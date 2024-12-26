https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/lavrov-paris-kievi-yan-gecerek-diyalog-kurmayi-teklif-etti-1092059555.html

Lavrov: Paris, Kiev’i yan geçerek diyalog kurmayı teklif etti

Lavrov: Paris, Kiev’i yan geçerek diyalog kurmayı teklif etti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa’dan Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin diyalog kurma ve bunu Kiev’deki yönetimin katılımı olmadan yapma teklifini... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T14:42+0300

2024-12-26T14:42+0300

2024-12-26T14:44+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

fransa

ukrayna

abd

vladimir zelenskiy

lindsey graham

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “Birçok kez Fransız meslektaşlarımız kapalı kanallar aracılığıyla bize başvurarak, ‘Yardım edelim, Ukrayna konusunda bir diyalog kuralım’ dediler. Bu arada, Ukrayna olmadan” ifadesini kullandı.Paris’in bu tür sinyallerinin, Batı’nın ‘Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında tek bir kelime konuşulmaz’ ilkesini ihlal ettiğine dikkat çeken Lavrov, öte yandan Fransa’nın, Ukrayna’ya barış gücü gönderme fikrini ortaya attığını ve topraklarında Ukraynalı askerlere eğitim verdiğini anımsatarak şunu dedi:Washington ve müttefikleri Ukrayna’yı ele geçiriyorRus diplomat, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna üzerindeki kontrolü yoğunlaştırarak bu ülkeyi ele geçirmeye çalıştığını söyledi.Batı ülkelerinin küstahça Vladimir Zelenskiy’den askerlik yaşını düşürmeyi talep ettiğini söyleyen Lavrov, ABD’li senatör Lindsey Graham’ın Ukrayna'nın kaynakları hakkında alenen yaptığı konuşmada, “Rusya'ya dünyanın bu ekmek sepetini veremezsiniz” dediğini anımsattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/lavrov-ukraynada-ateskes-hicbir-yere-varmayan-bir-yol-1092050728.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, fransa, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, lindsey graham