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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/lavrov-paris-kievi-yan-gecerek-diyalog-kurmayi-teklif-etti-1092059555.html
Lavrov: Paris, Kiev’i yan geçerek diyalog kurmayı teklif etti
Lavrov: Paris, Kiev’i yan geçerek diyalog kurmayı teklif etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa’dan Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin diyalog kurma ve bunu Kiev’deki yönetimin katılımı olmadan yapma teklifini... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T14:42+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “Birçok kez Fransız meslektaşlarımız kapalı kanallar aracılığıyla bize başvurarak, ‘Yardım edelim, Ukrayna konusunda bir diyalog kuralım’ dediler. Bu arada, Ukrayna olmadan” ifadesini kullandı.Paris’in bu tür sinyallerinin, Batı’nın ‘Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında tek bir kelime konuşulmaz’ ilkesini ihlal ettiğine dikkat çeken Lavrov, öte yandan Fransa’nın, Ukrayna’ya barış gücü gönderme fikrini ortaya attığını ve topraklarında Ukraynalı askerlere eğitim verdiğini anımsatarak şunu dedi:Washington ve müttefikleri Ukrayna’yı ele geçiriyorRus diplomat, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna üzerindeki kontrolü yoğunlaştırarak bu ülkeyi ele geçirmeye çalıştığını söyledi.Batı ülkelerinin küstahça Vladimir Zelenskiy’den askerlik yaşını düşürmeyi talep ettiğini söyleyen Lavrov, ABD’li senatör Lindsey Graham’ın Ukrayna'nın kaynakları hakkında alenen yaptığı konuşmada, “Rusya'ya dünyanın bu ekmek sepetini veremezsiniz” dediğini anımsattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/lavrov-ukraynada-ateskes-hicbir-yere-varmayan-bir-yol-1092050728.html
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Lavrov: Paris, Kiev’i yan geçerek diyalog kurmayı teklif etti

14:42 26.12.2024 (güncellendi: 14:44 26.12.2024)
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa’dan Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin diyalog kurma ve bunu Kiev’deki yönetimin katılımı olmadan yapma teklifini aldıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “Birçok kez Fransız meslektaşlarımız kapalı kanallar aracılığıyla bize başvurarak, ‘Yardım edelim, Ukrayna konusunda bir diyalog kuralım’ dediler. Bu arada, Ukrayna olmadan” ifadesini kullandı.
Paris’in bu tür sinyallerinin, Batı’nın ‘Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında tek bir kelime konuşulmaz’ ilkesini ihlal ettiğine dikkat çeken Lavrov, öte yandan Fransa’nın, Ukrayna’ya barış gücü gönderme fikrini ortaya attığını ve topraklarında Ukraynalı askerlere eğitim verdiğini anımsatarak şunu dedi:
Bu tür ikircikli davranışlar, Fransız meslektaşlarımızın girişimiyle olup bitenleri ciddiye alma arzusu uyandırmıyor.

Washington ve müttefikleri Ukrayna’yı ele geçiriyor

Rus diplomat, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna üzerindeki kontrolü yoğunlaştırarak bu ülkeyi ele geçirmeye çalıştığını söyledi.
Batı ülkelerinin küstahça Vladimir Zelenskiy’den askerlik yaşını düşürmeyi talep ettiğini söyleyen Lavrov, ABD’li senatör Lindsey Graham’ın Ukrayna'nın kaynakları hakkında alenen yaptığı konuşmada, “Rusya'ya dünyanın bu ekmek sepetini veremezsiniz” dediğini anımsattı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
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