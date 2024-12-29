https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/istanbul-yonu-kilitlendi-tem-otoyolunda-metrelerce-suruklendi-duvara-carparak-durabildi-1092151505.html

İstanbul yönü kilitlendi: TEM Otoyolu'nda metrelerce sürüklendi, duvara çarparak durabildi

İstanbul yönü kilitlendi: TEM Otoyolu'nda metrelerce sürüklendi, duvara çarparak durabildi

Sputnik Türkiye

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklenen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. 1 kişinin yaralandığı kazada sürücü... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T16:37+0300

2024-12-29T16:37+0300

2024-12-29T16:37+0300

türkiye

tem otoyolu

kaza

cip

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TEM otoyolunda sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç 50 metre sürüklendi. Eşi ve kendisi yaralanan sürücü, aynı araçta yaralanan köpeğini ise bir an olsun elinden bırakmadı.İstinat duvarına çarparak durabildiKaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Mersincik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 59 UZ 043 plakalı Kia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Bariyeri sökerek yaklaşık 50 metre ilerleyen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücünün eşi F.A. yaralandı, H.A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücünün, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadığı görüldü.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/muglada-zincirleme-kaza-araclardan-biri-alev-aldi-biri-agir-7-kisi-yaralandi-1091696240.html

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tem otoyolu, kaza, cip