https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/lavrov-rusyaya-tehdit-olusturmalari-durumunda-abd-ve-natoya-kararli-bir-karsilik-verilecek-1092143990.html

Lavrov: Rusya'ya tehdit oluşturmaları durumunda ABD ve NATO’ya kararlı bir karşılık verilecek

Lavrov: Rusya'ya tehdit oluşturmaları durumunda ABD ve NATO’ya kararlı bir karşılık verilecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve NATO’nun Rusya’ya karşı yeni füze tehditleri oluşturmaları halinde Moskova’nın bu adımlara askeri-teknik karşı önlemler... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T09:36+0300

2024-12-29T09:36+0300

2024-12-29T12:23+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

abd

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik'e verdiği röportajda ABD ve NATO’nun Rusya’ya karşı yeni füze tehditleri oluşturmaları halinde Moskova’nın bu adımlara askeri-teknik karşı önlemler şeklinde kararlı bir karşılık vereceğini ifade etti.Lavrov, Rusya’nın stratejik nükleer kuvvetlerini yeniden silahlandırırken Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nda (START) belirtilen sınırlara sıkı sıkıya bağlı kaldığını vurguladı.'Washington Rusya karşıtı rotasına devam ettiği sürece ABD ile silahların kontrolü konusunda herhangi bir müzakere yürütmeyeceğiz'"Nesnel gerçek şudur ki, ABD'nin yıkıcı politikası sonucunda stratejik istikrarın temelleri sarsılmış ve bazı yerlerde yıkılmıştır. Aynı zamanda, halen görevde olan Amerikan yönetiminin aşırı Rus karşıtı suçlamaları nedeniyle, şu anda Washington ile stratejik diyalog için herhangi bir koşul mevcut değil. Amerikalılar mevcut Rusya karşıtı tutumlarını terk edinceye kadar onlarla silah kontrolü konusunda herhangi bir müzakere yürütmeyeceğiz" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:'START Anlaşması kapsamında ilgili silahlara getirilen niceliksel sınırlamalara titizlikle bağlı kalmaya devam ediyoruz''Orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin moratoryumumuzun artık pratikte uygulanabilir olmadığı ve terk edilmesi gerekeceği açık'Lavrov, "Ancak, defalarca ifade ettiğimiz üzere, bu tedbirlerin uygunluğu doğrudan çıkarlarımızı ne ölçüde karşıladıklarına bağlı. Durumu, ABD ve NATO'nun stratejik alandaki istikrarı bozucu eylemlerinin analizi ve buna bağlı olarak bunlardan kaynaklanan tehditlerin evrimi temelinde değerlendiriyoruz. Bugün, örneğin INF füzelerinin konuşlandırılmasına ilişkin moratoryumumuzun artık pratikte uygulanabilir olmadığı ve terk edilmesi gerekeceği açıktır. ABD, Rusya ve Çin'in uyarılarını küstahça görmezden geldi ve pratikte bu sınıftaki silahları dünyanın çeşitli bölgelerine konuşlandırmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de açık bir şekilde ifade ettiği üzere, biz buna karşılık vereceğiz ve orantılı bir karşılık vereceğiz. En yeni orta menzilli hipersonik sistem Oreşnik'in bir süre önce muharebe koşullarında gerçekleştirilen testi, telafi edici tedbirleri uygulama kabiliyetimizi ve kararlılığımızı fazlasıyla ortaya koydu" diye konuştu.Rus diplomat aynı zamanda Yeni START’ın süresinin dolduğu Şubat 2026’dan sonra ne olabileceği konusunda tahminde bulunmaya gerek olmadığını söyleyerek, ‘bir yılda daha pek çok şey olabileceğini’ ifade etti:'ABD Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesini isteseydi, Kiev’e silah tedarikini durdurarak ateşkes emri verirdi'Lavrov, 'Bazı uzmanlar yeni ABD yönetiminin Ukrayna konusunda müzakerelere başlamak için yeterli güce sahip olduğunu düşünüyor. Bu görüşe katılıyor musunuz' sorusu karşısında şunları söyledi:'Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik ve ‘sahadaki’ gerçek durumu dikkate alacak müzakerelere hazırız'"Ülkemizin çözüm konusundaki tutumu iyi biliniyor ve değişmedi. Müzakerelere hazırız ancak bu müzakereler Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik olmalı ve ‘sahadaki’ gerçek durumu dikkate almalıdır" diyen Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada ve 19 Aralık'ta yılın sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında ilkesel yaklaşımlarımızı net bir şekilde ortaya koydu. Özellikle Ukrayna'nın askerden ve Nazilerden arındırılması, bağlantısız, tarafsız ve nükleer silahlardan arınmış bir statüye kavuşturulmasının sağlanması ve NATO'nun genişlemesi de dahil olmak üzere Rusya'nın güvenliğine yönelik batıdan gelen uzun vadeli tehditlerin bertaraf edilmesinden bahsediyoruz. Kiev, Rusça konuşan vatandaşların hak, özgürlük ve menfaatlerini güvence altına almaya