https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/kis-aylarinda-arac-hirsizligi-patladi-otomobiliniz-hedefte-olabilir-en-cok-calinan-otomobiller-1091682861.html
Kış aylarında araç hırsızlığı patladı, 'otomobiliniz hedefte olabilir': En çok çalınan otomobiller açıklandı
Kış aylarında araç hırsızlığı patladı, 'otomobiliniz hedefte olabilir': En çok çalınan otomobiller açıklandı
Sputnik Türkiye
Havaların erken karardığı kış günlerinde otomobil hırsızlıkları artıyor. İngiliz uzmanlar, Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve BMW 3 Serisi sahiplerini özel olarak... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T06:50+0300
2024-12-18T06:50+0300
2024-12-18T06:50+0300
ekonomi
otomobil
ikinci el otomobil
araç
araba
hırsız
hırsızlık
marka
marka
marka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091140749_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_795bd8168add8d53edcfb3556fe84995.jpg
Kış aylarında artan otomobil hırsızlıkları, araç sahiplerini tedirgin etmeye devam ediyor. İngiliz basınına göre, hırsızların en çok hedef aldığı araçlar Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve BMW 3 Serisi. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan bu modeller, güvenlik sistemlerinin kolayca aşılabilmesi nedeniyle riskli grupta yer alıyor.Uzmanlar, günlerin kısaldığı ve hava koşullarının kötüleştiği bu dönemde araç sahiplerini hırsızlık vakalarına karşı ekstra dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Neden kış ayları daha riskli?Araç sigortası uzmanı Rhydian Jones, kış mevsiminin hırsızlar için bir fırsat olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Kış, araç hırsızlığına karşı ekstra dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Günlerin kısalması ve hava kararmasıyla hırsızlar daha kolay hareket edebiliyor.”Özellikle anahtarsız giriş sistemlerine sahip modern araçların güvenlik açıkları, hırsızların işini kolaylaştırıyor.Hırsızlığa karşı alınabilecek önlemlerUzmanlar, otomobil hırsızlıklarını önlemek için şu basit ama etkili yöntemleri öneriyor:Hırsızlık vakalarının önüne geçmek mümkünKış aylarında alınacak basit önlemler, araç sahiplerinin hırsızlık vakalarından korunmasına yardımcı olabilir. Özellikle sık hedef alınan Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve BMW 3 Serisi gibi araç modellerine sahip olanlar, sigorta şirketleri ve güvenlik uzmanlarının önerilerine kulak vermeli.Sürücüler i̇çin ekstra tavsiyelerBu yöntemler, kış aylarında otomobil hırsızlıklarının önüne geçmek için etkili birer araçtır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/konut-ve-arac-satisinda-bir-donem-sona-eriyor-1-ocakta-yeni-duzenleme-basliyor-1091634228.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091140749_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_06c39b136e5dd23207f35f8700ed5e56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kış aylarında araç hırsızlığı, ford fiesta hırsızlık uyarısı, volkswagen golf güvenlik zaafı, bmw 3 serisi hırsızlık riski, araç hırsızlığını önleme yöntemleri, anahtarsız giriş sistemi güvenlik açığı, air tag ile araç takibi, kış mevsiminde otomobil güvenliği, araç sigortası hırsızlık kapsamı, direksiyon kilidi kullanımı, değerli eşyalar araçta bırakılır mı, otomobil hırsızlığına karşı alınacak önlemler, kışın araç hırsızlığı neden artıyor, otomobil güvenlik cihazları, araç takip cihazı önerileri, araç güvenliğinde görünür caydırıcılar, ford fiesta güvenlik önlemleri, volkswagen golf çalınma riski, bmw 3 serisi hırsızlığa karşı nasıl korunur, araç hırsızlığı için etkili çözümler
kış aylarında araç hırsızlığı, ford fiesta hırsızlık uyarısı, volkswagen golf güvenlik zaafı, bmw 3 serisi hırsızlık riski, araç hırsızlığını önleme yöntemleri, anahtarsız giriş sistemi güvenlik açığı, air tag ile araç takibi, kış mevsiminde otomobil güvenliği, araç sigortası hırsızlık kapsamı, direksiyon kilidi kullanımı, değerli eşyalar araçta bırakılır mı, otomobil hırsızlığına karşı alınacak önlemler, kışın araç hırsızlığı neden artıyor, otomobil güvenlik cihazları, araç takip cihazı önerileri, araç güvenliğinde görünür caydırıcılar, ford fiesta güvenlik önlemleri, volkswagen golf çalınma riski, bmw 3 serisi hırsızlığa karşı nasıl korunur, araç hırsızlığı için etkili çözümler
Kış aylarında araç hırsızlığı patladı, 'otomobiliniz hedefte olabilir': En çok çalınan otomobiller açıklandı
Havaların erken karardığı kış günlerinde otomobil hırsızlıkları artıyor. İngiliz uzmanlar, Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve BMW 3 Serisi sahiplerini özel olarak uyardı. Araç sahiplerinin hırsızlık vakalarına karşı dikkat etmesi gereken önlemler açıklandı. İşte, aracınızı korumak için bilmeniz gereken her şey!
