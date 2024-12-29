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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/ismail-heniyye-tahranda-odasina-daha-onceden-yerlestirilen-hassas-bomba-ile-olduruldu-1092151853.html
‘İsmail Heniyye, Tahran’da odasına daha önceden yerleştirilen ‘hassas bomba’ ile öldürüldü’
‘İsmail Heniyye, Tahran’da odasına daha önceden yerleştirilen ‘hassas bomba’ ile öldürüldü’
Sputnik Türkiye
İsrail’in, Hamas lideri İsmail Heniyye’yi Tahran’da kaldığı odasına yerleştirilen 'hassas bir bomba' ile hedef aldığı suikastı Mossad’ın aylar süren... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T16:54+0300
2024-12-29T16:54+0300
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İsrail’in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi Tahran’da kaldığı konukevindeki odasına yerleştirilen 'hassas bir bomba' ile öldürdüğü öne sürüldü. İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, suikastın Mossad tarafından aylar süren planlama ve takip sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. Habere göre, Heniyye’nin İran’a yaptığı ziyaretlerde aynı konukevinde ve odada kaldığı tespit edilerek operasyon bu bilgi doğrultusunda hazırlandı.Suikast gecesi operasyonun risk altına girdiği ve odadaki klima arızasının Heniyye’nin yer değiştirmesine neden olabileceği kaydedildi. Ancak bakım ekibinin sorunu çözmesiyle operasyon planlandığı şekilde tamamlandı. Mossad kaynakları, bu operasyonu İsrail’in en karmaşık ve hassas planlarından biri olarak nitelendirdi.Suikaste kurban gitmişti31 Temmuz’da gerçekleşen patlamada Heniyye hayatını kaybetti. Patlama, İran Devrim Muhafızlarına ait bir konukevinde meydana geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunan Heniyye’nin ölümü, uluslararası alanda dikkat çekti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Katz, 23 Aralık’ta yaptığı açıklamada, suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini doğruladı. Katz, operasyonun İran’a yönelik bir mesaj taşıdığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/husiler-yemende-cok-sayida-mossad-ve-cia-casusu-yakalandi-1092032692.html
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‘İsmail Heniyye, Tahran’da odasına daha önceden yerleştirilen ‘hassas bomba’ ile öldürüldü’

16:54 29.12.2024
© AA / Arif Hüdaverdi YamanHamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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İsrail’in, Hamas lideri İsmail Heniyye’yi Tahran’da kaldığı odasına yerleştirilen 'hassas bir bomba' ile hedef aldığı suikastı Mossad’ın aylar süren planlamasıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü.
İsrail’in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi Tahran’da kaldığı konukevindeki odasına yerleştirilen 'hassas bir bomba' ile öldürdüğü öne sürüldü.
İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, suikastın Mossad tarafından aylar süren planlama ve takip sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. Habere göre, Heniyye’nin İran’a yaptığı ziyaretlerde aynı konukevinde ve odada kaldığı tespit edilerek operasyon bu bilgi doğrultusunda hazırlandı.
Suikast gecesi operasyonun risk altına girdiği ve odadaki klima arızasının Heniyye’nin yer değiştirmesine neden olabileceği kaydedildi. Ancak bakım ekibinin sorunu çözmesiyle operasyon planlandığı şekilde tamamlandı. Mossad kaynakları, bu operasyonu İsrail’in en karmaşık ve hassas planlarından biri olarak nitelendirdi.

Suikaste kurban gitmişti

31 Temmuz’da gerçekleşen patlamada Heniyye hayatını kaybetti. Patlama, İran Devrim Muhafızlarına ait bir konukevinde meydana geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunan Heniyye’nin ölümü, uluslararası alanda dikkat çekti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Katz, 23 Aralık’ta yaptığı açıklamada, suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini doğruladı. Katz, operasyonun İran’a yönelik bir mesaj taşıdığını belirtti.
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