yönelik somut yükümlülükler üstlenmeli ve elbette Rusya Federasyonu Anayasasında yer alan bölgesel gerçekleri tanımalıdır" diye sözlerini sürdürdü.'Geçici ateşkes olasılığı çıkmaz bir yol'Rus diplomat, "Devlet Başkanı tarafından formüle edilen spesifik önerilerin uygulanması, çatışmaya son verilmesini ve kapsamlı, uzun vadeli, adil ve yasal olarak bağlayıcı anlaşmalara varılmasını mümkün kılacaktır. Kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu budur. Şimdiye kadar gördüklerimize ve okuduklarımıza bakılırsa, Kiev ve Batı, bir tür ateşkes ve barış olasılığını tartışmaya başladılar; bu sayede biraz nefeslenebilecekler ve bu süre zarfında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri potansiyelini arttırarak Rusya'yı ‘stratejik bir yenilgiye’ uğratma çabalarına devam edebilecekler. Elbette bu çıkmaz bir yol. Hiçbir yere varmayan bir yol. Bunda hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.‘Rusya ile İran arasındaki stratejik ortaklık anlaşması, Suriye'deki durum bağlamında herhangi bir değişiklik gerektirmiyor’Suriye’de yaşanan son gelişmelere bağlı olarak Rusya ile İran arasında imzalanacak olan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın maddelerinde herhangi bir değişiklik düğünülüp düşünülmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, "Metni uzun süredir hazır olan ve taraflarca üzerinde mutabık kalınan yeni ‘büyük’ antlaşma kapsamlı, uzun vadeli ve ‘her koşulda geçerli’ nitelikte ve bu anlamda herhangi bir düzenleme gerektirmiyor. Anlaşma, ikili ilişkilerde son yıllarda kaydedilen benzeri görülmemiş ilerlemenin hukuki açıdan pekiştirilmesi ve stratejik ortaklık düzeyine ulaşmasını kayıt altına alınmasını amaçlıyor" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Batılı ülkeler tarafından Kiev rejimine sağlanan tüm silahlar meşru hedeflerdir ve Rus ordusu tarafından etkin bir şekilde imha ediliyor'Danimarka'nın Ukrayna'ya teslim ettiği F-16 savaş uçakları bağlamında Rusya'nın bu ülkeye ve silah tedarik eden diğer ülkelere karşı ne gibi önlemler alacağı sorusu karşısında Lavrov, "Danimarkalı yetkililer Ağustos 2023’te Kiev'e 19 adet F-16 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını açıkladılar. Bu yılın Ağustos ve Aralık aylarında bu uçakların ilk iki partisinin Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi. Kopenhag, Kiev'e en fazla silah yardımı yapan ülkeler arasında yer alıyor, Ukraynalı militanların eğitimine ve savaş bölgesine paralı asker nakline katılıyor, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksi işletmelerinde askeri teçhizat üretimini finanse ediyor. Danimarka, hamileri ve müttefiklerinin Ukraynalı Nazilere büyük çaplı askeri yardım sağlayarak çatışmanın tırmanmasına neden oldukları ve Rusya'yı askeri ve teknik tedbirler de dahil olmak üzere ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almaya zorladıkları konusunda defalarca uyardık" değerlendirmesinde bulundu.Rus diplomat, "Batılı ülkeler tarafından Kiev rejimine sağlanan tüm silahlar meşru hedeflerdir ve Rus ordusu tarafından etkin bir şekilde imha ediliyor" ifadelerini kullandı.Lavrov, Suriye'deki son gelişmeler ışığında Rusya'nın ülkedeki Rus askeri üslerin durumu ile ilgili görüşmeler yapıp yapmadığı ve üslerin geleceğinin garantiye alınıp alınmadığı sorusu karşısında, söz konusu üslerinin Suriye'de konuşlandırılmasının uluslararası hukuk normlarına uygun olarak imzalanan mevcut devletlerarası anlaşmalara dayandığı vurgusunu yaptı.Rus bakan, 'Orta ve kısa menzilli füzelerle ilgili krizi çözmek için ‘NATO çifte çözümünün’ tekrarlanmasının mümkün olup olmadığı' sorusuna ise ABD ve NATO’nun Rusya’ya karşı yeni füze tehditleri oluşturmaları halinde Moskova’nın bu adımlara askeri-teknik karşı önlemler şeklinde kararlı bir karşılık vereceğine işaret etti:"NATO'da karar verenlerin kafasında nelerin olup nelerin olamayacağı konusunda spekülasyon yapmayı doğru bulmuyoruz. Üstelik bu kararlar bize, daha farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, çoğu zaman yetersiz göründüğü için. Biz kendi adımıza her türlü senaryoya hazırız. Yeni füze tehditleri söz konusu olduğunda, hasımlarımız askeri-teknik karşı tedbirler şeklinde kesin bir yanıt alacaktır. Aynı zamanda, eşit bir diyalog için kabul edilebilir koşulların yaratılmasına yönelik varsayımsal adımlar tarafımızdan dikkate alınacak" diyen Lavrov, şöyle devam etti:

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, nato, tehdit, moskova, karşılık, röportaj, sputnik