Kış aylarında artan otomobil hırsızlıkları, araç sahiplerini tedirgin etmeye devam ediyor. İngiliz basınına göre, hırsızların en çok hedef aldığı araçlar Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve BMW 3 Serisi. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan bu modeller, güvenlik sistemlerinin kolayca aşılabilmesi nedeniyle riskli grupta yer alıyor.
Uzmanlar, günlerin kısaldığı ve hava koşullarının kötüleştiği bu dönemde araç sahiplerini hırsızlık vakalarına karşı ekstra dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Neden kış ayları daha riskli?
Araç sigortası uzmanı Rhydian Jones, kış mevsiminin hırsızlar için bir fırsat olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Kış, araç hırsızlığına karşı ekstra dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Günlerin kısalması ve hava kararmasıyla hırsızlar daha kolay hareket edebiliyor.”
Özellikle anahtarsız giriş sistemlerine sahip modern araçların güvenlik açıkları, hırsızların işini kolaylaştırıyor.
Hırsızlığa karşı alınabilecek önlemler
Uzmanlar, otomobil hırsızlıklarını önlemek için şu basit ama etkili yöntemleri öneriyor:
1.Kapıları Kontrol Edin:
Aracınızın kapılarının kilitlendiğinden emin olun. Anahtarsız giriş sistemleri, hacker saldırılarına açık olabilir
, bu yüzden kilitleme işlemini iki kez kontrol etmek önemlidir.
2.Görünür Caydırıcılar Kullanın:Direksiyon kilidi veya el freni kilidi gibi cihazlar
, hırsızların aracınızı hedeflemesini zorlaştırabilir. Bu tür ekipmanlar basit ama etkili bir koruma sağlar.
3.Değerli Eşyaları Araçta Bırakmayın:
Çantalar, elektronik cihazlar veya değerli eşyalarınızı araç içinde görünür bir şekilde bırakmayın. Bu, hırsızlar için kolay bir hedef anlamına gelir.
4.Takip Cihazı Kullanın:AirTag veya benzeri bir takip cihazı
, aracınızın çalınması durumunda bulunma şansını artırır. Araç sigorta şirketleri de bu tür cihazların kullanımını tavsiye ediyor.
Hırsızlık vakalarının önüne geçmek mümkün
Kış aylarında alınacak basit önlemler, araç sahiplerinin hırsızlık vakalarından korunmasına yardımcı olabilir. Özellikle sık hedef alınan Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve BMW 3 Serisi gibi araç modellerine sahip olanlar, sigorta şirketleri ve güvenlik uzmanlarının önerilerine kulak vermeli.
Sürücüler i̇çin ekstra tavsiyeler
Araçlarınızı kameralarla izlenen otoparklarda bırakmaya özen gösterin. Gece boyunca sokakta park etmek zorundaysanız, aydınlatılmış bölgeleri tercih edin. Araç sigortası poliçenizi gözden geçirerek hırsızlık durumunda karşılaşabileceğiniz risklere karşı kapsamlı bir plan yaptırın.
Bu yöntemler, kış aylarında otomobil hırsızlıklarının önüne geçmek için etkili birer araçtır.