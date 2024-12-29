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İstanbul yönü kilitlendi: TEM Otoyolu'nda metrelerce sürüklendi, duvara çarparak durabildi
İstanbul yönü kilitlendi: TEM Otoyolu'nda metrelerce sürüklendi, duvara çarparak durabildi
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklenen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. 1 kişinin yaralandığı kazada sürücü... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T16:37+0300
2024-12-29T16:37+0300
türkiye
tem otoyolu
kaza
cip
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TEM otoyolunda sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç 50 metre sürüklendi. Eşi ve kendisi yaralanan sürücü, aynı araçta yaralanan köpeğini ise bir an olsun elinden bırakmadı.İstinat duvarına çarparak durabildiKaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Mersincik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 59 UZ 043 plakalı Kia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Bariyeri sökerek yaklaşık 50 metre ilerleyen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücünün eşi F.A. yaralandı, H.A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücünün, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadığı görüldü.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/muglada-zincirleme-kaza-araclardan-biri-alev-aldi-biri-agir-7-kisi-yaralandi-1091696240.html
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tem otoyolu, kaza, cip
tem otoyolu, kaza, cip

İstanbul yönü kilitlendi: TEM Otoyolu'nda metrelerce sürüklendi, duvara çarparak durabildi

16:37 29.12.2024
© CİHAN ATİK-AW360243İstanbul yönü kilitlendi: TEM Otoyolu'nda metrelerce sürüklendi duvara çarparak durdu
İstanbul yönü kilitlendi: TEM Otoyolu'nda metrelerce sürüklendi duvara çarparak durdu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© CİHAN ATİK-AW360243
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklenen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. 1 kişinin yaralandığı kazada sürücü, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadı.
TEM otoyolunda sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç 50 metre sürüklendi. Eşi ve kendisi yaralanan sürücü, aynı araçta yaralanan köpeğini ise bir an olsun elinden bırakmadı.

İstinat duvarına çarparak durabildi

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Mersincik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 59 UZ 043 plakalı Kia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Bariyeri sökerek yaklaşık 50 metre ilerleyen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücünün eşi F.A. yaralandı, H.A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücünün, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadığı görüldü.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan iki araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
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Muğla’da zincirleme kaza: Araçlardan biri alev aldı, biri ağır 7 kişi yaralandı
18 Aralık, 13:03
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