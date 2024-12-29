https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/gurcistanda-cumhurbaskani-secilen-kavelasvili-yemin-ederek-gorevine-basladi-1092147757.html
Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı
Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu'nun cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladığı Mihail Kavelaşvili, Tiflis'te Parlamento binasında bugün düzenlenen törende yemin... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T14:20+0300
2024-12-29T14:20+0300
2024-12-29T14:20+0300
dünya
gürcistan
tiflis
mihail kavelaşvili
cumhurbaşkanı
yemin töreni
cumhurbaşkanlığı sarayı
salome zurabişvili
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092147560_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_32f88e7768b43f768bf4af35db5b8bf7.png
Başkent Tiflis'te Parlamento binasında bugün düzenlenen törende yemin eden Mihail Kavelaşvili, göreve resmen başlamış oldu.Törende konuşan Kavelaşvili, milli ve dini çıkarları koruyarak ülkenin kalkınması, refahı ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yolunda etkili adımlar atarak ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.Eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrılarak dışarıda toplanan destekçileri ile buluştu.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ‘meşruiyetini ve bayrağını’ yanında alarak terk edeceğini söyleyen Zurabişvili, ancak ‘halkının yanında kalacağını’ ve yeni parlamento seçimlerinin yapılması için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.Zurabişvili daha önce yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığından istifa etmeyeceğini belirtmiş ve 'gayrimeşru bir parlamento altında meşru bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamayacağına' inandığını ifade ederek kendisini ülkedeki tek meşru iktidar temsilcisi ilan etmişti.Başbakan Kobahidze ise Zurabişvili'nin 'duygusal durumunu' anladığını ancak 29 Aralık'taki yemin töreninde konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerektiğinin atını çizmişti.Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamıştı. Kavelaşvili 300 oydan 224'ünü alarak cumhurbaşkanlığı için gerekli olan 200 oya ulaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/cumhurbaskani-erdogan-gurcistan-cumhurbaskani-secilen-kavelasviliyikutladi-1092021729.html
gürcistan
tiflis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092147560_21:0:681:495_1920x0_80_0_0_51c69df7252e35989193070116e97e43.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gürcistan, tiflis, mihail kavelaşvili, cumhurbaşkanı, yemin töreni, cumhurbaşkanlığı sarayı, salome zurabişvili, avrupa birliği
gürcistan, tiflis, mihail kavelaşvili, cumhurbaşkanı, yemin töreni, cumhurbaşkanlığı sarayı, salome zurabişvili, avrupa birliği
Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu'nun cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladığı Mihail Kavelaşvili, Tiflis'te Parlamento binasında bugün düzenlenen törende yemin ederek göreve resmen başladı.
Başkent Tiflis'te Parlamento binasında bugün düzenlenen törende yemin eden Mihail Kavelaşvili, göreve resmen başlamış oldu.
Törende konuşan Kavelaşvili, milli ve dini çıkarları koruyarak ülkenin kalkınması, refahı ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yolunda etkili adımlar atarak ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.
Eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrılarak dışarıda toplanan destekçileri ile buluştu.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ‘meşruiyetini ve bayrağını’ yanında alarak terk edeceğini söyleyen Zurabişvili, ancak ‘halkının yanında kalacağını’ ve yeni parlamento seçimlerinin yapılması için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.
Zurabişvili daha önce yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığından istifa etmeyeceğini belirtmiş ve 'gayrimeşru bir parlamento altında meşru bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamayacağına' inandığını ifade ederek kendisini ülkedeki tek meşru iktidar temsilcisi ilan etmişti.
Başbakan Kobahidze ise Zurabişvili'nin 'duygusal durumunu' anladığını ancak 29 Aralık'taki yemin töreninde konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerektiğinin atını çizmişti.
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamıştı. Kavelaşvili 300 oydan 224'ünü alarak cumhurbaşkanlığı için gerekli olan 200 oya ulaşmıştı.