. Yüksek kesimlerde çığ riski devam ediyor.• Erzurum: -1°C, çok bulutlu.• Van: 4°C, çok bulutlu.• Güneydoğu Anadolu: Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinde ve Şanlıurfa’nın batısında yağmur bekleniyor.• Gaziantep: 7°C, sabah yağmurlu.• Şanlıurfa: 10°C, batısı yağmurlu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/guney-korede-feci-ucak-kazasi-ucagin-ucus-takimlari-acilmadi-175-kisilik-ucakta-sadece-2-kisi-sag-1092144087.html

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