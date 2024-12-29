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'Kafama silah dayayıp altınlarımı çaldılar' dedi, olayın aslı bir hayli farklı çıktı
'Kafama silah dayayıp altınlarımı çaldılar' dedi, olayın aslı bir hayli farklı çıktı
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Hatay'da evine giren 2 kişinin başına silah dayayarak bileziklerini çaldığını ileri süren depremzede kadının bilezikleri kumar oynadığı için borçlanan oğluna... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T21:43+0300
2024-12-29T21:43+0300
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Evine giren 2 kişinin başına silah dayayarak bileziklerini çaldığını ileri süren depremzede kadının bilezikleri kumar oynadığı için borçlanan oğluna verdiği ortaya çıktı.Çalındı dedi, gerçek farklı çıktıBelen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşayan H. ve A.K. çifti, evlerine hırsız girdiğini ve 2 adet bileziğin çalındığını iddia etmişti. A.K., eşi balkonda olduğu esnada eve giren 2 şahsın kafasına silah dayayarak 2 adet bileziği çalarak kaçtığını söylemişti. Olay yerine polis ekipleri intikal etmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yaşlı kadın, verdiği röportajda gözyaşlarına boğularak, hırsızların ev hayaliyle biriktirdikleri parayı çaldığını söylemişti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde A.K., bilezikleri 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiğini kabul etti.Yalan beyan ortaya çıktıKonuyla ilgili Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğince 28.12.2024 günü saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda A.K isimli bayan ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K’nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir” ifadelerine yer verildi.
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hırsız, kumar, hatay
hırsız, kumar, hatay

'Kafama silah dayayıp altınlarımı çaldılar' dedi, olayın aslı bir hayli farklı çıktı

21:43 29.12.2024
© AHMET SEHER-AW360339'Kafama silah dayayıp altınlarımı çaldılar' dedi, olayın aslı bir hayli farklı çıktı
'Kafama silah dayayıp altınlarımı çaldılar' dedi, olayın aslı bir hayli farklı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© AHMET SEHER-AW360339
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Hatay'da evine giren 2 kişinin başına silah dayayarak bileziklerini çaldığını ileri süren depremzede kadının bilezikleri kumar oynadığı için borçlanan oğluna verdiği ortaya çıktı.
Evine giren 2 kişinin başına silah dayayarak bileziklerini çaldığını ileri süren depremzede kadının bilezikleri kumar oynadığı için borçlanan oğluna verdiği ortaya çıktı.

Çalındı dedi, gerçek farklı çıktı

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşayan H. ve A.K. çifti, evlerine hırsız girdiğini ve 2 adet bileziğin çalındığını iddia etmişti. A.K., eşi balkonda olduğu esnada eve giren 2 şahsın kafasına silah dayayarak 2 adet bileziği çalarak kaçtığını söylemişti. Olay yerine polis ekipleri intikal etmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yaşlı kadın, verdiği röportajda gözyaşlarına boğularak, hırsızların ev hayaliyle biriktirdikleri parayı çaldığını söylemişti.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde A.K., bilezikleri 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiğini kabul etti.

Yalan beyan ortaya çıktı

Konuyla ilgili Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğince 28.12.2024 günü saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda A.K isimli bayan ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K’nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir” ifadelerine yer verildi.
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