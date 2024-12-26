https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/husiler-yemende-cok-sayida-mossad-ve-cia-casusu-yakalandi-1092032692.html
Husiler: Yemen'de çok sayıda Mossad ve CIA casusu yakalandı
Husiler: Yemen'de çok sayıda Mossad ve CIA casusu yakalandı
Sputnik Türkiye
Yemen'de İran destekli Husiler, Mossad ve CIA'den çok sayıda casusu yakaladıklarını açıkladı. Ayrıca, yakalanan casusların öldürülme riskiyle karşı karşıya... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T00:07+0300
2024-12-26T00:07+0300
2024-12-26T00:07+0300
dünya
ortadoğu
abdulmelik el-husi
israil
abd
yemen
mossad
cia
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a0e18a76d14dad1f53a37d3a9a7e3d.jpg
Yemen'deki Husiler, ülkede İsrail'in istihbarat servisi Mossad ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalışan birçok casusu yakaladıklarını duyurdu. Husilere ait 'El-Mesira' televizyonu, aranan casus Hamid Hüseyin Fayid Mecli tarafından görevlendirilen çok sayıda casusun ele geçirildiğini bildirdi. Haberde, Mossad ve CIA'nın bu casuslara "Siyonist düşmanları hedef alan uzmanlar, laboratuvarlar, platformlar, füze fırlatma araçları, insansız hava araçları ve deniz kuvvetlerinin, karargahların ve silah depolarının bulunduğu yerler hakkında bilgi toplama ve izleme" gibi çeşitli görevler verdiği ifade edildi.Ayrıca, casusların Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ve bazı siyasi, askeri, güvenlik yetkilileri ile ABD ve İsrail'e karşı olan sosyal figürlerin konumlarını izleme ve bilgi toplama görevine de atandıkları belirtildi. Haberde, casuslardan elde edilen bilgilerin, "ABD, İsrail ve İngiliz düşman uçakları tarafından hedef alınmak üzere Mossad'a sunulması amacıyla" Mecli'ye verilmesinin istendiği vurgulandı.Bunların yanı sıra, bu casusların, silahlı kuvvetler ve güvenlik birimlerine casus yerleştirmekle de görevlendirildikleri kaydedildi. Ayrıca, ABD ve İsrail için çalışan casusların, 'öldürülme riskiyle karşı karşıya olduklarına' dair bir uyarı yapıldığı ifade edildi. İsrail ve ABD, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/israil-sinvar-haniye-ve-nasrallahin-nasil-icabina-baktiysak-husilerin-liderlerinin-de-icabina-1092029726.html
israil
abd
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bbe68d868db9145d26ab4e10124ca62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, abdulmelik el-husi, israil, abd, yemen, mossad, cia, husiler
ortadoğu, abdulmelik el-husi, israil, abd, yemen, mossad, cia, husiler
Husiler: Yemen'de çok sayıda Mossad ve CIA casusu yakalandı
Yemen'de İran destekli Husiler, Mossad ve CIA'den çok sayıda casusu yakaladıklarını açıkladı. Ayrıca, yakalanan casusların öldürülme riskiyle karşı karşıya oldukları' vurgulandı.
Yemen'deki Husiler, ülkede İsrail'in istihbarat servisi Mossad ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalışan birçok casusu yakaladıklarını duyurdu.
Husilere ait 'El-Mesira' televizyonu, aranan casus Hamid Hüseyin Fayid Mecli tarafından görevlendirilen çok sayıda casusun ele geçirildiğini bildirdi.
Haberde, Mossad ve CIA'nın bu casuslara "Siyonist düşmanları hedef alan uzmanlar, laboratuvarlar, platformlar, füze fırlatma araçları, insansız hava araçları ve deniz kuvvetlerinin, karargahların ve silah depolarının bulunduğu yerler hakkında bilgi toplama ve izleme" gibi çeşitli görevler verdiği ifade edildi.
Ayrıca, casusların Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ve bazı siyasi, askeri, güvenlik yetkilileri ile ABD ve İsrail'e karşı olan sosyal figürlerin konumlarını izleme ve bilgi toplama görevine de atandıkları belirtildi.
Haberde, casuslardan elde edilen bilgilerin, "ABD, İsrail ve İngiliz düşman uçakları tarafından hedef alınmak üzere Mossad'a sunulması amacıyla" Mecli'ye verilmesinin istendiği vurgulandı.
Bunların yanı sıra, bu casusların, silahlı kuvvetler ve güvenlik birimlerine casus yerleştirmekle de görevlendirildikleri kaydedildi.
Ayrıca, ABD ve İsrail için çalışan casusların, 'öldürülme riskiyle karşı karşıya olduklarına' dair bir uyarı yapıldığı ifade edildi. İsrail ve ABD, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.