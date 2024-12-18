https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/kis-aylarinda-arac-hirsizligi-patladi-otomobiliniz-hedefte-olabilir-en-cok-calinan-otomobiller-1091682861.html

Kış aylarında araç hırsızlığı patladı, 'otomobiliniz hedefte olabilir': En çok çalınan otomobiller açıklandı

Kış aylarında araç hırsızlığı patladı, 'otomobiliniz hedefte olabilir': En çok çalınan otomobiller açıklandı

Sputnik Türkiye

Havaların erken karardığı kış günlerinde otomobil hırsızlıkları artıyor. İngiliz uzmanlar, Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve BMW 3 Serisi sahiplerini özel olarak... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T06:50+0300

2024-12-18T06:50+0300

2024-12-18T06:50+0300

ekonomi

otomobil

ikinci el otomobil

araç

araba

hırsız

hırsızlık

marka

marka

marka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091140749_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_795bd8168add8d53edcfb3556fe84995.jpg

Kış aylarında artan otomobil hırsızlıkları, araç sahiplerini tedirgin etmeye devam ediyor. İngiliz basınına göre, hırsızların en çok hedef aldığı araçlar Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve BMW 3 Serisi. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan bu modeller, güvenlik sistemlerinin kolayca aşılabilmesi nedeniyle riskli grupta yer alıyor.Uzmanlar, günlerin kısaldığı ve hava koşullarının kötüleştiği bu dönemde araç sahiplerini hırsızlık vakalarına karşı ekstra dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Neden kış ayları daha riskli?Araç sigortası uzmanı Rhydian Jones, kış mevsiminin hırsızlar için bir fırsat olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Kış, araç hırsızlığına karşı ekstra dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Günlerin kısalması ve hava kararmasıyla hırsızlar daha kolay hareket edebiliyor.”Özellikle anahtarsız giriş sistemlerine sahip modern araçların güvenlik açıkları, hırsızların işini kolaylaştırıyor.Hırsızlığa karşı alınabilecek önlemlerUzmanlar, otomobil hırsızlıklarını önlemek için şu basit ama etkili yöntemleri öneriyor:Hırsızlık vakalarının önüne geçmek mümkünKış aylarında alınacak basit önlemler, araç sahiplerinin hırsızlık vakalarından korunmasına yardımcı olabilir. Özellikle sık hedef alınan Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve BMW 3 Serisi gibi araç modellerine sahip olanlar, sigorta şirketleri ve güvenlik uzmanlarının önerilerine kulak vermeli.Sürücüler i̇çin ekstra tavsiyelerBu yöntemler, kış aylarında otomobil hırsızlıklarının önüne geçmek için etkili birer araçtır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/konut-ve-arac-satisinda-bir-donem-sona-eriyor-1-ocakta-yeni-duzenleme-basliyor-1091634228.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kış aylarında araç hırsızlığı, ford fiesta hırsızlık uyarısı, volkswagen golf güvenlik zaafı, bmw 3 serisi hırsızlık riski, araç hırsızlığını önleme yöntemleri, anahtarsız giriş sistemi güvenlik açığı, air tag ile araç takibi, kış mevsiminde otomobil güvenliği, araç sigortası hırsızlık kapsamı, direksiyon kilidi kullanımı, değerli eşyalar araçta bırakılır mı, otomobil hırsızlığına karşı alınacak önlemler, kışın araç hırsızlığı neden artıyor, otomobil güvenlik cihazları, araç takip cihazı önerileri, araç güvenliğinde görünür caydırıcılar, ford fiesta güvenlik önlemleri, volkswagen golf çalınma riski, bmw 3 serisi hırsızlığa karşı nasıl korunur, araç hırsızlığı için etkili çözümler